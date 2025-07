Ioulia Svyrydenko, Première ministre de l'Ukraine en guerre

Elle est la deuxième cheffe de gouvernement de l'Ukraine, et la deuxième Ioulia à ce poste. Mais de Ioulia Timochenko, égérie de la révolution orange devenue Première ministre en 2005, à Ioulia Svyrydenko, les enjeux ont radicalement changé dans un pays épuisé par trois ans de guerre.

Entérinée le 17 juillet 2025 par le Parlement ukrainien à 262 voix sur 450, la nomination de Ioulia Svyrydenko par le président Volodymyr Zelensky s'inscrit dans un vaste remaniement gouvernemental. Le visage de Ioulia Svyrydenko est déjà connu des Ukrainiens : elle était leur ministre de l'Economie depuis novembre 2021, quelques mois seulement avant le début de l'invasion russe en février 2022, et assumait également les responsabilités de vice-Première ministre.

La nomination de la nouvelle Première ministre d'Ukraine validée par le Parlement, le 17 juillet 2025. capture d'écran

La Première ministre n'a pas vocation à influencer la stratégie militaire, chasse gardée du président et du commandement de l'armée, mais elle prend les rênes du gouvernement à un moment crucial pour l'Ukraine qui, après trois ans de guerre, dépend plus que jamais de ses alliés occidentaux pour sa survie.

"C'est un grand honneur pour moi de mener le gouvernement de l'Ukraine aujourd'hui," écrit-elle sur les réseaux sociaux , ajoutant que "la guerre ne laisse la place à aucun délai. Nous devons agir rapidement et résolument". Parmi ses priorités : “l’augmentation du potentiel économique de l’Ukraine, l’élargissement du programme d’aide à la population ukrainienne et l’augmentation de la production d’armes nationale”.

Ministre d'une économie en souffrance

Lors de ses occasionnelles apparitions publiques, Ioulia Svyrydenko apparaît discrète, mais lorsqu'elle s'exprime en public, c'est avec assurance. Diplômée de l'université de commerce et d'économie de Kiev, elle a fait une partie de ses études en Allemagne et en Suède et parle couramment anglais et chinois. Elle s'est illustrée en jouant un rôle central dans les négociations houleuses avec Washington sur l'exploitation des ressources naturelles de l'Ukraine, alors que de profonds désaccords avaient mis en péril les relations entre Kiev et son principal allié militaire.

L'accord sur les minerais était au centre des discussions entre Volodymyr Zelensky et le président américain Donald Trump fin février 2025 à la Maison Blanche, qui ont abouti à l'échange tendu entre les deux hommes relayé par les caméras du monde entier. Peu après, Ioulia Svyrydenko s'est rendue à Washington, où elle a réussi à conclure l'accord, vu en Ukraine comme une façon d'apaiser le président américain et de garantir la pérennité du soutien des Etats-Unis.

"Elle a été la figure clé et la seule à mener ces négociations. Elle a réussi à éviter qu'elles ne capotent", rappelle Tymofiï Mylovanov, ancien ministre de l'Economie. Actuellement directeur de l'École d'économie de Kiev, lui qui avait recruté Ioulia Svyrydenko dans son équipe en garde le souvenir d'une femme efficace, qui sait persuader en évitant les confrontations inutiles. "C'est une professionnelle. Elle garde son sang-froid", déclare-t-il à l'AFP.

Yesterday, I ran into First Deputy Prime Minister Yulia Svyrydenko in Kyiv. She’s incredible. We took a selfie, shared emotional support, and talked about Trump, the U.S., the economy, and Europe’s stance. It’s tough right now in Ukraine. But it will get better. pic.twitter.com/xAqGSjaDKz — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) November 28, 2024

Incarnation de la jeune génération politique

Comme Volodymyr Zelensky, Ioulia Svyrydenko, à 39 ans, est de la jeune génération de responsables politiques ukrainiens qui guident le pays à travers les tumultes de la guerre, en contraste frappant avec l'élite vieillissante qui gouverne la Russie selon des schémas hérités de l'ère soviétique.

Née à Tchernihiv le 25 décembre 1985, elle n'avait pas 30 ans lorsque Moscou a orchestré un soulèvement prorusse contre les autorités ukrainiennes dans l'est du pays, entraînant un conflit meurtrier à partir de 2014. Sa région natale, frontalière de la Russie et du Bélarus, a été brièvement occupée par les troupes russes au début de l'invasion, en 2022.

Après un début de carrière dans le secteur privé, elle a gravi les échelons de la fonction publique dans la région de Tcherniguiv. Elle entre au gouvernement dès 2019, en tant qu’adjointe du ministre de l’Économie, puis rejoint le cabinet présidentiel en décembre 2020 pour s’occuper des questions économiques et des interactions avec les investisseurs. Tout en réaffirmant sa vocation à servir l'Etat, elle décrit son passage dans le secteur privé comme "une sorte d'école de la douleur des entrepreneurs", qui lui a appris à tenter de les soulager une fois dans le public.

