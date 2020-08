Femmes en musique : pluralité acquise, mais sexisme omniprésent

Le monde de la musique tel un sanctuaire, parce que les femmes sont enfin nombreuses à y connaître le succès ? Il semblerait qu’il ne faille ici surtout pas pécher par excès de naïveté et d’ignorance. Au printemps 2019, plusieurs centaines d’artistes et salariées de l’industrie musicale française cosignaient une tribune pour dénoncer les propos sexistes et le harcèlement, mais aussi et surtout des injustices d’un autre temps. On les cite : "Les disparités salariales, l’invisibilité des femmes aux postes à responsabilité, les préjugés et les non-dits qui bloquent le développement et les carrières de professionnelles pourtant compétentes et investies." Avec en conclusion un appel à la "révolution égalitaire", pour que des parcours ne soient plus brisés par des attitudes devenues inacceptables. Même ras-le-bol au Québec où, dès juin 2017, les artistes du mouvement "Femmes en musique" s'expliquaient dans une lettre ouverte signée par 117 d'entre elles.

Chargement du lecteur... "Assez c'est assez", les musiciennes québécoises s'insurgent - Reportage Radio-Canada, 2'13"

Les femmes s'en mêlent

Dès 1997, Stéphane Amiel créait le festival itinérant Les Femmes s’en mêlent (LFSM), afin de mettre en avant une scène musicale féminine indépendante qui le fascinait. Il revient à notre demande sur l’ambiance fin de siècle d’alors et assure : "Certains labels avaient une artiste féminine et basta, comme si ce n’était pas possible d’en avoir une deuxième alors qu’ils pouvaient signer vingt mecs sans souci. Du genre 'on a notre voix de femme, c’est bon'. C’était parfois inconscient, parfois inavoué, mais c’était réel. Pareil sur certaines radios américaines, qui passaient une artiste féminine dans l’heure, mais surtout pas deux."

Stéphane Amiel reconnaît la difficulté des femmes à percer par un simple constat, "établi dès notre toute première édition il y a vingt-trois ans : nous avions de la peine à trouver des artistes, simplement parce qu’elles n’étaient pas assez nombreuses. Ça nous a ouvert les yeux."

Les Créatives

Même conclusion chez Dominique Rovini, chargée depuis trois ans du festival genevois Les Créatives, dont Terriennes est partenaire, et dont la 16e édition aura bien lieu à l’automne, avec des priorités régionales dans la programmation face à la situation sanitaire. Elle trouve la remarque toujours d’actualité, et maintient qu’un événement 100% féminin reste pertinent : "Beaucoup de programmateurs et programmatrices de salles indés sont un peu démunis, car ils se rendent compte que la proportion de femmes est encore minoritaire chez les artistes, et ils ne trouvent pas toujours celles qui leur correspondent. Notre collaboration leur apporte beaucoup."

Dominique Rovini rigole doucement quand on lui parle d’un éventuel risque de ghettoïsation à vouloir créer des événements 100% féminins : "J’ai vu tellement de line-ups 100% masculins où personne ne se posait cette question, puisque c’était la norme."

Privilégier la pluralité, c’est devenu un automatisme.

Mathias Kerninon, programmateur de l’Amalgame, à Yverdon

La situation a tout de même bien évolué depuis quelques années. Le mouvement #MeToo a touché toutes les couches de la société, un festival ne peut plus s’embarquer dans une programmation exclusivement masculine, au risque de se faire clouer au pilori. Et les plus jeunes pensent différemment, dans leur grande majorité, tel Mathias Kerninon, aujourd’hui programmateur de l’Amalgame, à Yverdon, en Suisse : "Privilégier la pluralité, c’est devenu un automatisme. Même dans certains domaines où l’offre masculine reste plus importante, le rock et le rap notamment. C’est la conséquence de l’époque, ça devient naturel et ce sera la norme à l’avenir."

Equilibre et cohérence

Rémi Bruggmann, programmateur au Montreux Jazz Festival, sent lui aussi que son métier a définitivement évolué vers plus d’égalitarisme : "Que tu en sois conscient ou non, tu es influencé par ton écosystème et ceux qui t’entourent." Un bienfait de l’époque, donc, même s’il n’aimerait pas voir les quotas et contraintes se multiplier. Ses mots préférés sont plutôt "équilibre" ou "cohérence", et ses observations le rendent optimiste quand il insiste sur "les domaines de l’ombre. Les tour managers, les chauffeurs, les ingénieurs son et lumière… Des milieux historiquement très masculins, dans lesquels je vois de plus en plus de femmes."

Le sexisme encore omniprésent

Une militante française expliquait récemment, à la suite de la mort de Gisèle Halimi, que le combat féministe ressemblait à une marche sur tapis roulant inversé : quelques instants d’arrêt, et la cause revenait irrémédiablement plusieurs années en arrière. Dominique Rovini parle, elle, d’une révolution à mener en profondeur. Surtout en musique, où il reste plus de travail à accomplir qu’en danse ou qu’au théâtre : "Le sexisme est omniprésent, ça se joue à tous les niveaux. Les écoles d’art, par exemple. On y trouve 50% d’étudiantes, donc le talent est là, mais elles ont moins de moyens ensuite, moins de mise en avant. Alors elles sont moins primées, les agents les proposent moins, et elles apparaissent moins sur scène. Chaque maillon de la chaîne industrielle fait qu’elles sont moins avantagées."