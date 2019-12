Journée mondiale de l'orgasme : quand les femmes prennent leur sexualité en main

En 2006, l'association pacifiste "Global Orgasm for Peace " lançait la journée mondiale de l'orgasme. Les Américains Donna Sheehan, 89 ans, et Paul Reffel, 66 ans, ses deux pacifistes de fondateurs, sont convaincus que la guerre n’est qu’un avatar de la concurrence sexuelle. Alors si nous faisions tous et toutes l'amour en même temps, surtout dans les pays détenant des armes de destruction massive, une vague d'ondes positives envahirait le monde, "modifiant le champ d'énergie de la Terre et réduisant, en conséquence, le niveau actuellement dangereux d'agressivité et de violence actuelle."

Lire aussi dans Terriennes ► Une journée mondiale de l'orgasme, mais pour quoi faire ?

Encore faudrait-il que chacun·e en profite pleinement. S'il semble possible de quantifier l'orgasme masculin, puisqu'il se concrétise le plus souvent par une éjaculation, le plaisir féminin, insaisissable et multiple, échappe aux statistiques. Comment le définir ? Il y a autant de réponses que de femmes sur Terre, puisque les sensations vécues apparaissent très variées. Scientifique, mystique, poète... A chacune sa perception : "Une sensation de soulagement qui irradie le corps tout entier", "Une perte de contrôle musculaire à mesure que le plaisir augmente", "Un frisson chaud", "Un monstre marin contre lequel je lutte pour garder la tête hors de l’eau et d’un coup, il m’entraîne dans les profondeurs, je sens le mouvement des vagues partir des mes orteils pour aller caresser et reconnecter toutes les cellules de mon cerveau et je me retrouve échouée pendant au moins une heure sur une plage au soleil, incapable de bouger... Je savoure, un sourire béat scotché au visage."

Pour illustrer cette incroyable diversité, Julien Sabel, qui dirige une boutique d'articles coquins, a ouvert une bibliothèque à orgasmes : n’importe qui peut s’enregistrer, envoyer anonymement l'enregistrement sur le site et transformer son orgasme en dessin.

Le logiciel Data Art tranforme l'orgasme en oeuvre d'art dont les formes résultent des variations sonores de l’orgasme. Un râle, un long soupir ou un cri aigu n’auront donc pas la même forme, ce qui prouve que chaque orgasme est unique. Bibliothèque des orgasmes

Et pourtant, une femme sur quatre dans le monde dit souffrir de problèmes pour atteindre l'orgasme. Les femmes hétérosexuelles avouent ne monter au septième ciel que dans un peu plus de 60 % de leurs rapports sexuels, soit par manque de désir, soit par difficulté à atteindre la jouissance, alors que les hommes y parviennent 85 % du temps. Sans parler de la première fois - seule une fille sur 20 dit être parvenue à jouir lors du premier rapport - près d'une femme sur 10 n'a jamais connu l'orgasme lors d'un rapport sexuel.

©Terpan

Les femmes ont peur d’être considérées comme des salopes si elles assument leur désir, et à l’inverse, comme des saintes nitouches si elles sont trop réservées.

Mireille Bulliard-Asthié, sexologue

Si tant de femmes sont concernées, c'est peut-être que le problème ne vient pas que d'elles, peut-être que, au-delà de la fatigue, du poids de la routine, des trivialités du quotidien, de l'incapacité à se renouveler ou de la pression de la charge mentale qui éteignent le désir, les troubles de l'orgasme ont des origines autant culturelles que physiologiques, à commencer par les stéréotypes véhiculés par la société et les injonctions qui brident la sincérité et les ressentis. "Les hommes ont besoin de se trouver dans une position de virilité. Ces enjeux de virilité peuvent être un frein important, affirme la sexologue Mireille Bulliard-Asthié. Et les femmes ont peur d’être considérées comme des salopes si elles assument leur désir, et à l’inverse, comme des saintes nitouches si elles sont trop réservées."

La frigidité, un mythe sexiste ?

10% des femmes souffriraient de frigidité - définie dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux par une absence de désir et de plaisir pendant une période d’au moins six mois. Pour la psychiatre et sexologue Anne-Marie Lazartigues, la frigidité "signifie surtout que la femme n’est pas en phase avec son corps et sa tête, soit parce qu’elle est en froid avec son partenaire ou qu’elle n’a plus les mêmes sentiments, ou encore que son esprit est accaparé par autre chose." Nombreuses sont les femmes qui, quand elles changent de partenaire après des années de non-plaisir en couple en arrivent à la conclusion qu'elles n'étaient pas frigides, mais frustrées.

