JO-2020/Taekwondo: Althéa Laurin médaillée de bronze (+67 kg), 7e médaille française

La jeune Althéa Laurin, 19 ans, a apporté une septième médaille à la France en décrochant le bronze mardi lors du tournoi de taekwondo (+67 kg) aux Jeux olympiques de Tokyo.

La championne d'Europe 2020 a battu la repêchée ivoirienne Aminata Charlene Traoré 17-8 pour s'offrir l'une des deux médailles de bronze en jeu dans ce tournoi.

Visage fermé pendant toute la compétition, la Française a pu enfin afficher un large sourire au sortir de son combat. "Je ressens de la joie d'avoir pu décrocher la médaille de bronze et gagner la +petite+ finale" a-t-elle confié.

"Je pense que l'émotion va venir quand j'aurai la médaille autour du cou. Je ne réalise pas encore ce qu'il se passe, je pense", a ajouté la jeune femme.

"Mais j'ai toujours cette amertume-là ne pas avoir décroché la finale olympique" a-t-elle toutefois regretté.

Cette place sur le podium vient récompenser un très beau parcours, durant lequel la Française a notamment écarté en quarts la Chinoise Zheng Shuyin, championne olympique en titre (14-6), avant d'offrir une belle résistance en demies face à la Serbe Milica Mandic (défaite 7-5), sacrée en 2012 à Londres.

Avec cette huitième médaille olympique dans l'histoire du taekwondo français, la licenciée d'Asnières a prolongé la tradition. Depuis l'introduction de la discipline aux JO de Sydney en 2000, l'équipe de France de taekwondo a en effet toujours remporté au moins une médaille aux Jeux, échouant toutefois dans sa quête d'or.

Laurin apporte à la France sa 7e médaille depuis le début des Jeux de Tokyo: deux en or (Clarisse Agbégnénou en judo et Romain Cannone à l'épée), deux en argent (Amandine Buchard et Sarah-Léonie Cysique, toutes deux en judo) et trois en bronze (Manon Brunet au sabre, Luka Mhkeidze en judo et donc Althéa Laurin).