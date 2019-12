Haïti : une femme au coeur de la bataille contre les déchets plastiques

Les déchets plastiques, un fléau mondial

Plus de 80% des déchets marins dans le monde sont en plastique, selon un rapport de la Banque Mondiale, publié le 10 juin 2019. ©AP Photo/Dieu Nalio Chery

La Banque Mondiale a publié le 10 juin 2019 un rapport sur la pollution dans les Caraïbes (Marine Pollution in the Caribbean : Not a minute to waste) réalisé par deux femmes, Donna Barne et Florina Pirlea.

Selon lui, plus de 80% des déchets marins dans le monde sont en plastiques et la concentration de détritus sur les plages des Caraïbes est souvent élevée, avec une forte présence de plastiques à usage unique et de contenants alimentaires.



En 2016, 242 millions de tonnes de déchets plastiques (dont 12 % de déchets solides municipaux) ont été produits dans le monde.Trois régions en sont principalement responsables : l’Asie de l’Est-Pacifique, avec 57 millions de tonnes, l’Europe-Asie centrale (45 millions) et l'Amérique du Nord (35 millions).



Environ 95 % des 78 millions de tonnes d’emballages plastiques produits chaque année sont à usage unique, ce qui représente un potentiel de 75 milliards de dollars pour le marché du recyclage. Or, 14 % seulement des produits en plastique à usage unique sont recyclés, et 64 % sont perdus d’un point de vue économique.



Les bouteilles de boissons en plastique représentaient à elles seules 21 % de la totalité des détritus ramassés et que, sur l'intégralité des déchets plastiques, 35 % étaient des objets à usage unique.

Les pays des Caraïbes qui produisent plus de déchets ont un plus grand déficit de services de ramassage des déchets ménagers selon le rapport de la Banque Mondiale qui place Haïti à la tête du classement :



Haïti :

* Déchets ménagers non ramassés : 1 673 750 tonnes par an

* Déchets plastiques ménagers : 93 730 tonnes par an

* Ménages disposant de services de ramassage des déchets : 12 %



Lire aussi nos autres articles Terriennes :

>Écoféminisme : environnement et condition des femmes, même combat ?

>Payal Parekh, pour l'environnement, contre les énergies fossiles

>Climat, environnement, développement : les femmes en première ligne

Elle est convaincue que ce secteur d'activité pourrait servir de tremplin aux jeunes haïtiens, particulièrement aux femmes, leur permettre d'accéder à l’entrepreneuriat, et ainsi créer plus d’emplois et de richesses. La problématique des déchets devrait être abordée de manière différente en Haïti, selon elle. Cela implique la participation de toutes et tous, ainsi que la formation des jeunes à la gestion et à la valorisation des déchets. Pour la fondatrice de Haïplast Recycling S.A, il faut développer un autre rapport avec les déchets, et apprendre à les utiliser pour créer des richesses.