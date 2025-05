Humiliées, affamées, agressées : Amnesty dénonce le sort des travailleuses domestiques kényanes en Arabie saoudite

"Exploitation extrême", enfermement, racisme, violence et parfois viols : les employées domestiques kényanes subissent en Arabie saoudite des conditions de travail si "éprouvantes, abusives et discriminatoires" qu'elles s'apparentent souvent au "travail forcé et à la traite des êtres humains", dénonce Amnesty international dans un rapport publié alors que Donald Trump entame une visite dans la région.

"Je travaillais (...) toute la journée et même la nuit, je continuais de travailler. J’avais l’impression d’être un âne", rapporte l'une des femmes interviewées par Amnesty international.

Parmi les 70 femmes interrogées par l'ONG de défense des droits humains, la plupart affirme avoir vécu une "surcharge de travail extrême", pour un salaire mensuel moyen s'élevant à 900 rials saoudiens (213 euros), quand il était payé, sans heure supplémentaire versée - soit un taux horaire de 45 centimes d'euro.

Le rapport intitulé "Locked in, left out : the hidden lives of Kenyan domestic workers in Saudi Arabia" raconte les "conditions brutales" auxquelles ces femmes ont été soumises, "trimant régulièrement plus de 16 heures par jour", sans repos ni possibilité de quitter la maison de leur employeur. Il a été publié le jour où le président américain Donald Trump effectue une visite officielle à Ryad.

Le président Donald Trump et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman s'expriment lors d'une cérémonie d'arrivée au palais royal de Riyad, en Arabie saoudite, mardi 13 mai 2025. © AP Photo/Alex Brandon

Isolées, insultées, humiliées, affamées

Beaucoup ont confié à l'ONG s'être retrouvées coupées du monde après avoir vu leur téléphone et leur passeport confisqués, et avoir été obligées de dormir "dans un garde-manger ou par terre dans la chambre d'un enfant".

"La première chose que mon patron a faite, ce fut de prendre mon passeport. Si vous demandez, il vous dira " j’ai tout payé pour toi "... et vous n’osez rien dire parce que vous êtes dans un pays étranger", confie une des employées interrogées dans le cadre de cette enquête pour qui cet isolement visait à la dissuader de se plaindre de ses conditions de travail.

La majorité d'entre-elles ont aussi déclaré que leur employeur les privait de nourriture ou ne leur donnait que des restes. Certaines se sont nourries de pain, ou de nouilles instantanées. L'une raconte qu’elle "tenait avec des biscuits" : son employeur ne lui donnait que des restes, de la nourriture avariée ou parfois rien du tout, allant même jusqu’à jeter à la poubelle la nourriture qu'elle s’était cuisinée.

Quasiment toutes les femmes interrogées par Amnesty international ont déclaré n’avoir jamais eu un seul jour de congé pendant leur séjour en Arabie saoudite, qui a duré jusqu’à deux ans pour certaines d’entre elles. © Amnesty International

Agressées, violées par leur patron

Outre l'humiliation, les insultes et les mauvais traitements, d'autres femmes témoignent avoir été agressées sexuellement, et parfois violées, par leurs employeurs masculins. C’est le cas d'une mère célibataire de deux enfants, venue en Arabie saoudite pour échapper à son mari violent.

Alors il a fini par me violer, cinq fois. Témoignage recueilli par Amnesty international

"Il m’a violée et m’a même menacée pour que je ne dise rien à sa femme. Je me suis tue. C’était comme une routine quotidienne pour lui. J’ai essayé [de lui dire stop], mais les hommes sont très forts. Alors il a fini par me violer, cinq fois."

Beaucoup n’ont pas osé signaler les violences aux autorités saoudiennes ou à l’ambassade du Kenya. Celles qui l’ont fait sont devenues la cible de représailles ou d’accusations forgées de toutes pièces, par exemple en étant accusées à tort de vol, et ont perdu leur salaire.

Racisme systémique, "main d'oeuvre jetable"

Amnesty dénonce également le "racisme systémique" dont ces travailleuses domestiques sont la cible. Leurs employeurs les traitaient de noms très péjoratifs et racistes, tels que hayawana (animal), khaddama (servante) et sharmouta (prostituée). Ils faisaient également des commentaires désobligeants sur la couleur de leur peau et sur leur odeur corporelle, ou leur interdisaient de se servir des mêmes couverts ou articles ménagers que la famille – ce qu’elles ont souvent désigné, comme une "ségrégation" – parce qu’elles étaient originaires d’Afrique.

En raison de ma peau foncée, ils me traitaient toujours d’animal noir. Les enfants venaient aussi me montrer du doigt et me rire au visage, me disant que j’étais un singe. Témoignage recueilli par Amnesty International

"En raison de ma peau foncée, ils me traitaient toujours d’animal noir. Les enfants venaient aussi me montrer du doigt et me rire au visage, me disant que j’étais un singe", témoigne l'une d'elles.

"Au cœur de ces abus se trouve un droit du travail fondé sur un racisme historique et structurel, qui déshumanise les employées domestiques migrantes racisées – notamment les Africaines noires – et les traite comme de la main-d’œuvre jetable." s'est ému Irungu Houghton, directeur d’Amnesty International Kenya dans un communiqué.

Traite d'êtres humains

Environ quatre millions de personnes travaillent comme employés de maison en Arabie Saoudite et toutes viennent de pays étrangers, dont 150.000 du Kenya, selon les statistiques sur le marché du travail du pays cités par Amnesty.

Derrière les portes closes, les employées domestiques continuent de subir des actes de racisme, de violence et d’exploitation d’une ampleur révoltante. Extrait rapport Amnesty International

"Ces femmes se sont rendues en Arabie saoudite en quête d’un emploi pour subvenir aux besoins de leur famille ; elles ont subi des violences indicibles au domicile de leurs employeurs", insiste le responsable de l'ONG au Kenya.

Alors que Ryad assure avoir adopté des réformes de son droit du travail, "derrière les portes closes, les employées domestiques continuent de subir des actes de racisme, de violence et d’exploitation d’une ampleur révoltante", pointe Amnesty international. Leurs "conditions de travail éprouvantes, abusives et discriminatoires (...) s’apparentent souvent au travail forcé et à la traite des êtres humains", s'insurge encore l'ONG.

Les autorités saoudiennes et kenyanes doivent écouter ces femmes, dont le travail fait vivre de nombreuses familles et contribue de façon significative au développement économique des deux pays. Amnesty International

"Les autorités saoudiennes et kenyanes doivent écouter ces femmes, dont le travail fait vivre de nombreuses familles et contribue de façon significative au développement économique des deux pays. Les autorités saoudiennes doivent d’urgence accorder aux travailleuses domestiques une égale protection en vertu du droit du travail, mettre en place un système d’inspection efficace pour lutter contre les violations généralisées aux domiciles de particuliers et démanteler totalement le système de parrainage (kafala) qui lie les travailleurs étrangers aux employeurs, favorise l’exploitation et perpétue le racisme systémique", insiste l'ONG.

Pas de réponse du côté d'Amnesty de la part des autorités saoudiennes comme des autorités kenyanes sur sa demande d'informations. L'AFP n'a pas pu non plus obtenir de commentaire du gouvernement kényan, qui encourage la migration de sa main d’œuvre.

