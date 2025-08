Festival du Guilvinec : "Menace sur les Inuvialuits" dans le viseur de Natalya Saprunova

L'Arctique est inscrit dans l'ADN de la photographe Natalya Saprunova, originaire de Mourmansk, en Russie. Après avoir étudié le français, travaillé comme photojournaliste, puis, en France, dans le marketing, elle reprend la route du Grand Nord en 2019. La route de son enfance, d'abord, dans le nord-ouest de la Russie, puis celle du Canada arctique.

Carnet et appareil photo en main, elle travaille seule, souvent dans des conditions extrêmes, pour donner à voir les séquelles du réchauffement du climat sur les peuples qui vivent en symbiose avec le milieu naturel.

Natalya Saprunova au Guilvinec, le 31 mai 2025. Terriennes (LC)

Natalya Saprunova a été sélectionnée pour exposer ses photos en grand format dans les rues et les espaces publics du Guilvinec, en Bretagne, dans le cadre du festival de photo L'homme et la mer du Guilvinec, jusqu'en octobre 2025. Car pour sa 15e édition, L'homme et la mer devient Les Femmes et la Mer. La quinzaine d'exposants sont des femmes ou des hommes qui photographient les femmes.

Menaces sur les Inuvialuits

Les portraits de Natalya Saprunova possèdent une dimension environnementale universelle à travers la condition des Inuvialuits, les Inuits de l’ouest du Canada arctique. Comme ses autres reportages, "Menace sur les Inuvialuits" est un appel à la prise de conscience : "Au-delà de l'histoire de la population locale en Arctique, nous sommes tous concernés par le changement climatique, la pollution des écosystèmes et leurs effets dévastateurs sur l'environnement aujourd'hui", explique la photographe.

Ce que cette série d’images capturées entre 2022 et 2024 donne à voir, c'est la réalité vivante de l'érosion côtière, ses stigmates sur les peuples qui habitent le Grand Nord canadien et leur mode de vie millénaire. La fonte du permafrost, la terre gelée, déclenche des inondations et entraîne l’effondrement des sols et des bâtiments ; la vie marine et les écosystèmes arctiques sont en danger, et les populations autochtones aussi, à commencer par les Inuvialuits, dont les traditions et la subsistance sont ancrées dans la pêche et la chasse.

Les photos de la série "Menace sur Inuvialuits" s'inscrivent dans le vaste travail documentaire que mène Natalya Saprunova sur la fonte du permafrost, l'érosion côtière et leurs conséquences sur les populations. Une démarche qu'elle avait commencé en Sibérie, en Russie. "Mais je ne voulais pas m'arrêter là, explique la photographe, puisque le changement climatique, ce n'est pas l'histoire d'un pays, d'un territoire, c'est l'histoire de l'Arctique. Je voulais explorer d'autres continents, pour raconter cette histoire."

"Je pense même que ça peut faire écho chez des personnes qui vivent ici, en Bretagne, ou même en Normandie, ou chez des gens qui visitent la région, souligne-t-elle, pour les sensibiliser au quotidien à l'écologie et à l'environnement."

Barrières

Les Inuvialuits du Grand Nord canadien en ligne de mire, Natalya Saprunova commence par tenter d'établir des contacts à distance. Aucune réponse. Alors elle fait comme elle a l'habitude de faire : elle va directement sur place, "pour établir des contacts, raconter mon projet".

Dans un premier temps, l'accueil était chaleureux, se souvient-elle, "mais comme souvent, plus on reste, plus on devient suspect. Certains ne veulent pas parler de certaines choses en profondeur. D'autres n'étaient pas rassurés sur l'utilisation que j'allais faire de leurs images, sur la présentation, les textes qui allaient accompagner les photos..."

C'est une culture, une identité très abîmée par ce qui s'est arrivé à leurs terres, à leur identité. Natalya Saprunova

Il lui faudra plusieurs voyages et prendre le temps sur place avant de briser les barrières. Des barrières héritées de l'histoire des peuples premiers, de la colonisation de leur culture, explique la photographe : "C'est une culture, une identité très abîmée par ce qui s'est arrivé à leurs terres, à leur identité."

"Et aujourd'hui, en plus, ces personnes qui ne sont déjà pas très enclines à partager leurs préoccupations et leurs blessures subissent les conséquences de l'exploitation minière de leurs terres, avec la pollution et le réchauffement climatique", ajoute-t-elle.

