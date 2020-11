Journée internationale des violences faites aux femmes : manifestations et bilan du Grenelle

Ce mercredi 25 novembre, les associations féministes ont appelé à plusieurs rassemblements dans l'Hexagone pour dénoncer l'insuffisance des mesures actuelles, en France, de lutte contre les violences faites aux femmes. A Paris, plusieurs centaines de militantes ont manifesté en milieu de journée place de la République, brandissant des pancartes proclamant "Grenelle blabla" ou "Vous ne nous ferez plus taire".

"Malgré le confinement, nous sommes là pour rappeler au gouvernement qu'il faut une réponse politique. On exige les mesures ambitieuses qu'on est en droit d'attendre, car c'est censé être la grande cause du quinquennat", explique Céline Piques, porte-parole de l'association Osez le féminisme. Les manifestantes demandent en particulier une revalorisation à hauteur d'un milliard d'euros du budget public consacré à la lutte contre le fléau des violences faites aux femmes : "Il nous faut une loi cadre financée, des tribunaux spécialisés, un accompagnement digne de ce nom, des formations pour les policiers.ères à tous les niveaux, des places d’hébergement," déclare Fabienne El-Khoury, une autre porte-parole de l'association.

Quelques pancartes à la la manifestation contre les violence faites aux femmes place de la République à Paris. Pour ma part je rentre me réchauffer bon #25novembre a toutes les personnes mobilisées pic.twitter.com/tdLFk1DCmI — Aude Lorriaux (@audelorriaux) November 25, 2020



Murielle Guilbert, codéléguée générale de l’Union syndicale Solidaires, s'indigne :

"Il est encore permis d’être sexiste et il est encore permis d’être violent avec les femmes. Alors évidemment, ça change, heureusement qu’il y a eu des luttes, heureusement qu’il y a eu des mobilisations très importantes, mondialement, sur cette question-là, mais il est clair que les mesures qui ont été mises en place jusqu’à présent sont largement insuffisantes."



Au-delà des violences conjugales et domestiques, Suzy Rojtman, porte-parole du Collectif national pour les droits des femmes, pointe la question délicate de l’âge du consentement de la victime pour mettre en cause les auteurs présumés de violences : "Macron avait fait des promesses, il avait dit 15 ans, et puis pschitt, plus rien du tout. Et on a vu que l’actualité nous rattrapait, puisque Julie (une adolescente qui accuse des pompiers de viol, ndlr) a été violée par 20 pompiers, dont uniquement trois sont poursuivis. Ils étaient poursuivis pour "viol aggravé" - et maintenant, tac : elle était consentante et ils sont poursuivis pour "atteinte sexuelle". C’est juste impossible, elle avait entre 13 et 15 ans !"



Les associations féministes se sont mobilisées à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France et, confinement oblige, en ligne. Une manifestation rejointe, en début de soirée, ce 25 novembre, par plus de 10 000 personnes déjà :

La manifestation en ligne continue : déjà 10740 signatures. Et c'est pas fini ! #25novembre https://t.co/sDMGGvtn7K — Coll. Droits Femmes (@coldroitsfemmes) November 25, 2020

Aujourd'hui #25Novembre #violencesfaitesauxfemmes #feminisme #luttes #manifestation

On prépare chaussures à Nantes, affiches à Amiens, battucada à Avignon, guirlande de revendic à Tours, partout des rassemblements des manifs !

Bonnes mobilisations ! https://t.co/nYtUs2TWBs — Coll. Droits Femmes (@coldroitsfemmes) November 25, 2017

Grenelle : 28 mesures sur 46 désormais réalisées

Les violences conjugales "ne sont pas une fatalité" mais la lutte contre ce fléau requiert "la mobilisation de toute la société", réaffirme le gouvernement. "Des vies humaines sont en jeu et nous n'avons pas le droit de fléchir ou de ne réussir qu'à moitié", a martelé la ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno, lors d'une conférence de presse. La ministre souligne que sur les 46 mesures issues du Grenelle contre les violences conjugales, cette vaste concertation menée à l'automne 2019, 28 sont désormais "effectives" et 18 sont "en cours de réalisation".

Parmi les mesures effectives : le déploiement, depuis septembre, des premiers bracelets anti-rapprochement pour tenir les conjoints ou ex-conjoints violents à distance. Un millier de ces dispositifs ont commencé à être déployés fin septembre dans cinq juridictions pilotes, a précisé la ministre déléguée. Le dispositif sera étendu à trente juridictions "dans quelques jours", puis à la France entière d'ici fin décembre.

Travaux en cours

Parmi les 20 mesures "en cours", Elisabeth Moreno cite les 17 centres de suivi, de prise en charge et d'accompagnement des auteurs de violence qui doivent être créés "dès cette année sur tout le territoire national" ; la signature de 53 conventions pour permettre les prises de plaintes à l'hôpital et la mise en place de "retour d'expérience" (retex) après chaque féminicide entre les professionnels concernés.

Pour briser la spirale des violences faites aux femmes, le système de santé a son rôle à jouer.



5 millions d’€ financeront en 2021 et 2022 la prise en charge des femmes victimes de violences à l’hôpital : les soigner, les soutenir et les aider à porter plainte. @1ElisaMoreno pic.twitter.com/VdXzhFrdAD — Olivier Véran (@olivierveran) November 23, 2020

Les 1000 places d'hébergement d'urgence promises pour les femmes devant fuir leur domicile ont été attribuées, assure le cabinet de la ministre, qui a toutefois entamé un recensement détaillé. En septembre, le gouvernement avait annoncé la création de 1000 nouvelles places en 2021. Elisabeth Moreno a par ailleurs annoncé qu'elle signerait jeudi, avec son homologue chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, une charte impliquant les services de VTC, afin de "sensibiliser et former les chauffeurs au sujet du sexisme".

