Foot: Putellas blessée, l'Euro féminin privé du Ballon d'or 2021

L'Espagnole Alexia Putellas, Ballon d'or 2021, l'une des stars attendues de la compétition, va manquer l'Euro féminin de football, qui débute mercredi en Angleterre, après s'être rompu les ligaments du genou gauche lors d'une séance d’entraînement mardi.

"Les tests effectués sur l'internationale espagnole dans l'après-midi de ce mardi 5 juillet 2022, à l'hôpital King Edward VII de Londres, ont confirmé que la capitaine de l'équipe nationale féminine d'Espagne souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur de son genou gauche", a annoncé la sélection espagnole dans un communiqué.

La milieu offensive du FC Barcelone, devenue la semaine dernière l'unique joueuse espagnole à atteindre la barre des 100 sélections avec la Roja, s'est blessée pendant un entraînement matinal au complexe de Bisham Abbey, dans la ville de Barlow, près de Londres.

Joueuse la plus en vogue des deux dernières saisons, capitaine et meneuse de jeu du Barça, Ballon d'Or 2021, vainqueure de la Ligue des champions 2021 et finaliste de l'édition 2022 dont elle a fini meilleure buteuse, Putellas, 28 ans, rêvait d'emmener l'Espagne, dont elle devait être le fer de lance, sur le toit de l'Europe.

- Pluie de distinctions individuelles -

La tâche s'annonce désormais plus difficile pour la Roja, déjà privée de sa meilleure buteuse, l'attaquante du Barça Jenni Hermoso, blessée et forfait pour la compétition, elle aussi.

D'autant que la jeune sélection d'Espagne, dirigée par Jorge Vilda, a rarement brillé dans les compétitions internationales, avec uniquement trois présences dans le tableau final de l'Euro en douze éditions. Dans le sillage de Putellas, les Espagnoles n'avaient pourtant plus perdu le moindre match depuis mars 2020.

Coup dur pour l'Espagne, le forfait de Putellas l'est aussi pour la compétition dont elle devait être un phare.

Si la meneuse de jeu au "pied gauche soyeux" porte le FC Barcelone et la sélection espagnole depuis une dizaine d'années, "Alexia", comme il est écrit sur le dos de son maillot, collectionne véritablement les récompenses individuelles depuis deux saisons.

Outre son Ballon d'Or obtenu en 2021 et son record de sélections tout juste battu, Alexia Putellas avait été désignée par l'UEFA meilleure joueuse de l'année, et meilleure milieu de la Ligue des champions 2020-2021.

En avril dernier, elle avait dépassé le cap des 150 buts marqués sous les couleurs du FC Barcelone, qu'elle a mené vers un historique triplé Coupe-Championnat-Ligue des champions en 2021.

- "Tu reviendras plus forte que jamais" -

Une saison de rêve ponctuée par le Graal du Ballon d'Or dont Putellas avait rappelé dans un entretien accordé à Vogue, en novembre, qu'elle était la première Espagnole, hommes et femmes confondus, à l'avoir obtenu depuis Luis Suarez en 1960. "Il y en a eu d'autres qui en ont été proches, comme Xavi ou Iniesta. Mais cela marquera un point de rupture dans l'histoire de notre football", pensait-elle alors.

Une autre rupture, plus tragique, la prive finalement de ce qui aurait pu être le firmament de sa carrière. "Reste forte, tu reviendras plus forte que jamais", a tweeté le FC Barcelone.

Selon la presse espagnole, la meneuse de jeu devrait être remplacée pour la compétition par Amaiur Sarriegi, de la Real Sociedad.

Dans le groupe B avec l'Allemagne, le Danemark et la Finlande, l'Espagne débutera son Euro vendredi à 18h00 au MK Stadium de Denbigh face aux Finlandaises.