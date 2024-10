Femmes sans abri : "Elles ne dorment pas, elles se cachent"

Chaque soir, en France, en moyenne, plus de 3 000 femmes et près de 3 000 enfants se retrouvent dans la rue. 40% des personnes sans abri sont des femmes. Au bout d'un an de vie à la rue, elles sont 100% à avoir subi un viol.

"Lorsque j'ai rencontré une accoucheuse de rue, je me suis dit : 'On accouche donc dans la rue en France aujourd'hui en 2024 ?'". Ces mots sont ceux de la présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat, Dominique Vérien lorsqu'elle débute la présentation de ce rapport sur la situation des femmes sans abri .

Pendant dix mois, quatre sénatrices rapporteures - Agnès Evren, Marie-Laure Phinera-Horth, Olivia Richard et Laurence Rossignol - se sont penchées sur la situation de ces femmes invisibles, cachées par nécessité ou ignorées par un système inadapté à leurs besoins.

Des rencontres ont été organisées dans les hôpitaux, auprès de maternités, dans un hôpital psychiatrique, ainsi qu'auprès d'associations et de celles et ceux qui sont au contact de ces populations en errance. "Les femmes qui sont à la rue ne se montrent pas et donc nous avons souhaité, nous, leur donner plus de visibilité", explique Dominique Vérien à la veille de la journée internationale de lutte contre le sans-abrisme du 10 octobre.

Parmi les 330 000 personnes sans abri en France, 40% sont de femmes. Chaque nuit, en moyenne, 3 000 femmes et 3 000 enfants la passe dans la rue.

"Cri d'alerte"

"Le premier objectif de ce rapport est de lancer un cri d'alerte" , insiste Agnès Evrèn, l'une des co-rapporteures.

La rue abîme, elle blesse et elle tue également et toutes ces femmes ont régulièrement été désignées pendant toutes nos auditions comme invisibles, ou comme la face cachée de la rue. Agnès Evrèn, sénatrice et rapporteure

"Toutes ces femmes ont régulièrement été désignées pendant toutes nos auditions comme invisibles, ou comme la face cachée de la rue" , ajoute-t-elle. Des femmes qui se cachent pour échapper aux violences de la rue, et qui se fondent dans la masse pour ne pas être repérées, pour ne pas être identifiées "parce qu'il faut le savoir, la rue c'est la cour des miracles et évidemment elles sont une proie pour tous les autres".

Elles "se planquent dans des parkings, dans des squats, dans des caves" . Mais aussi dans des aéroports comme tient à le rapporter la sénatrice, "certaines nous racontaient qu'elles se baladaient toute la journée dans des aéroports avec une fausse valise". Ce phénomène est en recrudescence depuis dix ans et ne cesse d'augmenter.

Tweet URL

Qui sont-elles ?

Parmi les femmes sans domicile -nées en France-, 36% ont été victimes de violences dans leur enfance, 25% ont connu un passage à l'ASE, (l'aide sociale à l'enfance) et 15% ont perdu leur logement à la suite de violences intra-familiales.

Une vraie spirale de précarité et de violence. Agnès Evrèn, sénatrice, rapporteure

Pour beaucoup, il s'agit de femmes victimes d' "une vraie spirale de précarité et de violence. De ce point de vue là, c'est très important de dire que la parole s'est libérée après #MeToo et qu'il y a beaucoup de femmes qui ont quitté leur appartement. C'est hélas malheureusement le début du toboggan infernal", remarque Agnès Evrèn.

On retrouve également de nombreuses femmes qui ont fui leur pays. Environ 50% des femmes sans domicile sont d'origine étrangère. Ces dernières sont particulièrement exposées à des risques d'exploitation domestique et sexuelle. On trouve aussi des femmes avec des troubles psychiatriques lourds, souvent non-traités, avec en plus des problématiques d'addiction.

© Délégation droits des femmes du Sénat

Pathologies, manque d'hygiène, grossesses à risques

La sénatrice se souvient avec émotition d'une maraude dans les rues de Marseille, "J'y pense encore aujourd'hui au moment où je vous parle". Dans la rue, les femmes sont exposées à de multiples facteurs de risques et de pathologies liées aux difficultés d'accès à l'alimentation et à l'hygiène, "une femme, elle a aussi sa dignité, son intimité".

Tweet URL

Aujourd'hui, il y a des femmes enceintes ou accompagnées de bébés qui passent la nuit à la rue. Agnès Evrèn, sénatrice, rapporteure

Ces femmes sont confrontées à des risques d'infection - VIH, hépatites- , aux violences sexuelles mais aussi à des retards de prise en charge et aussi à des grossesses à risque : "aujourd'hui, hélas, ici comme dans d'autres pays, il y a des femmes enceintes ou accompagnées de bébés qui passent la nuit à la rue".

Selon les préfectures, les demandes d'hébergement sont soumises à des critères de vulnérabilité. Exemple en Seine-St Denis, où se sont rendues les sénatrices un soir de mai 2024, "quand on est enceinte de 6 mois, on n'a plus la priorité. Si vous êtes enceinte de 3 mois, vous avez la priorité pour trouver un hébergement d'urgence".

Rue et violences sexuelles

"Le sans-abrisme est souvent une conséquence des violences sexuelles", observe Laurence Rossignol, "que ce soit celles subies dans l'enfance, pendant les parcours migratoires ou des violences intrafamiliales qui ont conduit à la perte du logement".

