Giorgia Meloni, l'égérie de l'extrême droite italienne qui rêve d'être cheffe du gouvernement

Giorgia Meloni caracole en tête dans les sondages. Ils donnent sa formation, Fratelli d'Italia (FDI), au coude-à-coude avec le Parti démocrate de centre-gauche, avec environ 23 % d'intentions de vote aux législatives anticipées à la suite de la démission de Mario Draghi, qui se tiendront le 25 septembre 2022 en Italie. C'est deux fois plus que la Ligue du Nord de Matteo Salvini et trois plus que Forza Italia de Silvio Berlusconi, hier encore les hommes forts de la droite populiste italienne.



Fin juillet, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi ont dû accepter, à contrecœur, de laisser le parti le plus plebiscité de leur alliance désigner la candidate à la présidence du Conseil. Cette Romaine de 45 ans pourrait donc être la première femme à prendre le pouvoir dans la troisième économie de l'eurozone, et la première dirigeante d'extrême droite dans la Péninsule.

Elle représente un point de référence pour la contestation, la protestation, la désaffection.

Sofia Ventura, professeur de sciences politiques

Lors des législatives de 2018, Fratelli d'Italia avait à peine dépassé la barre des 4% des voix. En dix ans, Giorgia Meloni est donc parvenue à rassembler les mécontentements et les aspirations d'Italiens au bout de leurs espoirs déçus, excédés par le "diktat" de Bruxelles, la vie chère, l'avenir bouché de leurs enfants.

Dieu, patrie, famille (naturelle)

"Prête à relancer l'Italie" promet l'affiche électorale de Fratelli d'Italia (Rome, le 12 août 2022). ©AP Photo/Gregorio Borgia

Sa devise ? "Dieu, patrie, famille ('naturelle')". Ses priorités ? Fermer les frontières pour protéger l'Italie des clochers de "l'islamisation" – le 6 octobre 2016, Giorgia Meloni dénonçait sur Facebook "le remplacement ethnique en cours en Italie.



Comme les autres partis populistes de droite de l'Union européenne, le FDI veut renégocier les traités européens pour que Rome reprenne le contrôle de son destin. Sa cheffe assure vouloir lutter contre les "lobbys LGBT" et "l'hiver démographique" de son pays, dont la moyenne d'âge est la plus élevée dans le monde industrialisé après le Japon. Et ce en encourageant la natalité tout en réduisant les naturalisations. Pour sa part, Giorgia Meloni, qui vit avec un journaliste de télévision, a une fille née en 2006.



A l'été 2022, Giorgia Meloni a pris la parole lors d'un meeting du parti espagnol d'extrême droite Vox. En termes sans équivoques, elle fustigeait "le lobby LGBT", les violences jihadistes, la bureaucratie européenne et l'immigration de masse.

Italie: la présidente des Fratelli d'Italia appelle à un blocus naval pour les bateaux de migrants https://t.co/bDGPYlNUvn pic.twitter.com/d7tCzeNCak — La Libre (@lalibrebe) August 8, 2022

"Meloni représente un point de référence pour la contestation, la protestation, la désaffection", constate Sofia Ventura, professeur de sciences politiques à l'université de Bologne. Le dégagisme, désormais, c'est elle : les antisystèmes du Mouvement 5 Etoiles ont intégré tous les gouvernements depuis 2018, de même que la Lega de Matteo Salvini, l'autre formation d'extrême droite.

#Meloni , la cheffe du parti d’extrême droite “Fratelli d’Italia” n’est pas la version italienne de #LePen . Meloni,c’est #Zemmour Un neo fascisme tellement assumé qu’elle a investi aux européennes,en 2019 , Giulio Cesare Mussolini, l’arrière-petit-fils du Duce, pic.twitter.com/EQzqF1R3Ey — francoise degois (@francoisedegois) August 16, 2022

Le visage inquiétant de l'extrême droite

Giorgia Meloni et son parti sont les héritiers du Mouvement social italien (MSI), parti néofasciste créé après la Seconde Guerre mondiale par des partisans de l'ex-dictateur fasciste Benito Mussolini. Repris du MSI, l'emblème de Fratelli d'Italia est la flamme tricolore vert-blanc-rouge, au dessin strictement identique à celui de l'ancien Front national en France.

Si elle doit ménager une frange de sa base qui se réclame de ce passé-là, elle sait aussi que pour gagner, elle doit élargir son électorat, rassurer l'aile modérée de sa famille politique.

Elle se pose ainsi en garante de "l'émancipation idéologique par rapport aux principes et symboles fascistes", analyse La Repubblica, mais son récit est "contredit par les faits", selon le quotidien italien de centre-gauche, qui pointe du doigt une partie de l'entourage et de la base du parti restée sensible à ses racines.