Pour les gagner à sa cause, elle montre ses travaux antérieurs sur les peuples du froid – ce froid qui, aujourd'hui, "n'est plus éternel". Ces images rassurent, disent comment la jeune femme aborde d'autres peuples, d'autres cultures, comme les Samis ou les Evenks. "Cela a beaucoup contribué à les mettre en confiance", se souvient-elle.

Ce qui fait définitivement peser la balance de son côté, c'est l'intérêt sincère qu'elle témoigne pour les cultures autochtones et l'investissement personnel qu'elle est prête à faire. "Coudre avec eux, faire de la danse avec eux, apprendre des mots, des phrases, passer des soirées à bricoler avec eux sans prendre de photos... Cela les a beaucoup touchés et rassurés."

L'incroyable travail de Natalya Saprunova sur une petite fille Saamie et sa communauté https://t.co/3OYPpZ6ueG pic.twitter.com/3e8PbSfjRV — Jean-Baptiste Bonaventure (@Jambbat) April 4, 2022

Féminité et environnement

De la fillette à l'aïeule, Natalya Saprunova photographie surtout les femmes. "D'une manière générale, j'ai souvent remarqué que les sociétés autochtones sont matriarcales. Chez les Saamis, par exemple, la transmission de la culture passe par la mère. Aussi un enfant issu de parents de cultures différentes est considéré comme un Saami si sa mère est saami."

Elles portent beaucoup, sont très actives et prennent beaucoup d'initiatives. Les activistes qui vont rencontrer le gouvernement pour dénoncer les problèmes sont souvent des femmes. Ce sont elles, aussi, qui font le plus d'études. Natalya Saprunova

C'est naturellement que les femmes figurent au premier plan dans "Menace sur Inuvialuits", explique la photographe : "C'est parce qu'elles portent beaucoup, sont très actives et prennent beaucoup d'initiatives. Les activistes qui vont rencontrer le gouvernement pour dénoncer les problèmes sont souvent des femmes. Ce sont elles, aussi, qui font le plus d'études. Au Canada, par exemple, elles collaborent avec les chercheurs pour étudier l'eau ou faire des prélèvements dans le permafrost."

Mémoires et transmissions

Les aînées sont les gardiennes de la culture Inuvialuit. Ce sont elles qui, aujourd'hui, peuvent témoigner du changement climatique et de la fonte des glaces dans l'Arctique canadien. Natalya Saprunova se souvient d'une rencontre avec une elder, "le terme utilisé pour désigner des personnes âgées et respectées dans la communauté, qui ont vu le paysage changer au fil des années, de la montée des eaux et de l'érosion côtière. Elles gardent en mémoire des anecdotes, des histoires de terrain, de voyages sur la glace," explique-t-elle.

Aujourd'hui, comment l'identité Inuvialuit continue-t-elle à exister ? A travers les enfants, affirme la photographe, à travers les jeunes, les adolescents, qu'elle place aussi au coeur de son travail : "Les enfants sont des vecteurs de transmission, de savoir, de tradition", explique-t-elle.

Photo de la série "Menaces sur les Inuvialuits", par Natalya Saprunova, exposée au festival "Les femmes et la mer" du Guilvinec jusqu'en octobre 2025. Terriennes (LC)

Histoires tatouées

Chez cette jeune génération, la photographe ressent un besoin de se reconnecter aux origines. Il s'exprime, entre autres, à travers les tatouages, remarque-t-elle, "Les tatouages reviennent à l'ouest du Canada, où ils étaient jusqu'à présent beaucoup moins pratiqués que dans l'est. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles porter sur le visage des signes qui parlent souvent d'histoires de famille, de l'héritage culturel."

Avant de faire le portrait de ces jeunes filles au visage tatoué, Natalya Saprunova a voulu en savoir plus sur leur signification : "Elles m'ont raconté que ces tatouages se transmettaient dans les familles, qu'ils racontaient des lignées de femmes et l'importance de la terre. Elles m'ont raconté aussi qu'avec le changement climatique et la fonte du permafrost, elles étaient en train de perdre leur terre."

C'est toute une population qui perd son territoire et son héritage culturel, mais les tatouages ne le disent pas encore.