Ce qu'elles ont fui, elles doivent à nouveau l'affronter une fois à la rue : c'est la double peine. Après un an passé dehors, 100% des femmes ont été victimes de viol. Ces femmes "ne dorment pas, elles se cachent" pour échapper aux violences.

Il y a des femmes qui refusent d'aller dans des lieux d'hébergement mixtes, elles ont trop peur parce que leur histoire leur a appris qu'elles avaient des bonnes raisons d'avoir peur. Laurence Rossignol, sénatrice, rapporteure

"Il y a des femmes qui refusent d'aller dans des lieux d'hébergement mixtes, elles ont trop peur parce que leur histoire leur a appris qu'elles avaient des bonnes raisons d'avoir peur", constate Laurence Rossignol. Selon les témoignages recueillis par les autrices de cette enquête, beaucoup de ces femmes acceptent parfois un toit contre des prestations sexuelles et sont la cible de réseaux de proxénètes.

Au bout d’un an passé à la rue, 100 % des femmes ont subi un viol, quel que soit leur âge, quelle que soit leur apparence. Pour elles, c’est un trauma parmi d’autres. Aurélie Tinland, médecin-psychiatre à l’AP-HM, auditionnée pour ce rapport

C'est pourquoi, il est d'autant plus nécessaire - et cela fait partie de leurs 22 recommandations - d'améliorer la détection, la prise en charge et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en sensibilisant les travailleurs sociaux et les forces de l'ordre qui recueillent les plaintes, "mais aussi de manière très concrète en permettant aux associations de fournir aux femmes sans-abris des moyens d'autodéfense avec discernement, nous sommes bien évidemment très vigilants".

Tweet URL

Femmes d'ailleurs, femmes fragilisées

Autre constat : des femmes d'origine étrangère se retrouvent sans domicile fixe et sans titre de séjour. Elles composeraient 60% des femmes sans abri selon l'OFII, l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Elles n'ont pas vocation, pour beaucoup d'entre elles, à repartir dans leur pays, ni à être expulsées, parce qu'elles bénéficient d'une protection en raison des menaces qui pèsent sur elles dans leur pays d'origine. Olivia Richard, sénatrice, rapporteure

"Elles n'ont pas vocation, pour beaucoup d'entre elles, à repartir dans leur pays, ni à être expulsées, parce qu'elles bénéficient d'une protection en raison des menaces qui pèsent sur elles dans leur pays d'origine", remarque la sénatrice des Français de l'étranger, Olivia Richard. Si elles ont eu des enfants en France, ces derniers sont scolarisés, "donc dans le cadre du droit actuel, elles ne sont pas expulsables, mais n'ont pas pour autant un titre qui le permettrait de sortir de l'hébergement d'urgence", et d'obtenir un logement faute de droits.

Et de citer un exemple en Guyane, à Cayenne sur 250 personnes sans abri identifiées par le guichet unique de rue (GUR) de Cayenne, 52 sont des femmes, venant majoritairement du Maroc, de Syrie et d’Afghanistan. Principalement âgées de 26 à 40 ans, elles sont exposées aux violences, aux agressions sexuelles et à la prostitution - l’un des vecteurs importants de propagation du VIH sur le territoire-, selon Isabelle Hidair-Krivsky, anthropologue et directrice régionale aux droits des femmes et à l’égalité, qui a été auditionnée dans le cadre de l'enquête.

A ces femmes s'ajoutent celle qui sont en situation régulière, mais qui se retrouvent sans logement faute de renouvellement de leur titre de séjour, en raison d'une procédure longue et complexe. Ainsi le rapport recommande de créer, au sein des préfectures, un guichet dédié aux demandes de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour, déposées par des femmes étrangères isolées et sans domicile.

Tweet URL

A quand des analyses genrées ?

La dernière enquête nationale Sans Domicile de l’Insee date de 2012 et les résultats des enquêtes de veille sociale ne sont pas systématiquement ventilés par sexe, souligne le rapport. Les opérations de décompte des femmes sans abri sont également rendues complexes par les stratégies d’invisibilisation que celles-ci adoptent afin ne pas s’exposer aux violences de la rue. C'est pourquoi les rapporteures préconisent de systématiser les études genrées. "Pour nous, c'est une condition sine qua non de la prochaine enquête INSEE de 2025 sur les sans-abris" , appuie Agnès Evrèn en conclusion.

(Ces travailleurs. euses) traversent des situations précaires en raison de faibles rémunérations, de manque de reconnaissance sociale et d'une perte de sens professionnel, faute de solutions durables à proposer aux publics pris en charge. Marie Laure Phinera-Horth, sénatrice, rapporteure

Les sénatrices ont aussi tenu à rendre hommage aux travailleurs sociaux qui accueillent et prennent en charge les femmes sans-abri. Des travailleurs sociaux qui sont à 65% des travailleuses d'ailleurs. Elles-mêmes se trouvent dans "des situations précaires en raison de faibles rémunérations, de manque de reconnaissance sociale et d'une perte de sens professionnel, faute de solutions durables à proposer aux publics pris en charge", regrette Marie-Laure Phinera-Horth, sénatrice de la Guyane. Cette profession est marquée par un important "turnover" et une usure professionnelle souvent précoce, regrette-t-elle.

Tweet URL

Au final, les quatre rapporteures ont émis 22 recommandations. Avec en priorité, la création de 10 000 places d’hébergement supplémentaires, la transformation des nuitées hôtelières en places pérennes, avec davantage de places non mixtes pour les femmes isolées et de places adaptées à toutes les familles.

Et il y a urgence, parce que "la rue abîme, blesse et tue" de plus en plus de femmes.