Féminisme et confinement, du pire vers le meilleur

"Être confinées, pour les femmes, cela signifie aussi être débarrassées des regards qui, chaque jour et depuis toujours, se posent sur leurs corps dès lors qu’elles sortent de chez elles", écrit Camille Froidevaux-Metterie. Philosophe féministe, professeure de science politique et chargée de mission égalité à l'Université de Reims, elle consacre ses recherches aux mutations de la condition féminine consécutives au tournant de l’émancipation féministe, et les aborde dans une perspective phénoménologique qui place le corps au centre de la réflexion.