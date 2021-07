Fiame Naomi Mata'afa : une féministe et écologiste élue Première ministre des Samoa

A 64 ans, Fiame Naomi Mata'afa devient la première Première ministre des îles Samoa, dans le Pacifique Sud.



Fiame Naomi Mata'afa est la fille d'un grand chef de la noblesse traditionnelle des Samoas, Fiame Mata'afa Faumuina Mulinu'u II, qui en fut le premier Premier ministre après l'indépendance. Sa mère, Laulu Fetaui malemau Mata'afa, fut députée, puis ambassadrice des Samoa en Nouvelle-Zélande de 1993 à 1997. Alors épouse du Premier ministre, elle votait, en 1961, lors du référendum sur l'indépendance - les Samoa sont indépendantes depuis 1962, après près d'un demi-siècle sous protectorat néo-zélandais. Aujourd'hui, son unique enfant, Naomi, est officiellement nommée Premier ministre de Samoa, tweete le journaliste néo-zélandais Michael Field en postant une photo d'époque de la mère de Fiame Naomi Mata'afa devant les urnes :

Fataui Mata'afa of Samoa, voting in1961 independence referendum. Her husband was Prime Minister Fiame Mata'afa Faumuina Mulinu'u II....Today her only child, Naomi, was formally named Prime Minister of Samoa. pic.twitter.com/A421imAiZM — Michael Field (@MichaelFieldNZ) July 23, 2021

Dans ce pays très conservateur et très religieux, majoritairement protestant, Naomi Mata'afa s'est toujours fait remarquer pour ses positions féministes militantes. Considérée commme une pionnière de la cause des Samoanes, ​Fiame Naomi Mata'afa est largement reconnue à l'étranger comme une voix qui porte dans la lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Son autre combat : l'écologie. Attachée à l'équilibre de son fragile archipel perdu au milieu du Pacifique, elle milite activement contre le réchauffement climatique.

Naomi Mata'afa en 2013, lors du Forum des parlementaires et des dirigeants politiques du Pacifique. ©Wikipédia

Héritière en politique

Diplômée en sciences politiques de l'université Victoria de Wellington, en Nouvelle-Zélande, Fiame Naomi Mata'afa entre en politique en 1985. Elle est élue députée de la circonscription de Lotofaga, un village de l'île d'Upolu, où son père, puis sa mère, avaient été élus avant elle.



Si les femmes sont rares en politique aux Samoa, c'est aussi parce que seuls les matai (chefs de famille) peuvent être députés et ministres. Or que la très grande majorité des matai sont des hommes. Naomi Mata'afa, elle, a hérité de son père, décédé en 1975, le titre traditionnel qui lui permet de se lancer en politique.

Première femme ministre

En 1991, le Premier ministre de l'époque, Tofilau Eti Alesana, du Parti pour la protection des droits de l'Homme (HRPP), confie à la jeune femme le poste de ministre de l'Éducation, puis celui de la Culture, du Musée des Samoa, de la Jeunesse et des Sports. Elle est la première femme ministre dans l'histoire du pays. En 1995, elle devient ministre du Travail.



En 2006, un autre Premier ministre, Tuilaepa Sailele Malielegaoi, la nomme ministre des Femmes et du Développement communautaire et social, puis, en 2011, ministre de la Justice. De 2006 à 2011, elle est aussi présidente du Conseil exécutif de l'université du Pacifique Sud et coprésidente du Conseil national des Femmes.



Les législatives de 2016 la propulsent vice-Première ministre et ministre des Ressources naturelles, toujours dans le gouvernement de Sailele Malielegaoi - celui-là même qui, quelques années plus tarde, refusera de lui céder sa place. Les choses se gâtent définitivement entre le Premier ministre et sa vice-Première ministre en 2020. Naomi Mata'afa démissionne du gouvernement en raison de divergences politiques, est exclue du PPDH et rejoint le FAST, Foi en un Dieu unique des Samoa, un parti de l'opposition.

Tuilaepa Sailele Malielegaoi, Premier ministre des Samoa depuis 1998 (photo septembre 2019). ©AP Photo/Kevin Hagen

Vainqueure du bras de fer constitutionnel

La crise autour de l'élection de Naomi Mata'afa débute dans la foulée des élections très serrées du 9 avril 2021, quand le Premier ministre sortant Tuilaepa Sa'ilele Malielegaoi, au pouvoir depuis vingt-deux ans, refuse de concéder sa défaite. Fin mai, Fiame Naomi Mata'afa est "investie" Première ministre lors d'une cérémonie improvisée sous un chapiteau dans les jardins du Parlement, dont les portes ont été fermées par le pouvoir sortant.

La Première ministre élue des Samoa n'a pas été autorisée, lundi, à pénétrer au sein du Parlement à la suite du refus de son principal adversaire politique de reconnaître sa défaite électorale, conduisant Fiame Naomi Mata'afa à dénoncer… https://t.co/9mfMf5tSqo Tahiti Polynesie pic.twitter.com/mpd3qVXoBG — polynesiela1ere (@Polynesiela1ere) May 24, 2021

Fiame Naomi Mata'afa était alors soutenue par la Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern, qui appelait au calme et au sang-froid : "Nous soutenons la démocratie des Samoa et nous appelons les autres à faire de même", déclarait-elle. La ministre australienne des Affaires étrangères, Marise Payne, lui faisait écho.



Le 22 mai 2021, la Cour d'appel des Samoa, saisie par le parti FAST de la Première ministre, annonce qu'elle ne reconnait pas le gouvernement intérimaire de Tuilaepa Sa'ilele Malielegaoi. Elle estime que son Parti pour la protection des droits de l'homme (HRPP) occupe illégalement les bureaux du gouvernement. Elle invalide aussi la décision de la Cour suprême qui a jugé anticonstitutionnelle l'investiture dans les jardins du Parlement : "Nous déclarons l'investiture du 24 mai (...) conforme aux termes de la Constitution, la loi suprême des Samoa, et donc légale", statuait la cour d'appel.



Le 23 juillet, alors que la justice samoane vient de trancher en faveur de Fiame Naomi Mata'afa, l'ex-Première ministre de Nouvelle-Zélande Helen Clark exprime sa satisfaction de la voir confirmée dans ses fonctions. Elle salue son expérience et son intégrité :

Congratulations to Fiame Naomi Mata’afa: confirmed today by #Samoa’s Court of Appeal as Prime Minister almost 4 months after election. Fiame brings experience & integrity to her new role as her country’s 1st woman PM. @WPLeadersOrg @CWWLeaders @UN_Women https://t.co/xAEl1v6VYW — Helen Clark (@HelenClarkNZ) July 23, 2021

Notre femme politique du mois est Fiame Naomi Mata’afa, première ministre (contestée) des Samoa depuis le 24 mai 2021 !

Devenue députée en 1985, elle est nommée ministre en 1991. Elle est la première femme ministre des Samoa puis la première première ministre ! pic.twitter.com/XDbPqiRj2X — Élues Locales (@elueslocales) June 17, 2021

En France non plus, l'élection d'une femme en Polynésie n'est pas passée inaperçue :