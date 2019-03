Festival du film et forum sur les droits humains 2019 à Genève : "Les femmes doivent prendre la parole"

Dix jours. Dix jours pour essayer de comprendre ce qui ne va pas et, surtout, quelles pistes explorer pour redresser la situation. Chaque année, le FIFDH , le plus grand événement mondial dédié au cinéma et aux droits humains, tente de relever ce défi. Il est immense.

Le temps est loin où cette question des droits humains ne concernait que des prisonniers politiques détenus arbitrairement et torturés au soleil des dictatures !



Les droits humains embrassent aujourd'hui un champ beaucoup plus vaste, multiforme. Le réchauffement climatique, les technologies numériques, les migrations, les poussés populistes, autant de thématiques désormais incontournables, à commencer par... le mouvement #MeToo.



Là où les reportages télévisuels passent, glissent et effleurent les drames humains, le FIFDH, lui, arrête l' image. Il nous les explique. En profondeur. Et le public suit, participe, pose des questions. L'interraction est parfois vive, souvent passionnée, jamais mièvre. Elle est l'une des clés du succès de cet événement.

40 % du public a moins de 35 ans. Le Festival fait vibrer toutes les classes sociales.

Isabelle Gattiker

Isabelle Gattiker, directrice du FIFDH Miguel Bueno / FIFDH

Le Festival se déroule dans soixante lieux à travers toute la ville de Genève. Les projections sont organisées en prison, dans les foyers de personnes migrantes, dans les maisons de quartier... Tout le monde peut prendre la parole, s'interroger.



La curiosité est là, attisée par cette proximité humaine qui fait que chacun se sent davantage acteur que spectateur. "40 % du public a moins de 35 ans. Le Festival fait vibrer toutes les classes sociales," constate fièrement Isabelle Gattiker.



Depuis qu'elle est aux commandes de la grosse machine FIFDH, c'est-à-dire depuis cinq ans, la directrice a su imprimer sa marque et insuffler une sensibilité fructueuse. Elle est la capitaine d'une équipe toujours sur le pont. Profondément féministe, elle veille au bon équilibre des programmes et des débats. Nous lui avons posé quelques questions sur quelques-uns des événements à venir.

Vendredi 8 mars

Débat

Sur leurs épaules : les combats des défenseuses des Droits Humains

(pixabay)

"Je crois que de plus en plus, il faut donner une place aux femmes. C'est important de mettre des femmes sur des débats, d'encourager les femmes à prendre la parole. Je crois qu'un regard de femme sur les questions, par exemple des populismes (cette année, nous avons un magnifique débat sur la question des populismes vue par des féministes) peut apporter un éclairage interressant."



Samedi 9 mars

Débat

Les femmes journalistes : cibles de choix du cyberharcèlement ?

"Cette année, événement marquant, ce sont les 30 ans du Web le 12 mars 2019. Le Web a été inventé à Genève, c'est moins connu. L'arrivée d'internet a soulevé énormément d'espoir, mais aussi beaucoup de questionnements et de doutes. Nous accueillerons Tim Berners-Lee l'inventeur du Web et fondateur de "World Wide Net. Et il y a aussi un autre débat qui nous tient très à coeur, c'est celui sur les humains du futur (mercredi 13 mars ndlr) , qui est une originalité. Nous essayons, au Festival, d'être en avance sur notre temps, d'aborder des questions qui seront dans l'actualité dans deux ou trois ans. Nous allons questionner à la fois un médecin et un spécialiste de la science-fiction."



Lundi 11 mars

Débat autour du film "La virilité"

Masculinités : des questions qui font mal

(Pixabay)

Un débat sur l'identité masculine, tel que celui qui aura lieu le 11 mars, aurait été envisageable il y a trois ans ?"Ces questions étaient effectivement moins discutées. Elles sont maintenant au coeur de l'actualité avec, notamment, la montée des "hommes forts". C'est MeToo qui a poussé ces questions autour des masculinités."

Samedi 9 mars

Débat

Faire du droit au logement décent une réalité

(pixabay)

"Le droit au logement touche aussi Genève, Paris, Rio de Janeiro ou New Dehli. C'est un des grands scandales qui va de plus en plus émerger. Le logement un moyen de capter des richesses, de mal les redistribuer. C'est aussi un moyen de blanchiment. Cela asphyxie les centres-villes et nos sociétés. Il y a énormément de jeunes mères célibataires qui sont surreprésentées dans les chiffres de la pauvreté et de la précarité. Nous allons organiser un débat extraordinaire en présense de Leilani Farha, qui est rapporteuse sur le droit au logement, Saskia Sassen, sociologue et qui travaille à l'Université de Colombia et Maria Lucia, une militante pour le droit au logement au Brésil."