Finale de la Ligue des nations : les Bleues face aux Espagnoles

Des supportrices françaises encouragent leur équipe lors du match de football du groupe F de la Coupe du monde féminine entre la France et la Jamaïque au stade de football de Sydney, en Australie, le dimanche 23 juillet 2023.

En pleine confiance après cinq victoires et un nul lors de la phase de poules, les Bleues continuent leur sans-faute en validant leur ticket face aux Allemandes pour une première finale continentale, celle de la première édition de la Ligue des nations féminine. Elles affronteront à Séville ce mercredi 28 février l'Espagne, championne du monde, qui s'est qualifiée lors de l'autre demi-finale contre les Pays-Bas (3-0).

Tweet URL

Les Françaises ont éliminé leurs meilleures ennemies allemandes (2-1) devant les 30 300 spectateurs du Groupama stadium, vendredi 23 février à Lyon. Un succès populaire qui confirme l'engouement du public pour le foot quand il se conjugue au féminin, aussi bien dans les tribunes que devant le petit écran. Cette demi-finale signe une audience record avec 1,9 million de téléspectateurs-trices.

Tweet URL

Les beaux gestes

La Lyonnaise Kadidiatou Diani, virevoltante sur son côté droit, signe un match complet marqué notamment par une superbe reprise en demi-volée ouvrant le score à la 41e minute. Son 27e but en équipe de France.

Tweet URL

En fin de match, les Bleues ont néammoins laissé plus d'espaces et d'occasions à leurs adversaires, concédant un pénalty après une main d'Amandine Henry dans la surface, transformé par Giulia Gwinn (2-1, 82e).

Tweet URL

Répétition avant les JO

Pour la gardienne de l'équipe de France Pauline Peyraud-Magnin, un succès des Bleues en finale de la Ligue des nations face à l'Espagne, serait "une très grande détonation".

Pour moi, la Ligue des nations, c'est très important. C'est ce qui peut aussi nous faire monter la petite marche qui nous mènera à de bons JO. Pauline Peyraud-Magnin, gardienne de l'équipe de France

"Ça enverrait un gros message pour dire que la France est prête à jouer ce genre de grandes compétitions. Pour moi la Ligue des nations, c'est très important. C'est ce qui peut aussi nous faire monter la petite marche qui nous mènera à de bons JO", a-t-elle confié à l'AFP.

Quand on a une confiance inébranlable, il n'y a pas lieu de craindre quoi que ce soit. Hervé Renard, entraineur des Bleues

Côté Bleues, tous les voyants sont au vert depuis l'élimination en quart de finale du Mondial cet été contre l'Australie, comme l'a assuré leur entraineur Hervé Renard : "On a beaucoup appris, on a amélioré certaines choses, il faut de la confiance en soi, en ses partenaires. Quand on a une confiance inébranlable, il n'y pas lieu de craindre quoi que ce soit".

Tweet URL

Cela a bien été le cas face aux Allemandes, où les Bleues ont tout maîtrisé, sans craindre personne. Cette première finale servira de répétition générale avant les Jeux olympique cet été, leur objectif principal.

Mais attention, il leur faudra un mental d'acier et des crampons solides face aux meilleures joueuses du monde. "Immense respect pour cette équipe, car si elle est là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, quand on devient championnes du monde. Elles sont extrêmement complémentaires, elles sont rapides, capables de bien s'organiser, de bien défendre et surtout d'attaquer en nombre", analyse, sur le compte X de l'équipe, Eric Blahic, coach adjoint des Bleues.

Alexia Putellas, Jennifer Hermoso et Irene Paredes, de gauche à droite, soulèvent ensemble le trophée à l'issue de la finale de la Coupe du monde féminine de football entre l'Espagne et l'Angleterre à Sydney, en Australie, le 20 août 2023. ©Photo AP/Abbie Parr

La France est d'ores et déjà qualifiée aux JO en tant que pays hôte.

Quant aux Allemandes, elles ont encore une chance de voir les JO cet été à Paris, si elles arrivent à battre les Pays-Bas dans le match de la troisième place. Car ce sera la nation victorieuse pour la troisième place qui obtiendra le deuxième billet.

