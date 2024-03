Guide Michelin 2024 : cherchez la cheffe !

Où sont les cheffes ? Sur les 62 macarons attribués dans cette édition 2024 de l'illustre guide gastronomique français, seules six femmes sont récompensées.

62 étoiles et combien de cheffes récompensées ? Six et aucune dans le haut du classement.

Absentes des étoiles vertes et des deuxièmes macarons... Pour trouver les récompensées, il faut aller voir du côté des 52 nouvelles premières étoiles. À noter tout de même ce détail, qui n'en est pas un, ces premières étoilées sont majoritairement récompensées en binôme, le plus souvent avec leur mari ou compagnon.

Tweet URL

Eugénie Béziat, unique femme récompensée seule aux manettes

Une unique cheffe a su trouver le mérite - sans "cochef" - auprès des inspecteurs du guide : Eugénie Béziat, qui oeuvre aux commandes de L'Espadon, restaurant du célèbre hôtel Ritz, à Paris. Née à Libreville au Gabon, cette cheffe de 41 ans avait obtenu une étoile en janvier 2020 lorsqu'elle était à la tête du restaurant La Flibuste, à Villeneuve-Loubet. Pour la petite histoire, c'est en allant déguster les plats d'une certaine Hélène Darroze que l'étudiante en lettres qu'elle était a eu la vocation.

Il faut continuer de s'accrocher car chacune a sa place dans ce métier. Eugénie Béziat, cheffe, une première étoile 2024

"Il faut continuer de s'accrocher car chacune a sa place dans ce métier", a-t-elle réagi à l'AFP.

Un duo féminin récompensé

Trois duos cheffe-chef : Adeline Lesage avec Marc-Antoine Lesage pour Nacre à Retz, Emilie et Thomas Roussey pour le Moulin de Cambelong à Conques-en-Rouergue, Florencia Montes et Lorenzo Ragni pour ONICE à Nice.

Et enfin un seul et rare duo de cheffes : Manon Fleury et Laurène Barjhoux pour Datil à Paris.

Où sont les femmes ?

Si le directeur du guide, Gwendal Poullennec parle de "millésime généreux", lui-même a posé la question : "Où sont les femmes ?", déplorant le fait qu'il y ait "trop peu de femmes à la tête des cuisines alors qu'il y en a de plus en plus en brigades et dans les formations".

De nombreux cuisiniers développent des initiatives fortes pour promouvoir des jeunes femmes talentueuses. J’en suis très heureux et j’espère qu’elles ouvriront un jour leur propre maison. Gwendal Poullennec, directeur Guide Michelin

"C’est une réalité que nous déplorons. Je le sais, de nombreux cuisiniers développent des initiatives fortes pour promouvoir des jeunes femmes talentueuses. J’en suis très heureux et j’espère qu’elles ouvriront un jour leur propre maison", a-t-il ajouté.

Tables étoilées au féminin, la minorité

L'an dernier, seules 10 % de femmes cheffes figuraient parmi les 44 nouveaux nommés.

Anne-Sophie Pic reste à ce jour la seule femme triplement étoilée en France, quand Hélène Darroze et Stéphanie Le Quellec conservent précieusement leurs deux macarons.

Tweet URL

Lire aussi dans Terriennes :