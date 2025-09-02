"Insoutenable", "enfer": les sages-femmes de Mayotte en souffrance dans la plus grande maternité de France

Des effectifs réduits de moitié face à des accouchements en surnombre... Depuis plusieurs semaines, les sages-femmes de la maternité de l'hôpital de Mayotte ont recours à leur droit de retrait. Une action menée pour dénoncer la pénurie de main d'œuvre et la surcharge de travail dans celle que l'on désigne comme "la plus grande maternité de France".

La maternité de Mayotte enregistre jusqu'à 25 accouchements par jour alors que les équipes ont été amputées de moitié.

"On n'a même pas le temps de discuter avec les patientes. On se sent épuisées et démunies", témoigne une sage-femme en poste à Mamoudzou.

Lancé le 14 août, ce mouvement de colère concerne "toutes les sages-femmes du CHM", tient à préciser à l'AFP Cloé Mandard, maïeuticienne à Mamoudzou et présidente du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes.

Selon la praticienne, 36 sages-femmes sont actuellement en poste dans cette maternité, alors que 75 sont nécessaires. En incluant les sites de Petite-Terre et Kahani, le territoire ne compte plus que 60 professionnelles sur les 120 qui sont normalement prévues.

"Tout le monde s'en fiche !"

Une sage-femme suit en moyenne 24 patientes par jour à Mayotte, contre une quinzaine dans l'Hexagone. Faute de suivi en amont, des complications sont régulièrement découvertes au moment de l'accouchement, ajoute Cloé Mandard.

Les chambres accueillent parfois jusqu'à trois lits et des accouchements se déroulent dans les couloirs, comme le confirment dans leurs témoignages plusieurs professionnelles de santé.

"On a l’impression que tout le monde laisse faire et tout le monde s'en fiche", s'indigne sur France Culture Fanny. Cette sage-femme, âgée d'une trentaine d'années, travaille à la maternité de Mayotte depuis moins de trois ans. Elle a préféré utiliser un nom d'emprunt.

Des patientes sont hospitalisées sur des brancards. Puis, on a mis en place les tipis, les patientes sont installées dans les couloirs ou en salle d’attente. Témoignage d'une sage-femme de Mayotte

"Des patientes sont hospitalisées sur des brancards. Puis, on a mis en place les tipis, les patientes sont installées dans les couloirs ou en salle d’attente, on met des draps, quand on peut parce que là encore, comme il y a trop de patientes, il n'y a pas assez de draps", relate-t-elle sur France Culture.

En panne de personnel

La pénurie de personnel s'auto-entretient : épuisées, des professionnelles partent ou ne reconduisent pas leur contrat, et les recrutements peinent à suivre.

Une autre jeune sage-femme, qui a souhaité garder l'anonymat, explique n'avoir pas renouvelé son contrat après un peu plus d'un an à Mayotte. Elle se dit incapable de travailler sur le long terme dans ces conditions, car "tout se fait dans l'urgence".

"La plus grande maternité de France"

Surnommée "la plus grande maternité de France" - voire la "plus grande d'Europe"- , le centre hospitalier de Mayotte a vu les naissances exploser depuis 15 ans, passant d'environ 5.000 par an en 2011 à près de 10.000 en 2024.

Une situation devenue d'autant plus critique depuis la fermeture de plusieurs maternités de l'archipel, faute de personnel suffisant, comme celles de Mramadoudou et Dzoumogné depuis le 3 juillet 2023. Ces fermetures ont entraîné une centralisation des accouchements en Grande-Terre, dans les communes de Mamoudzou et Kahani.

Trois quarts des mères ayant accouché à Mayotte sont de nationalité étrangère, très majoritairement comorienne, ce qui représente un sujet de tension majeur dans l’archipel.

En 2024, la natalité à Mayotte a enregistré une baisse historique selon l'Insee : -13 % par rapport à 2023. L’indicateur conjoncturel de fécondité est estimé à 3,6 enfants par femme, ce qui en fait toujours le plus élevé de France, devant la Guyane (3,1 enfants par femme) et La Réunion (2,1), rapportait Le Monde en avril dernier.

Des conditions à risques pour les parturientes

La maternité du centre hospitalier de Mayotte "enregistre en moyenne 25 accouchements par jour, 50 consultations aux urgences obstétricales. Pourtant, les équipes travaillent régulièrement avec moins de la moitié des effectifs réglementaires, mettant en péril la qualité et la sécurité des soins", fustige l'ONSSF.

Ces "conditions d'accueil indignes pour les patientes" présentent des "risques graves pour la sécurité des mères et des nouveau-nés", poursuit l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, qui exige "des mesures immédiates".

Ces soignants sont épuisés, exposés au surmenage, et contraints d'accepter des pratiques contraires aux recommandations nationales, comme les sorties précoces à J1 sans organisation sécurisée du suivi à domicile. Communiqué de l'ONSSF

Parmi elles : des recrutements "pour atteindre les effectifs réglementaires", une "amélioration des conditions de travail et du matériel", une "organisation du travail claire et respect des plannings", une compensation financière "pour le travail en sous-effectif avec paiement des heures supplémentaires".

Les sages-femmes enchaînent "14 à 16 gardes par mois, alternent entre jour et nuit", déplore l'ONSSF. Ces soignants "sont épuisés, exposés au surmenage, et contraints d'accepter des pratiques contraires aux recommandations nationales, comme les sorties précoces à J1 sans organisation sécurisée du suivi à domicile", alerte le syndicat.

Contactée par l'AFP, la direction du centre hospitalier de Mayotte n'a pas souhaité réagir.

Tous les ans, on nous répète cela mais il ne se passe jamais rien. Cloé Mandard, présidente du conseil départemental de l'ordre des sages-femmes

Un groupe de travail doit être mis en place pour "trouver des solutions" alors qu'un préavis de grève qui avait été déposé a été suspendu. Une impasse que déplore Cloé Mandard : "Tous les ans, on nous répète cela mais il ne se passe jamais rien".

