Gisèle Halimi, un hommage national le 8 mars et toujours des espoirs de panthéonisation ?

Hommage national à Gisèle Halimi : l’un de ses fils, Serge Halimi, refuse de participer à la cérémonie https://t.co/xdQu8u5okS — Affaires Sociales (@Aff_Sociales) March 6, 2023

Le choix que vous opérez en organisant à la dernière minute cet hommage national à la féministe Gisèle Halimi, ce 8 mars 2023, nous semble relever d'une instrumentalisation politique.

Violaine Lucas, présidente de "Choisir la cause des femmes"

Hommage national à Gisèle Halimi : pourquoi @ChoisirF l'association qu'elle a créée avec Simone de Beauvoir, n'y participera pas. La Lettre de notre présidente, #ViolaineLucas à @EmmanuelMacron est à lire sur notre site. #8mars2023

https://t.co/8ztX7GRh9E — Choisir- la cause des femmes (@ChoisirF) March 2, 2023

Un "boycott politique" ?

"Le 8 mars 2023, la meilleure façon d'honorer la mémoire et les combats de ma mère sera de manifester", écrit Serge Halimi, ancien directeur du journal Le Monde diplomatique, dans une déclaration transmise à l’Agence France-Presse, en réponse à l'hommage national à Gisèle Halimi, annoncé par l'Elysée le 2 mars dernier. "Je n’y participerai pas. La décision de l’Elysée intervient après plus de deux ans de tergiversations et alors que le pays est mobilisé contre une réforme des retraites extrêmement injuste dont les femmes qui occupent les métiers les plus difficiles seront les premières victimes", poursuit-il.Même ton du côté de "Choisir la cause des femmes" , l'association co-fondée par Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir au moment du combat pour le droit à l'avortement en France, en marge du procès de Bobigny . "Le choix que vous opérez en organisant en dernière minute cet hommage national à la féministe Gisèle Halimi, ce 8 mars 2023, nous semble relever d'une instrumentalisation politique. Elle ne trompera personne", écrit Violaine Lucas, sa présidente."Rendre hommage à l'occasion de la journée internationale des luttes pour les droits des femmes à l'une des plus grandes combattantes françaises pour la dignité des femmes et des peuples, serait une idée de bon sens si elle n'arrivait de façon aussi inattendue, après deux ans et demi d'atermoiements, et au moment d’un grand mouvement social auquel elle aurait, sans aucun doute possible, pris une part active", ajoute la militante, "Gisèle Halimi n'est pas exactement une féministe consensuelle. Nous avions pris notre parti de vos états d'âme.​"

L'Elysée n'a pas souhaité commenté ces deux décisions qui relèvent "de positions et de choix politiques". Les autorités précisent que l'autre fils de l'avocate, Jean-Yves Halimi, avocat également, se satisfait de cet hommage et qu'il y participera en y prononçant un éloge. Son troisième fils, Emmanuel Faux, décédé l’été dernier, y était également favorable, rappelle l'Elysée.



Ce que confirme Sophie Couturier, ancienne secrétaire générale de l'association "Choisir", et co-scénariste de Une Farouche Liberté, roman graphique sur la vie de Gisèle Halimi, paru chez Steinkis Editions (Grasset), qui se réjouit de cet hommage. "Je suis ravie comme beaucoup d'autres féministes femmes et hommes qui sont heureux de cet hommage, même s'il est vrai que cela a un peu tardé", admet la militante féministe, jointe au téléphone par Terriennes. Elle insiste sur le fait qu'il s'agit bien de l'hommage de la Nation, de la République, d'un hommage mérité à une femme qui a fait bouger les lignes. "Est-ce que Gisèle serait sortie dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites, je ne peux parler à sa place, je ne me le permettrais pas", lance-t-elle, "ce dont je suis sûre c'est qu'elle se serait exprimée sur la question des retraites pour les femmes, qu'elle se serait impliquée". L'essentiel selon Sophie Couturier est de célébrer une figure féministe telle que Gisèle Halimi, en 2023 "à l'heure où les femmes sont tellement malmenées en Iran, en Afghanistan".

Un hommage de consensus, selon l'Elysée

Il s'agit de saluer son combat contre la colonisation et la guerre d'Algérie, pour les droits des femmes et le droit à l'IVG, son engagement contre la peine de mort, et contre la loi Darlan pénalisant l'homosexualité abolie en 1982.

Source Elysée

Gisèle n'appartient à personne et elle appartient à tout le monde. C'est un flambeau.

