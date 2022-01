Hommage à Marie-Claire Chevalier, héroïne malgré elle du procès de Bobigny

Avoir le courage d'avorter, et de porter publiquement ensuite la parole de toutes celles qui ont eu un avortement difficile... Elle n'a pas choisi de le faire, mais elle l'a très bien assumé.

Mélanie Goyeau, Osez le féminisme

J’ai avorté aussi et je le dis Messieurs, je suis une avocate qui a trangressé la loi.

Gisèle Halimi, lors du procès de Bobigny

L'annonce du verdict de la relaxer de Marie-Claire Chevalier, ici à droite de l'image (à côté de Michel Rocard), sa mère au centre, et Gisèle Halimi à gauche. ©archives/la grande bibliothèque du droit

Marie-Claire, violée à 16 ans

"Enfoui dans ma mémoire"

Il y a eu un trou dans ma tête. Je ne savais plus qui j'étais.

Marie-Claire Chevalier, dans Libération (2019)

Marie-Claire Chevalier. Si la passerelle métallique menant au tribunal de Bobigny porte son nom, celui-ci est bien moins connu que celui de Gisèle Halimi, et pourtant. Son histoire a été déterminante pour le combat du droit à l'avortement. Une "libération" de parole bien avant le temps des Metoo.A l'annonce de son décès, le 23 janvier 2022, Mélanie Goyeau, du mouvement Osez le féminisme, salue son courage et celui de sa mère. "Vous vous rendez compte, être violée par un camarade de lycée dans les années 70, avoir le courage d'avorter, et de porter publiquement ensuite la parole de toutes celles qui ont eu un avortement difficile... Elle n'a pas choisi de le faire, mais elle l'a très bien assumé. Et elle était très jeune", ajoute-t-elle s ur France 3 Centre-Val de Loire "C'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, cette classe des sans-argent et des sans-relations qui est frappée. (...) Vous condamnez toujours les mêmes, les Mme Chevalier", lançait Gisèle Halimi lors de sa plaidoirie au procès de Bobigny en 1972.À 16 ans, Marie-Claire Chevalier décide d'avorter après avoir été violée par un garçon de son lycée, dans une France où l'IVG est encore illégale. Après dénonciation de son violeur, elle est inculpée et sera jugée avec quatre autres femmes, dont sa mère, Michèle, pour complicité ou pratique de l'avortement.L'avocate et militante féministe est l'une des signataires du manifeste des 343 salopes , dans lequel elle "s’accuse" d’avortement. C'est elle qui va la défendre. Au début de sa plaidoirie, elle déclare "J’ai avorté aussi et je le dis Messieurs, je suis une avocate qui a trangressé la loi", ce qui lui vaudra une convocation disciplinaire."Regardez-vous et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent devant quatre hommes... Et pour parler de quoi ? De sondes d'utérus, de ventres, de grossesses et d'avortement (...) A-t-on le droit, en France, dans un pays que l'on dit 'civilisé', de condamner des femmes pour avoir disposé d'elles-mêmes ?", plaide Me Halimi.Mais au terme d'un des procès les plus retentissants de la conquête des femmes pour leurs droits, Marie-Claire Chevalier, mineure, est relaxée. Sa mère écope de 500 francs d'amende, Micheline Bambuck, la praticienne de l'avortement est condamnée à un an de prison avec sursis."L'audience est publique, laissez-nous entrer ! ", crient en choeur les femmes rassemblées devant le tribunal, le jour de l'annonce du verdict.Ce jugement provoque alors un immense électrochoc dans la société française de la fin de l'ère Pompidou. Une décision qui préparera sans doute le chemin vers l'adoption de la loi Veil dépénalisant l'avortement trois ans plus tard."Ce jugement est à l'image même du désarroi des juges devant cette loi sur l'avortement", déclare l'avocate, lors d'un reportage (à voir sur site de l'INA). "Ce jugement est quand même un pas irréversible vers un changement de la loi (de 1920) (...) Je crois que les juges ont été troublés par ce débat qui a été fait (...), je les ai engagés à faire le pas, à faire le saut qualitatif de prendre leurs responsabilités, c'est leur droit et c'est leur devoir, c'est aux juges de changer la loi et d'indiquer qu'elle ne peut plus être appliquée".Violée par un garçon de son lycée, Marie-Claire Chevalier, 16 ans, tombe enceinte. Nous sommes en 1971, l'avortement est interdit par la loi. La jeune fille demande de l'aide à sa mère, modeste