Dans une interview récente, Ioulia Svyrydenko rappelle que ses parents travaillaient, eux aussi, pour le service public. Ce qu'elle décrit comme une vocation – en affaires comme en politique, dit-elle, pas de succès sans vocation – fait partie de sa vie depuis toujours : "J'ai vu à quel point ils se dévouaient au service de la communauté, comment leur ville natale et son essor étaient au coeur de leurs valeurs".

Et pourtant, dans un pays miné par la corruption, Ioulia Svyrydenko n'échappe pas aux soupçons qui se cristallisent sur la classe politique ukrainienne. Le média en ligne OBOZ a récemment questionné son accession au vaste appartement très haut de gamme qu'elle occupe en location dans le quartier historique de Kiev, et ce qu'il décrit comme le montage qui aurait permis à Ioulia Svyrydenko d'y emménager en 2021, lorsqu'elle a rejoint le gouvernement. A l'époque, Ioulia Svyrydenko possédait déjà plusieurs appartements dans sa ville natale de Tchernihiv.

Son mari, Serhii Derlemenko est à la tête de grandes entreprises de construction et de télécommunications. En 2015, il s'est également présenté au conseil municipal de Tchernihiv, sans être élu. Ioulia Svyrydenko et Serhii Derlemenko ont une fille.



Consolider le pouvoir du président ?

L'influent chef du cabinet de Volodymyr Zelensky, Andriï Iermak, lui, la décrit comme une personne loyale. D'après le média économique RBC-Ukraine, pourtant, Volodymyr Zelensky aurait fait échouer ses précédentes tentatives d'accéder au poste de Première ministre, arguant que ce rôle lui conviendrait mieux après la fin du conflit. Mais aujourd'hui beaucoup voient sa nomination comme une tentative de consolider le pouvoir présidentiel.

Les analystes s'accordent à dire qu'elle a gagné le respect des partenaires occidentaux, à commencer par les Américains, y compris de responsables haut placés. Un atout crucial dans une période de l'histoire où la survie du pays dépend de ses alliés. "L'Ukraine est actuellement une priorité pour le président Trump et son administration. Svyrydenko a fait ses preuves et continuera à le faire", estime l'analyste politique Volodymyr Fessenko.

Incarnation de la résilience ukrainienne

Pour Andy Hunder, président de la Chambre de commerce américaine en Ukraine, Ioulia Svyrydenko a aussi gagné la confiance du milieu des affaires ukrainien grâce à sa gestion de l'économie de guerre du pays. "Nous avons eu jusqu'à présent une relation de confiance, transparente et collaborative", confie-t-il à l'AFP.

Avec des responsables jeunes, intelligents et déterminés, comme elle, l'avenir de l'Ukraine après la guerre est plus prometteur que jamais. Gina Raimondo

En 2023, Ioulia Svyrydenko figurait sur la liste des 100 Next du TIME magazine, qui regroupe les dirigeants de la nouvelle génération du monde entier. Alors secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo décrivait celle qui était encore ministre de l'Economie et vice-Première ministre de l'Ukraine comme "emblématique de la résilience du peuple ukrainien... Avec des responsables jeunes, intelligents et déterminés, comme elle, l'avenir de l'Ukraine après la guerre est plus prometteur que jamais."

Modèles

Gina Raimondo compte parmi les nombreuses femmes dirigeantes que Ioulia Svyrydenko a croisées partout dans le monde où ses responsabilités de vice-Première ministre et de ministre de l'Economie l'ont menée. "Des femmes qui partagent leurs expériences, qui m'inspirent et dont j'apprends beaucoup", confie-t-elle à Marie-Claire Business.

Elle se dit aussi marquée par sa rencontre avec Diana Mondino, la ministre argentine des Affaires étrangères, ou Sanna Marin, ancienne Première ministre finlandaise, avec qui elle travaillait en juillet 2025 à Rome à l'occasion de la Conférence sur la reconstruction de l'Ukraine.

Ursula von der Leyen l'impressionne, confie la nouvelle Première ministre ukrainienne, admirative de sa capacité à créer des coalitions tout en défendant ses priorités politiques. Elle se dit aussi inspirée par Roberta Metsola, la plus jeune présidente du Parlement européen.

My very best wishes to Ukraine's new Prime Minister @Svyrydenko_Y.



Congratulations on your appointment by the @verkhovna_rada following your nomination by President @ZelenskyyUa.



As the brave people of Ukraine continue to push back against the aggressor, rest assured that… pic.twitter.com/HowW6VTd9X — Roberta Metsola (@EP_President) July 17, 2025

Avec Kaja Kalas, ex-Première ministre de l'Estonie, parfois surnommée la "nouvelle dame de fer" et, dans son pays natal, la "princesse de la guerre", Ioulia Svyrydenko a en commun un passé, une culture héritée du bloc de l'Est. Elle comprend sa constance et son intransigeance à l'égard de la Russie et lui est reconnaissante de son soutien à l'Ukraine. "Sa famille a souffert de la machine répressive soviétique - sa mère a été déportée en Sibérie. C'est pourquoi elle déclare haut et fort au monde entier : "Il faut arrêter la Russie"," explique Ioulia Svyrydenko à Marie-Claire Business.

