Il faudra 300 ans avant d'atteindre l'égalité de genre, selon ONU Femmes

L'égalité dans 300 ans ?

À ce rythme, notre génération et les douze suivantes ont peu de chances de vivre dans une société où tout le monde peut effectivement exercer ses droits et jouir de ses libertés.

ONU Femmes France

Pas de progrès sans la pleine réalisation des droits des femmes

En France, les inégalités entre les femmes et les hommes coûtent 118 milliards d’euros chaque année.

ONU Femmes France

Les droits des femmes sont des droits humains. #DroitsDesFemmes pic.twitter.com/j5zgJ8hA8o — ONU Femmes France (@ONUFemmesFR) March 4, 2023

La lutte contres les inégalités hommes-femmes au plus bas depuis 20 ans dans le monde, selon la Banque mondiale



Le rythme des réformes visant à réduire les inégalités entre les hommes et les femmes a fortement ralenti en 2022 pour atteindre son niveau le plus bas depuis 20 ans, selon un rapport de la Banque mondiale (BM) publié jeudi.

L'indice mesurant l'évolution des réformes en faveur d'une plus grande égalité juridique n'a progressé que de 0,5 point et s'établit à 77,1 points, "cela signifie que les femmes ne jouissent en moyenne qu'à peine 77% des droits juridiques reconnus aux hommes", écrit l'institution, dans son rapport "Les femmes, l'entreprise et le droit" pour 2022.

Concrètement, 34 réformes ont été menées l'année écoulée, dans 18 pays, ce qui en fait le plus faible total depuis le début du siècle.

Du 6 au 17 mars, retrouvez la 67ème édition de la Commission de la condition des femmes.



Cette année la #CSW67 sera sur le thème : innovation, changement technologique et éducation à l'ère numérique.



Suivez avec nous cet événement.#CSW67 pic.twitter.com/OL1FDZ4hDf — ONU Femmes France (@ONUFemmesFR) March 6, 2023

Quelques chiffres clés sur la situation des femmes dans le monde

Des manifestantes soutenant les droits des femmes habillées en servantes écarlates, inspirées de la série télévisée, se rendent à une manifestation contre les projets du nouveau gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu de refondre le système judiciaire, dans une gare de Jérusalem, le mercredi 1er mars 2023. ©AP Photo/ Ohad Zwigenberg



Violences sexistes

Chaque heure, plus de cinq femmes ou filles sont tuées par un membre de leur famille dans le monde. Toutes les 11 minutes, une femme ou une fille est tuée par un membre de sa famille dans le monde. En 2022, 147 femmes ont été tuées par leur partenaire ou ex-partenaire en France, selon les décomptes d'organisations féministes.



Violences et crises

Seuls 13 pays ont intégré les violences faites aux femmes et aux filles dans leurs plans de réponse au COVID-19. (ONU Femmes, 2022)

En 2021, depuis le début de la pandémie, 45% des femmes ont déclaré être ou connaître une victime de violence. (ONU Femmes, 2021)



Crise sanitaire

Suite à la pandémie de Covid-19, les femmes ont perdu plus d’emplois que les hommes, soit 46,6 millions d’emplois dans le monde en 2020. Pourtant, seules 12% de toutes les mesures de protection sociale et du marché du travail ciblaient la sécurité économique des femmes. Seul.e.s 24% des membres des groupes de travail Covid-19 au niveau mondial étaient des femmes. (ONU Femmes, 2022).



Crises humanitaires

Fin 2021, 44 millions de femmes et de filles avaient été contraintes de fuir leur foyer en raison des changements climatiques, de la guerre, des conflits et des violations de leurs droits humains. (ONU Femmes, 2022)

"Il est impératif d’agir", lance ONU Femmes France dans l'appel lancé à l'occasion du 8 mars 2023.300, c’est le nombre d’années nécessaires pour atteindre l’égalité de genre, "si nous ne réagissons pas".ONU Femmes précise qu'il faudra jusqu’à 286 ans pour parvenir à supprimer les lois discriminatoires et combler les lacunes en matière de protection juridique, 140 ans pour atteindre une représentation égale dans les positions hiérarchiques et de leadership en milieu professionnel, au moins 40 ans, pour atteindre une représentation égale dans les parlements nationaux."À ce rythme, notre génération et les douze suivantes ont peu de chances de vivre dans une société où tout le monde peut effectivement exercer ses droits et jouir de ses libertés", estime ONU Femmes France."À une époque où nous sommes capables d’avancées technologiques fulgurantes, les droits des femmes reculent indéniablement. Les crises mondiales actuelles et précédentes, notamment celles liées aux conflits, au dérèglement climatique et à la pandémie de Covid-19, exacerbent les inégalités de genre préexistantes et en créent de nouvelles", rappelle ONU Femmes France.Comme l'explique l'organisation, ces inégalités touchent les femmes et les filles de manière disproportionnée et provoquent des violations, voire la régression de leurs droits les plus fondamentaux, "Autrement dit, les inégalités de genre compromettent les perspectives de justice, de paix et de développement, c’est-à-dire d’un avenir meilleur pour toutes et tous".À titre d’exemple, en France, les inégalités entre les femmes et les hommes coûtent 118 milliards d’euros chaque année."Les actions entreprises et les financements sont encore insuffisant.e.s face à l’urgence, l’ampleur et la gravité de la situation des droits des femmes. Il est indispensable de financer l’accélération des progrès pour les droits des femmes afin de compenser et de lutter contre les crises mondiales, multiples et interdépendantes qui mettent de nombreuses vies en danger.", insiste l'organisation dans son communiqué."La coopération, les partenariats et les investissements dans les programmes en faveur de l’égalité de genre sont essentiels pour corriger le parcours actuel et remettre l’égalité de genre sur la bonne voie", encourage-t-elle.