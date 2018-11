Ile-de-France: lancement d'un "dispositif pilote" pour les femmes à la rue

La présidente LR de la région Ile-de-France Valérie Pécresse a annoncé jeudi le lancement à partir du 1er décembre d'un "dispositif pilote" d'accueil et de suivi de femmes à la rue dans le cadre du plan grand froid.

"Nous allons mettre en place un dispositif pilote à la région cet hiver avec un suivi de ces femmes, non seulement sur le logement, mais sur l'insertion, la garde d'enfants, la santé, l'hygiène", a expliqué Mme Pécresse sur RTL.

"Ce sera dans un immeuble du conseil régional que nous réaliserons ce pilote en partenariat avec la Croix Rouge pour une cinquantaine de femmes, peut-être plus si c'est possible, et peut-être au siège de la région", a-t-elle précisé, ajoutant que l'objectif de ce dispositif, qui viendra s'ajouter à "l'hébergement d'urgence habituel", est "de réussir la sortie de ces femmes à la rue".

La présidente de la région Ile-de-France souhaite ainsi pousser "un cri d'alarme" sur "un phénomène grandissant d'ultra-précarité" de ces femmes à la rue, "parfois des très jeunes filles en rupture familiale, parfois des femmes enceintes, des femmes qui viennent d'accoucher qui sortent de la maternité avec des enfants en bas âge".

"Nous devons mettre en place un dispositif spécifique car elles posent des problématiques évidemment totalement spécifiques de santé, de dignité, de sécurité. Ces femmes-là, vous ne les voyez pas parce qu'elles se cachent, parce qu'elles ont peur", a souligné Mme Pécresse.

Quelque 6.000 places en hébergement d'urgence sont prêtes à être ouvertes aux sans-abri en Ile-de-France en cas de grand froid, sur un objectif total de 7.000 places supplémentaires cet hiver, a annoncé à la mi-novembre le préfet de région Michel Cadot.

Mi-octobre, la maire PS de Paris, Anne Hidalgo, avait annoncé qu'elle allait ouvrir des mairies de la capitale aux SDF cet hiver, dont l'Hôtel de Ville, spécialement dédié à des femmes sans-abri, une initiative bien accueillie à gauche mais associée à de la "démagogie" à droite.