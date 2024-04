"Il n'y aura bientôt plus personne", Marie Vaislic-Rafalovitch, rescapée de la Shoah

" Je ne savais pas que j'étais juive, c'est la guerre qui me l'a appris " : Marie Vaislic-Rafalovitch, rescapée de la Shoah, a voulu écrire sur cette "terreur pure". Arrêtée à 14 ans, elle en a 93 aujourd'hui et raconte sa déportation dans les camps de Ravensbrück et de Bergen-Belsen.