"J'ai un rapport serein avec le fascisme", explique pour sa part Giorgia Meloni. Dans un exercice consommé d'équilibriste, elle reconnaît à Mussolini d'avoir "beaucoup accompli", sans l'exonérer de ses "erreurs" : les lois raciales, l'entrée en guerre, l'autoritarisme. Et de clarifier: dans ses rangs, "il n'y a pas de place pour les nostalgiques du fascisme, ni pour le racisme et l'antisémitisme".

Convaincre partout

Dans une vidéo trilingue diffusée plus tôt cette semaine, Giorgia Meloni tente de lisser son profil néofasciste pour rassurer les électeurs et les alliés de l’Italie face aux inquiétudes à la perspective d'un retour de l'extrême droite. Elle demande aux commentateurs étrangers de la prendre au sérieux et assure que Frères d'Italie s'est bien éloigné de ses racines néofascistes. Elle insiste : le fascisme fait partie du passé – une affirmation accueillie avec scepticisme, d'autant que son parti se présente encore à ces élections législatives de septembre 2022 en brandissant la fameuse flamme tricolore du MSI, héritier du fascisme mussolinien.

En Italie, le parti Fratelli d’Italia est donné vainqueur du scrutin du 25 septembre prochain. Sa cheffe, Giorgia Meloni, tente de lisser son profil néofasciste pour rassurer les électeurs et les alliés de l’Italie. pic.twitter.com/b72QN6pQUJ — TV5MONDE Info (@TV5MONDEINFO) August 16, 2022

Italienne, mère, chrétienne

Née à Rome le 15 janvier 1977, Giorgia Meloni grandit avec sa soeur, élevée par une mère sicilienne, femme au foyer, de droite, après que ses parents se sont séparés. De cette rupture familiale, elle ne parle jamais, témoigne l'homme politique Maurizio Gasparri : "Je crois qu’elle a été profondément blessée et qu’elle s’est repliée sur elle-même avant de trouver une nouvelle dimension avec la politique."



Elle entre en militance à 15 ans dans les associations étudiantes classées très à droite, tout en gardant des enfants ou travaillant comme serveuse. En 1996, alors étudiante en langues, elle devient la patronne du syndicat Azione Studentesca, dont l'emblème est la Croix celtique. En 2006, elle obtient sa carte de journaliste. La même année, elle devient députée et vice-présidente de la chambre. Deux ans plus tard, elle est nommée ministre de la Jeunesse dans le gouvernement Berlusconi.

Giorgia Meloni et l'ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi, à L'Aquila, en Italie, le 9 juillet 2009. ©AP Photo/Stefano Rellandini, Pool

Elle fréquente alors assidûment les plateaux de télévision. Sa jeunesse, sa témérité, ses formules font d'elle quelqu'un de très médiatique. Jusqu'alors très discrète sur sa vie privée, elle comprend que, au moins autant que les idées, la personnalité d'une jeune et jolie femme blonde dans une Italie encore très machiste séduit. Elle l'expose aussi aux tirades les plus sexistes, comme celle de Guido Bertolaso, l'ancien directeur de la Protection civile italienne, qui lui lançait en substance, en 2009, qu'elle ferait mieux de se consacrer à son rôle de maman et de s'abstenir de participer à une campagne électorale sans merci qui l'obligerait à patauger dans la crasse pendant qu'elle allaite.

Qu'importe, Giorgia Meloni joue tous ses atouts : "Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne", lance-t-elle à ses supporteurs en 2019 à Rome, lors d'un fervent discours devenu célèbre.

Opposition libre ?

Fin 2012, lasse des dissensions qui rongent la droite, Giorgia Meloni fonde Fratelli d'Italia avec d'autres dissidents du berlusconisme, restant toujours dans l'opposition.

On lui propose plusieurs portefeuilles, qu'elle décline. Y compris lorsque Mario Draghi, ancien gouverneur de la Banque centrale européenne – institution qu'elle exècre – forme en février 2021 un cabinet d'unité nationale pour sortir l'Italie de la crise sanitaire et économique. "L'Italie a besoin d'une opposition libre", affirme-t-elle alors. C'est au nom de cette liberté, synonyme de souveraineté, que cette atlantiste dénonce dès le premier jour l'agression de l'Ukraine par Moscou. Ses "meilleurs amis" politiques, au sein de l'Union européenne, ne viennent-ils pas d'ex-Républiques soviétiques : Viktor Orban en Hongrie, et Jaroslaw Kaczynski en Pologne ?