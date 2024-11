Journée mondiale contre les violences faites aux femmes : l'appel au "sursaut"

Plus de 400 organisations et personnalités, parmi lesquelles la chanteuse Angèle, l'actrice Judith Godrèche et l'autrice Vanessa Springora, appellent à manifester contre les violences faites aux femmes le 23 novembre en France pour réclamer un "véritable sursaut", sept ans après le début de la vague #metoo.

En France, des manifestations seront organisées dans des dizaines de villes, dont Paris, Bordeaux, Marseille ou Lille, deux jours avant la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes du 25 novembre, selon un appel relayé par le collectif #Noustoutes et signé notamment par la Fondation des Femmes, le Planning familial et Grève Féministe.

"Depuis l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron, nous décomptons déjà plus d’un millier de féminicides (...) et qui s'en indigne ?", écrivent associations et personnalités dans ce texte. "Les gouvernements successifs ont multiplié les promesses, mais les moyens sont dérisoires et en baisse, l’action politique est quasi-inexistante".

Le procès de Mazan - une cinquantaine d'hommes accusés d'avoir violé Gisèle Pelicot alors qu'elle était inconsciente, droguée à son insu par son mari - "confirme" que les auteurs de violences "ne sont pas des monstres, ce sont des hommes de notre entourage" et que ces violences "concernent tout le monde", soulignent les signataires. Pour Amandine Cornier, de Grève Féministe, ce procès montre combien "la culture du viol" est "ancrée dans la société", comme "la violence envers les femmes".

Nouvelles mesures ?

La secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité femmes-hommes Salima Saa a promis début novembre qu'elle annoncerait "des mesures concrètes et efficaces" le 25 novembre, visant entre autres à "améliorer les dispositifs d'aller-vers" les victimes notamment en milieu rural, renforcer "l’accueil et de la prise en charge des victimes" via une "formation des acteurs en première ligne".

En 2023, l'État a dépensé près de 172 millions d'euros pour lutter contre les violences conjugales - contre 126,8 millions d'euros en 2019 - et 12,7 millions pour la lutte contre les violences sexuelles hors du couple, selon la Fondation des femmes. Or les associations réclament un budget total de 2,6 milliards d'euros par an, dont 344 millions spécifiquement affectés à la lutte contre les violences sexuelles.

Une approche globale

Un collectif féministe de soixante-trois organisations réclame une approche "globale" d'ampleur pour lutter contre les violences sexuelles, présentant 140 mesures allant de l'éducation à la justice ou la santé. Cette "coalition" rassemble des associations féministes (Osez le Féminisme, Planning familial...) et de protection de l'Enfance (Cofrade, Fondation pour l'enfance), des syndicats (CGT, FSU, Solidaires), et des ONG comme Oxfam.

Depuis #MeToo, les plaintes ont explosé. Il y a quasiment trois fois plus de plaintes aujourd'hui pour viol dans les commissariats" mais "pas trois fois plus de magistrats et d'enquêteurs. Anne-Cécile Mailfert, pdte Fondation des femmes

Son objectif est de lutter contre "toutes les formes de violences sexuelles", y compris le harcèlement, l'inceste, la pédocriminalité, les cyberviolences, "l'industrie pornocriminelle" et le proxénétisme, les mutilations sexuelles et les mariages forcés, les "violences gynécologiques". Pour elle, la lutte contre ces violences doit se faire à tous les niveaux : éducation, justice, prévention de la récidive des agresseurs, accompagnement des victimes, dans le monde du travail. Parmi les mesures, l'éducation sexuelle et affective à l'école, l'interdiction effective de l'accès des mineurs à la pornographie, une justice "réellement spécialisée", l'amélioration du dépôt de plainte et l'accès à des soins de psychotrauma gratuits pour les victimes...

Une loi-cadre intégrale

La coalition féministe réclame aussi une "loi-cadre intégrale" sur le modèle de la législation adoptée en Espagne, jugeant qu'en France la législation est "morcelée et incomplète", selon Suzy Rojtman, porte-parole du Collectif national pour les droits des femmes, lors d'une conférence de presse commune d'associations féministes.

La plate-forme reprend de nombreuses préconisations de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise). "Depuis #MeToo, les plaintes ont explosé. Il y a quasiment trois fois plus de plaintes aujourd'hui pour viol dans les commissariats" mais "pas trois fois plus de magistrats et d'enquêteurs", a déclaré Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes, fustigeant des "taux de classement sans suite" "absolument inédits".

