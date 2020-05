Journée mondiale de l’hygiène menstruelle : les règles, entre tabou et sujet politique

La précarité menstruelle : un enjeu mondial

Le contexte de crise du COVID

En France, 1,7 million de femmes en précarité menstruelle

Le 28 du mois, comme les vingt-huit jours d'un cycle menstruel. Le mois de mai, 5e mois de l’année, ce qui correspond au nombre de jours moyen de la durée des règles.Voilà l'idée à l'origine de cette première campagne lancée en mai 2013 par l'organisation non gouvernementale WASH United , baptisée May #MENSTRAVAGANZA, et qui avait pour thème le cycle menstruel.L'année suivante, l'événement devenait la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle connue en anglais sous le nom de Menstrual Hygiene Day. Une journée mondiale de plus certes, mais qui reste assez méconnue du grand public. Pourtant à cette occasion, partout dans le monde, des événements sont organisés dans le but d’interpeller les décideurs afin d’améliorer les infrastructures sanitaires, notamment en milieu scolaire dans le but d’augmenter la fréquentation scolaire des filles, même pendant leurs règles. Le site officiel de la journée internationale de l'hygiène menstruelle met à disposition du contenu qui peut être partagé avec le hashtag #menstruationmatters (les menstruations ont de l'importance)."Chaque jour il y a 300 millions de femmes qui ont leur règles, c'est important de le rappeler", nous confie Céline Robert, responsable de la division eau et assainissement à l'AFD (Agence française de développement). C'est un tabou partout encore, selon elle, et ça l'est encore plus dans les pays moins développés. "La précarité menstruelle, c'est d'abord ne pas avoir accès à des protections", lance l'experte. En Inde, par exemple, 80% des femmes utilisent des morceaux de tissus et "bricolent" elles-mêmes leurs protections. Utiliser des protections inadaptées comporte un risque d'infection.Relire notre article >"Il faut aussi avoir des lieux où l'on peut se changer, laver ces protections. 25% de la population mondiale n'a pas accès à des toilettes, ça grimpe à 70% en Afrique subsaharienne. Et ce sont les femmes qui paient le plus le prix de cette situation. On est sur un droit humain dont ne bénéficie pas une grande partie de la population des pays en développement. Dans les PMA (pays les moins avancés), 50% des écoles n'ont pas de toilettes. Ce qui impacte les jeunes filles, cinq jours par mois, on n'est pas libre de ses mouvements, ça amène les petites filles à manquer l'école", précise-t-elle. Cela créé aussi des situations de stigmatisation, les filles sont rejetées, isolées, au Népal, elles sont même totalement mises à l'écart pendant leurs menstrues. "L'impact se répercute sur l'ensemble de la société, parce que ça empêche de valoriser le potentiel des filles et des femmes", estime-t-elle.Comment faire bouger les choses ? Pour Céline Robert, il faut que ce sujet soit considéré comme l'affaire de tous, pas seulement celle de femmes, et cela passe toujours et encore en priorité par la communication. "Cette journée sert à ça, c'est pourquoi elle est importante et positive. Pour nous bailleurs de fond, le but c'est d'avoir une approche intégrée, de mener à la fois des actions en matière d'eau, d'hygiène et d'éducation. Il faut financer des structures en assainissement en eau dont des stations d'épuration, mais aussi des toilettes à domicile; ça contribue à améliorer la situation des femmes et des filles. C'est ce que nous faisons notamment au Niger, au Togo, en Ethiopie. Il y a aussi la sensibilisation à travers des campagnes qui traitent de l'hygiène menstruelle. On a commencé, c'est encore récent mais c'est un début. Il faut aussi introduire ces sujets dans les cursus scolaires. Ce que l'on fait mais encore trop de manière anecdotique, c'est aussi d'accompagner des filières de protections hygiéniques locales, en accord avec l'environnement. Ca crée des projets d'entrepreunariat social, et aussi des emplois."Difficultés de déplacements, confinement, difficultés économiques plus lourdes, la situation de pandémie cette année risque aussi d'avoir de lourdes conséquences en matière de précarité menstruelle."Dans les familles, nombreuses, confinées chez elles, il a été encore plus difficile pour les filles de pouvoir s'isoler pour changer de protections. Quand on n'a pas de toilettes à la maison et qu'il faut se rendre à des toilettes à l'air libre, on ne peut pas respecter le confinement. Les informations qui remontent, ce sont aussi des difficultés d'accès plus importantes aux produits d'hygiène, parce que tous les lieux de distribution gratuite dans les écoles notamment étaient fermés. Pour l'instant, nous n'avons pas de chiffres, mais ce qu'on sait c'est que cette situation exacerbe les difficultés déjà existantes", conclut Céline Robert.Début février, un rapport parlementaire , adopté par la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale et coécrit par les députées Laëtitia Romeiro Dias (LREM) et Bénédicte Taurine (LFI) dresse 47 recommandations pour lutter pour la précarité menstruelle. Près de 1,7 millions de femmes sont concernées en France. Suite à ce rapport, le gouvernement a annoncé vouloir lancer une expérimentation de distribution de protections périodiques gratuites. Ce programme, d'un million d'euros selon le gouvernement, prévoit de mettre en place des distributeurs de tampons et serviettes dans les lieux publics. D'autres initiatives sont déjà en cours et menées sur le terrain par des associations, notamment auprès des femmes sans domicile fixe ou en situation précaire, mais aussi dans les écoles."La question des règles est essentielle à la réflexion sur l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qu'elle a marqué à tout point de vue le rôle et la place des femmes dans nos sociétés", indiquait la députée Marie-Pierre Rixain qui présidait la présentation du rapport. Tout est dit. Presque tout reste encore à faire.