employée de la RATP, qui avec un revenu de 1500 francs par mois et trois adolescents à charge, ne peut régler les 4500 francs qui lui réclame le gynécologue. Michèle Chevalier s'adresse à l'une de ses collègues, une "faiseuse d'anges". L'avortement est pratiqué pour 1200 francs. Trois semaines plus tard, celle-ci doit être conduite aux urgences : une infection s'est déclarée. Finalement, Marie-Claire rentre chez elle sans être inquiétée. Tout aurait pu se terminer ici, comme pour des milliers d'autres femmes à l'époque. Mais, croisant son violeur, elle a le tort de lui raconter qu'elle s'est débarrassée de l'enfant dont il l'avait engrossée. Quelques semaines plus tard, Daniel P est arrêté pour vol de voitures. Il négocie la clémence de la police en échange de la dénonciation de Marie-Claire. Celle-ci se fait arrêter, ainsi que sa mère et trois collègues qui les ont aidées.C'est à la bibliothèque de la RATP que Michèle Chevalier découvre les noms de Gisèle Halimi et Simone de Beauvoir , fondatrices de l'association féministe "Choisir". C'est ainsi qu'elle demande à la célèbre avocate de les défendre. Les deux célèbres militantes décident avec l'accord des inculpées de mener un procès politique de l'avortement : loin de demander pardon pour l'acte commis, la défense attaquera l'injustice de la loi de 1920.Lors de ce procès, des centaines d'articles paraissent dans la presse. Pourtant, l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse interdit aux journalistes de publier des débats d'avortement. Parmi les journalistes à ne pas respecter cette loi, Françoise Giroud, éditorialiste à L'Express "qui met au défi la justice de la poursuivre".Née le 12 juillet 1955 à Meung-sur-Loire (Loiret), on découvre dans un portrait que lui consacre Libération en 2019, qu'elle est, à l'âge de 4 ans placée chez sa grand-mère, qui la battait, puis chez sa tante, maraîchère, qui la frappait aussi.Marie-Claire Chevalier garde un souvenir presque traumatisant de ce procès. "Il y a eu un trou dans ma tête. Je ne savais plus qui j'étais. J'étais méchante, je haïssais et j'insultais tout le monde", confie-t-elle, "Le temps a passé et pourtant, c'est toujours là, enfoui dans ma mémoire. Il suffit d'un tout petit truc pour que ça se réveille". Elle revient sur la douleur ressentie lors de l'avortement, lorsqu'elle doit porter pendant trois semaines une gaine électrique dans l'utérus et dont les fils dépassent de sa culotte : "Dès que je bougeais, ça m'écorchait l'intérieur". Une souffrance vécue comme "un second viol", reconnait-elle.Après le procès, elle est confiée à un institut catholique. Elle se retrouve embauchée dans une pouponnière, puis devient soudeuse, avant de rejoindre la RATP comme poinçonneuse, puis de passer plus tard un examen d'aide-soignante, "elle ne peut plus rien tenir aujourd'hui entre son pouce et son index", précise l'article.En 2005, l'affaire Marie-Claire a inspiré à François Luciani le téléfilm Le Procès de Bobigny. Juliette Lamboley et Sandrine Bonnaire y incarnent Marie-Claire et Michèle Chevalier.En 2015, Hors-la-loi, une pièce de Pauline Bureau, à la Comédie-Française, retrace l'histoire du procès de Bobigny. Son originalité est d'en parler pour la première fois du point de vue de Marie-Claire Chevalier. Basée sur les minutes du procès et des documents d'archives, il livre le témoignage de Marie-Claire elle-même. "Je voulais savoir ce que cela lui avait coûté aussi, d'être reconnue dans la rue, de devoir changer de nom", explique la metteuse en scène.En 2019, au théâtre de Genneviliers, la pièce Reconstitution : Le procès de Bobigny met en scène des témoignages. Dans l'oreillette des acteurs, un enregistrement. Les interviews réalisées avec des témoins ou des intervenants du procès sont interprétées en direct par les comédiens. Des témoins qu'Emilie Rousset et Maya Boquet, les autrices et metteuses en scène, ont rencontrés et enregistrés. L'écoute se fait au casque, en petit comité.Marie-Claire a dû attendre d'avoir la trentaine pour arriver à avoir des relations sexuelles. Elle a eu une petite fille, Jennifer, qu'elle a élèvé seule. Elle est aussi devenue grand-mère, de grands bonheurs qu'elle doit au fait d'avoir pu disposer librement de son corps. Ce corps frêle et malade a fini par la lâcher un dimanche de janvier.