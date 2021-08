JO-2020 - Basket: les Françaises brisent la "malédiction" et rêvent de médaille

Olé ! Portées par Gabby Williams et Marine Johannès, les basketteuses françaises, tant de fois malmenées par les Espagnoles par le passé, se sont vengées (67-64) aux Jeux de Tokyo, accédant aux demi-finales du tournoi olympique, avec l'espoir d'une médaille au bout.

Joueuses, membres de l'encadrement, elles ont toutes hurlé de joie, couru comme une seule femme au centre du terrain pour prendre dans leurs bras Williams, la patronne d'une fin de match étouffante, qui, balle en main, laissait s'égrener les dernières secondes marquant la capitulation d'adversaires qui les ont tellement fait douter dans le quatrième quart-temps, alors que la domination bleue fut totale durant les trois précédents.

"Cette fin de match, c'est terrible ! Et ça ne peut-être que comme ça un France-Espagne en quart de finale olympique. On a eu des moments de faiblesse mais on a su rester debout. Elles ont eu de la volonté et c'est top", a commenté la sélectionneuse Valérie Garnier sur France 2.

"C'est un moment important pour le basket féminin français", a-t-elle estimé ensuite en conférence de presse. Alors oui, ce succès face à ses "meilleures ennemies" est un des plus beaux de l'histoire de l'équipe de France, mais il ne vaudra rien si les Bleues ne battent pas vendredi les Japonaises, tombeuses des Belges (86-85) plus tôt.

Les finalistes du dernier Euro renouent avec le carré olympique, comme à Londres en 2012, avec une médaille d'argent au bout, et à Rio en 2016 où elles avaient échoué au pied du podium (4e). Elles peuvent croire à une finale, animées d'un esprit de revanche, face à des Japonaises dont elles connaissent la valeur puisqu'elles ont cédé contre elles en tout début de compétition.

- Arabesque -

Après cette entame ratée, leur survie en phase de groupes n'a d'ailleurs tenu qu'à trois points, après la défaite (93-82) lors du dernier match de groupe contre les États-Unis, en quête d'un 7e sacre consécutif. Et en passant en quarts par un trou de souris, elles savaient qu'un nouveau tournoi commençait.

Mais le tirage au sort les a aussitôt ramenées à la vieille rengaine d'un duel face à l'Espagne, dont le bilan dans leurs confrontations en compétitions officielles était de huit victoires contre trois défaites, Mondiaux et Euros confondus. Mais aux JO il n'y avait pas d'antécédent, alors le rêve était permis.

Et ce rêve bleu a duré trente minutes face à des Espagnoles qui ont vite subi les assauts de Marine Johannès (18 pts). Non contentes d'être en réussite offensivement (49%), les Françaises ont été très dissuasives, contestant avec acharnement les tirs adverses, tant et si bien que leurs adversaires ont raté à peu près tout ce qu'elles tentaient, hormis la pivot Astou Ndour (16 pts).

Chiffre révélateur, la Roja a été limitée à 34% de réussite. Mais elle n'a jamais lâché le morceau, remontant peu à peu son retard de 12 points (33-19), pour prendre l'avantage (60-59) dans le money-time.

Moment choisi par Gabby Williams (11 pts) pour forcer le destin français, en allant chercher les lancers francs à deux reprises dans les 81 dernières secondes. Et que dire de cette arabesque, ce shoot en déséquilibre exceptionnel de Johannès, réapparue au meilleur moment pour tuer le match, inscrit à 1/10e de seconde de la fin d'une possession cruciale, avec 48 secondes à jouer ?

L'Espagne a eu sa chance dans l'intervalle, mais, inexplicablement, comme si le destin soufflait au-dessus du cercle français, Laura Gil et Cristina Ouvina ont manqué des paniers faciles qui auraient sûrement donné un refrain connu à l'histoire.

Une défaite aurait été cruelle pour la France. Cette victoire n'en est que plus belle.