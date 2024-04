HRW appelle la Gambie à maintenir l'interdiction des mutilations génitales féminines

Les mutilations génitales féminines (MGF) sont présentes partout dans le monde et concernent plus de 230 millions de filles et de femmes. Ici, Safia Ibrahim montre à la caméra les outils et les techniques qu'elle utilise pour pratiquer la MGF, qu'elle a apprise à l'âge de 15 ans et qu'elle pratique depuis 35 ans, dans la cour de sa maison à Hargeisa, au Somaliland, le 7 février 2022 dernier.