Inspirations sans frontières

La nouvelle Première ministre de l'Ukraine puise aussi ses inspirations Outre-Atlantique, dans des personnalités féminines d'une autre génération. Elle se dit admirative de la façon dont Madeleine Albright construisait son approche de la diplomatie et sa radicalité en matière de solidarité féminine. "Il y a une place spéciale en enfer pour les femmes qui ne se soutiennent pas les unes les autres", disait celle qui fut la première femme secrétaire d'État américaine. "Elle voulait être un refuge pour les autres femmes en politique, pas une ennemie", souligne Ioulia Svyrydenko.

Madeleine Albright a été suivie par une autre femme, Condoleezza Rice, qui plaide activement en faveur de l'Ukraine, insiste Ioulia Svyrydenko, et qui continue à soutenir que la guerre déclenchée par la Russie est aussi une guerre des États-Unis, et pas seulement de l'Ukraine.

Ukrainiennes en politique

Les Ukrainiennes se sont toujours illustrées par leur force, leurs initiatives et leur place dans la société, décuplées depuis le début de l'agression russe. Elles relèvent les défis à la tête de leurs communautés ; elles organisent la résistance ; elles se battent dans l'armée ; elles contribuent à l'économie par l'entreprenariat et reprennent les postes des hommes mobilisés. Au-delà de tout préjugé, pense Ioulia Svyrydenko, la tâche de l'État est de créer les conditions nécessaires à la réalisation des souhaits des femmes – qui sont aussi les besoins de la société.

Les femmes choisissent de plus en plus des professions qui, voici peu, étaient statistiquement dominées par les hommes, comme conductrice de poids lourds ou de grues.Ioulia Svyrydenko

A la tête du ministère de l'Economie, Ioulia Svyrydenko était bien placée pour savoir comment les entreprises encouragent désormais les femmes à se reconvertir dans les secteurs traditionnellement à prédominance masculine : "La guerre a eu un impact, dit-elle à Marie-Claire Business. Sur le marché du travail, nous constatons que les femmes choisissent de plus en plus des professions qui, voici peu, étaient statistiquement dominées par les hommes, comme conductrice de poids lourds ou de grues. Au ministère, nous avons lancé des programmes de formation pour les conductrices d'engins de chantier, qui rencontrent un grand succès."

Pour traduire cette expérience en pouvoir de décision politique, des quotas sont entrés en vigueur aux dernières élections locales. La représentation des femmes dans les conseils municipaux est ainsi passée à 31 % et à 21 % dans les conseils régionaux. En 2024, toutefois, selon la représentante d'ONU Femmes en Ukraine, seuls 22 % des parlementaires et 5 membres du cabinet ministériel étaient des femmes, soit moins que la moyenne mondiale en ce qui concerne la participation des femmes aux échelons les plus élevés de la prise de décision.

Il faut développer une culture de l'implication des femmes dans les processus démocratiques de la société, en commençant à l'école.Ioulia Svyrydenko

La participation des femmes à la vie publique et politique est essentielle à une société démocratique durable, réaffirme la nouvelle Première ministre d'Ukraine. Et tous les outils qui peuvent y contribuer sont nécessaires, mais les quotas ne suffisent pas, souligne-t-elle, en insistant sur l'importance du mentorat : "Il faut développer une culture de l'implication des femmes dans les processus démocratiques de la société, en commençant à l'école."

"Les femmes valent plus que cela"

A différentes étapes de sa vie, Ioulia Svyrydenko s'est heurtée aux stéréotypes "qui existent toujours dans la société, note celle à qui il est aussi arrivé de percevoir un salaire différent de celui d'un collègue masculin occupant le même poste". En Ukraine, l'écart de rémunération entre femmes et hommes s'élève à 18,6 % selon les dernières données de 2021, c'est-à-dire que les femmes travaillent en moyenne 6,5 ans gratuitement pour obtenir le même salaire, précise-t-elle à Marie-Claire Business. A la tête du ministère de l'Economie, elle a initié une stratégie visant à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

Dans l'exercice de ses fonctions, elle a constaté que "les femmes qui sollicitent des subventions demandent des montants inférieurs à ceux des hommes qui soumettent des demandes similaires, dit-elle à Marie-Claire Business. En cause, le plafond de verre imposé aux femmes qui, ajoute-t-elle "valent bien plus que cela". Mais aussi les stéréotypes profondément ancrés dans la société auxquels toutes les femmes sont confrontées et dont elles ne sont elles-mêmes pas toujours conscientes : "Nous connaissons toutes ces situations où nous ramenons nos succès à un homme – père, mari ou mentor. Mais vous et moi savons combien de travail, d'efforts et de temps se cachent derrière toute réussite."