©Pinterest

Editions La Découverte

Ainsi, les troubles de l'orgasme et du plaisir seraient davantage des signaux d'alerte ou des symptômes d'un autre problème. Le vaginisme, par exemple, qui est une contracture réflexe des muscles du périnée empêchant toute pénétration, est désormais reconnu comme un trouble sexuel et gynécologique psychosomatique. "Il s’agit davantage d’une pathologie de couple," explique la gynécologue Odile Bagot, alias Mam Gynéco Les lesbiennes, elles, se disent, statistiquement, plus satisfaites que les hétérosexuelles - elles atteignent l'orgasme dans près de 75 % de leurs rapports. Elles ne sont que 2,2 % à ne jamais jouir. De là à dire qu'une solution passerait par une révision de l'approche androcentrée du sexe et du plaisir qui prévaut dans nos sociétés, il n'y a qu'un tout petit pas. A commencer par une meilleure connaissance du fonctionnement de la sexualité des femmes. En effet, la vision réductrice qui prévaut remonte à l'époque où la science a commencé à s'intéresser à la sexualité et où les hommes régissaient la science. Les notions de clitoris, point G ou éjaculation féminine n'ont pas passé leur prisme, et ils n'ont pas cru bon demander aux premières intéressées ce qu'elles en pensaient. Et pourtant, on trouve un anatomiste italien du XVIe siècle, Realdo Colombo, pour décrire le clitoris comme "le siège principal du plaisir des femmes pendant les rapports sexuels". Il a toutefois fallu attendre 2003 pour que soit formulé son fonctionnement.Le sexe est plus important pour les hommes que pour les femmes, disait-on autrefois. Ce n'est pas parce qu'elles en parlent moins qu'il est moins important pour elles, rétorque la journaliste canadienne Sarah Barmak, spécialiste de sexualité, études de genre, santé des femmes et justice sociale.

Dans son livre Jouir, en quête de l'orgasme féminin, un livre conçu "par des esprits de femmes pour des corps de femmes", Sarah Barmak extrait le sexe du cadre d'un couple hétérosexuel, auréolé de tabous, de hontes, et de traumatismes, pour en faire une affaire personnelle, non pas un miroir de l'autre.



Elle a réuni des témoignages de femmes qui parlent de leur sexualité, parfois hors normes, et les passe au crible du patriarcat. Elle fait parler des femmes multi-orgasmiques ou des femmes fontaines, mais aussi celles qui n'ont jamais eu d'orgasme et pour qui le sexe n'est pas naturel.



L'autrice est partie du constat que la moitié des femmes souffrent d'un trouble sexuel... en silence. Conséquence éloquente de cette réalité : selon une enquête Zawamed citée par Maïa Mazaurette dans la préface de Jouir, 2 % des femmes simulent le plaisir à chaque rapport sexuel ; 9 % souvent et 24 % parfois.

#Cadeau Petit orgasme pour les 57 ans de l’actrice @RealMegRyan. Quand Sally explique à Harry que oui, les filles simulent au lit. Voici sans doute l'orgasme simulé le plus culte de toute l'histoire du 7e art ! (extrait du film Quand Harry rencontre Sally, de Rob Reiner - 1989) pic.twitter.com/bKNdsWHuCG — Marie Claire (@marieclaire_fr) November 19, 2018

Dans les sociétés occidentales, où le sexe est omniprésent, où les femmes ont accès à la contraception et à l'IVG, où elles sont sur Tinder et customisent leurs organes génitaux, elles s'approprient désormais leur potentiel sexuel après des siècles de passivité imposée. Notamment à travers différents médias, comme les podcast, mais pas seulement :

"À QUI APPARTIENT LE CORPS DES FEMMES ? " telle est la question qui sera soulevée ce soir 8/11 au #MerciSimoneClub.

Un nouveau rendez-vous qui aura lieu une fois par mois. L' idée est de sortir de nos réseaux sociaux pour célébrer un féminisme inclusif. pic.twitter.com/49QClglz1K — Axelle Jah Njiké (@MeMySexeAndI) November 8, 2019

Du XIXe siècle où tout était interdit au XXIe siècle où tout est obligatoire, en passant par les années 1960 et 1970 où tout était permis, l'autonomisation des femmes passe par la quête du plaisir dans toute sa diversité. L'égalité dans le sexe est une étape importante vers l'égalité des genres. Il s'agit aussi de ne pas succomber au chant des sirènes d'autre injonction, celle du plaisir à tout prix ... En attendant, cette Journée mondiale de l'orgasme fait les (bonnes) affaires des fabricants et distributeurs de produits stimulants, lingerie ou sextoys qui chaque année saisissent l'occasion pour encourager les câlins en ce jour le plus court de l'année.