L'extension des horaires du numéro d'écoute 3919, qui devrait être accessible 24 heures sur 24 à partir de l'an prochain, et sa mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap, comptent parmi les mesures les plus attendues. Le gouvernement a toutefois suscité un tollé en annonçant son intention de lancer prochainement une procédure de marché public pour le 3919, d'ici l'été 2021.



Elisabeth Moreno a beau expliquer que le but du gouvernement n'est ni de "faire des économies", ni de "s'approprier" ce service, et que les "entreprises qui ne font que du commercial" ne pourront pas candidater à ce marché, cette mise en concurrence pour désigner la structure qui doit continuer à organiser ce service inquiète les associations féministes : "La fragilisation du 3919 est un scandale absolu. Nous sommes mobilisées, le 3919 fait un travail formidable, et ce coup de butoir qui va mettre en concurrence et qui va mettre en difficulté la prise en charge des violences conjugales alors qu’il faudrait redoubler de moyens est scandaleux", explique Céline Piques, porte-parole de l'association Osez le féminisme. La Fédération nationale Solidarité femmes, qui gère la ligne depuis 1992, craint, elle aussi, une "fragilisation" de l'écoute des femmes.

Non à la fragilisation d'un dispositif essentiel de lutte contre les violences conjugales ! #SauvonsLe3919



Les femmes et enfants victimes de violences doivent avoir accès à une aide de qualité pour s'en sortir.

Signez la pétition : https://t.co/bPp3tFqnfW pic.twitter.com/0xpowN6dso — Solidarité Femmes (@SolidariteFemme) November 18, 2020

Une campagne de communication visant à inciter victimes et témoins à appeler la police ou le 3919 vient d'être lancée à la télévision et sur les réseaux sociaux. Elle associe des personnalités comme la comédienne Karine Viard, les journalistes Harry Roselmack et Anne-Claire Coudray, ou encore l'astronaute Thomas Pesquet.

Victime ou témoin de #violencesfaitesauxfemmes ?



En cas de danger,7 ou SMS au 114

Pour un conseil,3919 (anonyme & gratuit)

Pour faire un signalement anonyme, rendez-vous sur https://t.co/6fXiSoMXnj



Nous avons tous un rôle à jouer. #NeRienLaisserPasser pic.twitter.com/17wTTYDmiL — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) November 25, 2020

Regain de violences en confinement

Chaque année, en France, quelque 220 000 femmes subissent des violences conjugales et 93 000 sont victimes de viol ou tentative de viol. Paroxysme de ces violences, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex en 2019, soit 25 de plus que l'année précédente.

Et puis en 2020, le confinement décrété au printemps a entraîné une importante hausse des signalements de violences subies par les femmes et les enfants à leur domicile. Les interventions de police ont augmenté de 42% pendant cette période, le nombre d'appels au 3919 a très fortement augmenté et les signalements à la plateforme gouvernementale ont été multipliés par quatre.

Chez @Qofficiel ce soir, j'ai rappelé les dispositifs opérationnels destinés aux femmes victimes de violences



17

39 19

114 par SMS

@app_elles

https://t.co/fp8DcyxZwR



Pas besoin d'attestation pour fuir#NeRienLaisserPasser #CriseSanitaire https://t.co/PKQA2860Xs — Élisabeth Moreno (@1ElisaMoreno) November 19, 2020

Derrière le huis clos des domiciles, il y a eu "plus de violences", affirme Sarah, psychologue-clinicienne à l'association Léa Solidarité femmes, qui accueille plus de 450 victimes par an et a vu son activité bondir de 40% au printemps. "Les femmes étaient isolées, elles n'avaient plus la collègue, la voisine ou la copine pour les soutenir. D'un autre côté, les agresseurs étaient tranquilles chez eux et pouvaient agir en toute impunité", ajoute-t-elle.

Depuis le reconfinement, fin octobre 2020, les signalements sur la plateforme gouvernementale ont augmenté de 15%.

Tendance à la baisse des féminicides

Au moins 70 femmes ont été tuées par leur compagnon ou ex-compagnon depuis le début de l'année 2020. Un chiffre qui pourrait être révisé à la hausse, car une dizaine de cas sont en attente de précisions. Cela représente près de deux fois moins de féminicides qu'en 2019. L'an passé, 146 décès ont été recensés, soit une hausse de 20% par rapport à 2018, selon les derniers chiffres officiels.

Deux raisons pourraient expliquer cette baisse : une plus grande vigilance depuis le "Grenelle", mais aussi un "effet confinement". Pour Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des femmes, "pendant ces semaines (de confinement), pour une fois dans l'histoire, les violences faites aux femmes sont devenues une priorité pour la police, pour la justice et une priorité budgétaire, aussi, car nous avons reçu des dons incroyables, nous n'avons jamais reversé autant d'argent aux associations".

Selon Anne-Cécile Mailfert, les campagnes de prévention lancées par le gouvernement, la mise en place de procédures d'urgence dans les tribunaux et la hausse des interventions des forces de l'ordre ont permis "de sauver des vies, alors même que les violences étaient en hausse".