Sophie Couturier, militante féministe

En France, le viol est un crime depuis que #GisèleHalimi s'est battue au procès d'Aix-en-Provence (1978-80). Elle y défendait deux lesbiennes victimes de viols collectifs.

Malgré tout, aujourd'hui en France, 99% des violeurs restent dans l'impunité.#GisèleHalimiAuPantheon pic.twitter.com/4ZgTEdvY0H — Les effronté·es (@efFRONTees) October 11, 2020

Le Panthéon pour Gisèle Halimi ?

Plusieurs étapes ont marqué le processus de cet hommage national. Tout d'abord prévu à l'automne 2020, puis au printemps 2021, à chaque fois reporté - en raison du contexte du Covid, selon les autorités- il est vrai que l'annonce de cet événement, moins d'une semaine avant sa tenue a pu surprendre voire interpeller.Il avait d'abord été question d'un hommage aux Invalides, comme la tradition républicaine le fait pour les grandes personnalités ayant joué un rôle majeur dans l'histoire du pays. "Il a fallu un temps d'harmonisation", précise l'Elysée. Finalement, la cérémonie sera organisée au Palais de Justice de Paris dans la salle d'audience de la première Chambre de la Cour d'Appel, un lieu "chargé d'histoire", puisque c'est dans cette salle que des procès historiques se sont tenus et que les jeunes magistrats prêtent serment. "Il me tarde d'y être, de voir toutes ces robes noires ensemble, j'en ai des frissons, car justement c'est très bien que cela se passe au Palais de Justice. Cela a un côté très solennel.", estime de son côté Sophie Couturier.L'hommage se déroulera en deux temps, avec tout d'abord l'intervention de Jean-Yves Halimi, autre fils de Gisèle Halimi. Puis, c'est le chef de l'Etat qui prononcera un discours saluant les principales luttes qui ont marqué la vie de l'avocate. Il s'agit de reconnaitre "son combat contre la colonisation et la guerre d'Algérie, pour les droits des femmes et le droit à l'IVG, son engagement contre la peine de mort, et contre la loi Darlan pénalisant l'homosexualité de 1941 qui a été abolie en 1982", précise encore l'Elysée.C'est surtout le choix de la date du 8 mars qui fait débat, dans le contexte actuel de mobilisation sociale, sachant que la veille est organisée la 6e journée de grève inter-syndicale contre le projet de réforme des retraites. Une date choisie il y a plusieurs semaines, selon les autorités. "Le 8 mars, ce n'est pas une date par défaut, ce n'est pas pour calmer des féministes, non ! Gisèle n'appartient à personne et elle appartient à tout le monde. C'est un flambeau. Elle a une image internationalement reconnue, je trouve qu'envoyer ce signal ce 8 mars 2023 ça ne pouvait pas mieux tomber, bien au delà de l'Hexagone", renchérit Sophie Couturier.

Impossible de connaitre par avance les détails du discours qui sera prononcé par le président français lors de cet hommage national. Certain-e-s disent attendre une annonce sur la constitutionnalisation du droit à l'IVG, après l'adoption récente d'un texte en ce sens par le Sénat. Pour le moment, rien n'a filtré pouvant confirmer cette direction.



Quant à la possibilité d'une entrée dans le temple des "Grands hommes" de la combattante et militante féministe, rien n'est perdu, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Les deux processus -hommage national et panthéonisation - sont totalement distincts, rappelle l'Elysée. Le transfert au Panthéon des cendres de Gisèle Halimi, dont la tombe se trouve au cimetière du Père Lachaise, fait partie des préconisations inscrites dans le rapport de l'historien Benjamin Stora sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d’Algérie, commandé par le président Macron en 2021. "C'est un processus de temps long qui prend des années. Il a fallu neuf ans pour Joséphine Baker, plus encore pour d'autres", rappelle-t-on officiellement. "Ce n'est pas parce qu'il y a un hommage qui est organisé que cette demande de panthéonisation est rejetée, c'est une erreur de le dire", estime l'Elysée, qui tient à confirmer que le processus sera bel et bien mené à son terme.

Peut-être que tous les espoirs ne sont pas perdus pour toutes celles et ceux qui militent pour la panthéonisation de Gisèle Halimi , décédée le 28 juillet 2020 à l'âge de 93 ans, même si on sait que cette décision, fortement symbolique, pourrait elle aussi susciter la polémique. Mais alors quand ? L'occasion ici de reprendre le refrain suivant : "Aux grandes femmes, la Matrie reconnaissante". #GisèleHalimiAuPanthéon