JO-2020: la mathématicienne Kiesenhofer piège les Néerlandaises sur la route

L'Autrichienne de 30 ans, Anna Kiesenhofer, a créé une énorme surprise dimanche en décrochant l'or olympique du cyclisme sur route, devant l'invincible armada des Néerlandaises, piégées par une échappée matinale qui leur a... échappé!

Annemiek van Vleuten, sortie en force du groupe de favorites derrière la championne olympique, apporte une médaille d'argent aux Pays-Bas, à 1 min 15 sec de Kiesenhofer. Le bronze revient à une autre grande dame du cyclisme, l'Italienne Elisa Longo Borghini, qui termine à 1 min 29.

Juliette Labous, unique Française engagée, est restée jusqu'au bout dans le groupe des meilleures, et a même réussi à en sortir à 10 km de l'arrivée pour tenter d'aller chercher une médaille. Reprise, elle a craqué en toute fin de course et termine 30e à 3'22.

Ancienne triathlète, qui a dû arrêter la course en 2014 à pied en raison d'une blessure, Kiesenhofer était surtout connue jusqu'ici dans le peloton pour ses qualités intellectuelles: titulaire d'un master de mathématique de l'université de Cambridge, elle a passé une thèse à l'Université polytechnique de Catalogne en 2016, puis travaillé un temps comme mathématicienne.

Son palmarès était modeste: championne d'Autriche sur route en 2019, et double championne en contre-la-montre (2019 et 2020). Et une seule victoire internationale à ce jour, une étape de prestige du Tour de l'Ardèche, remportée sur le Mont Ventoux en 2016.

Sur le circuit olympique qui arrivait au pied du Mont Fuji, sur un parcours montagneux mais beaucoup moins difficile que celui des hommes la veille, la mathématicienne a en tous cas fait voler en éclats toutes les calculs de probabilité.

Les Néerlandaises avaient en effet remporté les deux dernières médailles d'or olympiques à Londres-2012 et Rio-2016, et les quatre derniers titres de championnes du monde.

Kiesenhofer a quitté le peloton dans les tout premiers kilomètres de la course, dans une échappée de huit femmes que l'on pensait destinée à seulement animer la course.

Mais les favorites ont laissé le groupe filer, jusqu'à compter dix minutes d'avance au pied du col de Kagosaka, la dernière difficulté. Une par une, les compagnes d'échappée de l'Autrichienne ont lâché pied, et elle s'est retrouvée seule en tête à une trentaine de kilomètres de l'arrivée.

Avec la médaille d'or en ligne de mire, elle a résisté à toutes les contre-attaques des favorites.

Van Vleuten, médaillée d'argent, a pris à 38 ans une belle revanche sur le mauvais sort olympique. En 2016 à Rio, elle était en tête et filait vers la médaille d'or lorsqu'elle a été victime d'une terrifiante chute dans la dernière descente, à 10 km de l'arrivée. Restée inconsciente un moment, elle avait été victime d'une commotion cérébrale et de fractures de trois vertèbres, et les secours avaient même craint pour sa vie.

Sa deuxième place ne consolera pourtant pas l'équipe néerlandaise, totalement piégée.