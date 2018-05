Femmes de mai 68 : Marguerite Duras, la dÃ©sobÃ©issance joyeuse par l'art du slogan (7/10)

L'aventure du Comité d'Action Etudiants-Ecrivains

(capture d'écran)

"Rien ne nous lie que le refus"

"On casse tout.. et on recommence" (capture d'écran)

Duras, une prose jugée "trop littéraire"

Une marche de la Confédération Générale du Travail à Paris le 29 mai 1968. Au bout d'une pique l'effigie de la tête du président Charles de Gaulle. (Photo AP)

On prête à Marguerite Duras d'être l'auteure du fameux slogan "Sous les pavés, la plage", (mais celui-ci est revendiqué également par un jeune gréviste, Bernard Cousin et par le polémiste-pamphlétaire Jean-Edern Hallier.) Peu importe.L'espoir de changer la France prend chaque jour un peu plus des allures de certitudes. Duras s'engage à fond. Opérations commandos, pétitions, manifestations, elle répond toujours "présente" à qui la sollicite.Le 20 mai, elle est à la Sorbonne pour mettre en place l'assemblée constitutive du Comité d'Action Etudiants-Ecrivains. A ses côtés, des écrivains, journalistes, étudiants et autres chroniqueurs de la Télévision.Quel est le rôle de ce Comité d'Action ? "Son premier objectif est de soutenir et d'élargir le Mouvement du 22 mars et la lutte entreprise par les ouvriers et étudiants.(...)" précise un communiqué publié dans la presse le 23 mai. Le second objectif veut "réviser les conditions d'exploitation des écrivains par les éditeurs, en accord avec tous les travailleurs du Livre, pour aboutir à une nouvelle définition économique et sociale du rapport de l'écrivain avec la société."Enfin, les membres du comité refusent que leurs oeuvres soient adaptées ou présentées à l'ORTF "tant que ne sera pas abolie la dépendance de l'O.R.T.F. à l'égard du pouvoir gaulliste."Clair et net.Mais le comité va se noyer dans sa salive.Les premiers travaux ont lieu dans une salle de la Bibliothèque de philosophie.Marguerite Duras raconte : "Il y a de très nombreuses interventions. Les plus respectées sont celles de chroniqueurs de télévision. La plupart d'entre eux sont inaudibles. (...) Des projets sont échafaudés et souvent avec précision. Des commissions sont nommées. Un secrétariat est constitué. Une permanence sera assurée (...) Les commissions ne se réuniront jamais. (...) Le lendemain, une première décantation s'opère. Sur soixante, vingt-cinq reviennent."En fait, tout cela relève souvent d'une hémorragie verbale avec des idées plus ou moins inspirées et une tolérance qui rétrécit à chaque session. La dictature intellectuelle n'est pas loin.Malgré tout, Duras s'y plaît : "Nous progressons ensemble vers une rigoureuse liberté" affirme-t-elle sans rire. Son sens de la formule fait merveille : "Critiquer, c'est encore appartenir" , "Nier, c'est encore affirmer quelque chose". Duras sait aussi tremper sa plume dans une encre anarchiste : "Rien ne nous lie que le refus. Dévoyés de la société de classe, mais en vie, inclassables mais incassables, nous refusons. Nous pouvons le refus jusqu'à refuser de nous intégrer dans les formations politiques que se réclament de refuser ce que nous refusons. Nous refusons le refus programmé des institutions oppositionnelles."Jusqu'au jour où le vent tourne.L'écrivaine essuie des critiques acerbes du Comité. On luirepproche un texte politique, Les Yeux verts, qui évoque avec sympathie la naissance du Comité d’action étudiants-écrivains. Le texte est rejeté par le Comité. Quelques staliniens jugent sa prose trop "littéraire" (sic), "personnelle" "malveillante".Le Comité compte ses jours. Encore quelques semaines d'activités et tout ce beau monde finira par s'égailler.La France, elle, compte ses grévistes. Le 24 mai 68, ils sont 10 millions. Le mouvement est alors à son apogée.Le 30 mai, suite à la dissolution de l’Assemblée nationale, le président de Gaulle a formé un nouveau parti : l’Union pour la Défense de la République. Il obtient une victoire sans appel un mois plus tard. Les ouvriers ont gagné d'importantes avancées lors des accords de Grenelle, et les universités une autonomie plus importante.Les événements de Mai 68 sont terminés.Marguerite Duras ne décolère pas contre le Parti Communiste, qu'elle accuse d'avoir "massacrer l'espoir". " La charnière, écrit-elle, c'est la peur inculquée, du manque, du désordre. Il faut la surmonter. Je le dis : quand quelqu'un n'a plus cette peur, il fait du tort à tous les pouvoirs (...) La liaison est directe entre peur et pouvoir."L'échec de Mai 68 restera pour l'écrivaine une blessure qui mettra du temps à cicatriser. En 1972, une certaine amertume continue de colorer ses propos : "La jeunesse, c'est très gentil mais il n'y a rien de plus uniforme (...) Ça m'embête d'être toute la journée avec des étudiants qui vont me poser des questions, d'être sans solitude".Elle se risquera même à un définitif : "Que le monde aille à sa perte, c'est sa seule politique..."