Julie-Victoire Daubié, première bachelière de France

Carine Camby, déléguée Générale de la Cité Internationale universitaire de Paris, sourit à l’idée d’avoir proposé une personnalité relativement méconnue pour nommer l'un des nouveaux bâtiments. "Julie-Victoire Daubié est très emblématique, car elle est la première bachelière de France et la première universitaire à avoir obtenu une licence de Lettres. Elle a non seulement mené un combat pour l’éducation des filles, avant les lois Thiers, mais elle a aussi milité pour l’égalité hommes/femmes et l’accession des femmes à la citoyenneté. Elle était extraordinairement audacieuse et innovante dans un monde exclusivement masculin", explique-t-elle.

Résidence Julie Victoire Daubié à la cité internationale universitaire de Paris ©Maxime Delvaux

Certes quelques fantômes de femmes rôdaient déjà dans les allées de la Cité U avec, gravés aux frontons de trois bâtiments, les traces de trois couples : Pierre et Marie Curie, les mécènes français et belges de la première heure Emile et Louise Deutsch de la Meurthe ou Hubert et Berthe Biermans-Lapôtre. On y trouve aussi, pour la Maison de Cuba, Rosa Abreu de Grancher, veuve d’un grand chercheur proche de Pasteur, et Marie Nubar désignant la Maison d’Arménie -des noms choisis par leurs héritiers ou époux. Cette fois, avec Julie Victoire Daubié, le choix est assumé.

Dans son Dictionnaire des Féministes, publié récemment aux PUF, l’historienne Christine Bard se penche sur cette personnalité très déterminée, qu’elle désigne comme la "première propagandiste de l’égalité civique" sous la IIIème République.

"La femme pauvre par une femme pauvre"

Née dans les Vosges au sein d’une famille nombreuse en 1824, Julie-Victoire Daubié, elle-même issue de la petite bourgeoisie, se trouve très vite confrontée à la misère de la condition ouvrière. Dès l'enfance, elle côtoie les mères célibataires au travers du Bureau de bienfaisance de la Manufacture royale, qui produit du fer-blanc dans sa région. Douée pour l’étude, elle passe en 1844 le brevet d’institutrice qui lui permet de devenir préceptrice et d’aller enseigner le français en Allemagne.



En 1859, elle participe au concours lancé par l’Académie impériale des sciences et belles lettres et Arts de Lyon. Son mémoire, La femme pauvre par une femme pauvre, traite des injustices dont souffrent les femmes en milieu populaire, auxquelles elle s'identifie. Il obtient le premier Prix.



Deux ans plus tard, elle demande à être autorisée à passer l’épreuve du baccalauréat. "Aucune loi écrite n’interdit à une femme de se présenter au baccalauréat", déclare-t-elle. Elle étudie le latin et le grec, fréquente les cours du Museum national d’histoire Naturelle et, après un cursus d'autodidacte (avant 1881, il n’existait aucun lycée pour filles), elle obtient le fameux sésame en 1861. Elle est alors âgée de 37 ans.

Engagée pour l'éducation des filles

Passionaria pragmatique

Julie-Victoire Daubié réclame l’égalité des filles et des garçons devant l’instruction, la mixité des écoles, leur gratuité, la fin de la tutelle religieuse et politique sur l’enseignement. Elle critique les "Lettres d’obédience", qui dispensent les religieuses de passer le Brevet de capacité à enseigner. Or l’éducation des filles, encadrée, depuis 1850 par les Lois Falloux, qui rendent obligatoire l’ouverture d’écoles primaires pour filles dans les communes de plus de 800 habitants, est encore sous la coupe de l’Eglise.Il faudra attendre Jules Ferry pour que toutes ces avancées soient votées : "Réclamer l'égalité d'éducation pour toutes les classes, ce n'est faire que la moitié de l'œuvre, que la moitié du nécessaire, que la moitié de ce qui est dû ; cette égalité, je la réclame, je la revendique pour les deux sexes… La difficulté, l'obstacle ici n'est pas dans la dépense, il est dans les mœurs". Le ministre fait d’ailleurs appel à Julie-Victoire Daubié pour siéger au sein d’une commission consultative sur l’enseignement communal.

Cette passionaria écrit pour de nombreux titres de presse, notamment Le Droit des Femmes, rebaptisé L’Avenir des femmes après la Commune. Lancé par Léon Richer, libre-penseur adulé et salué comme le "fondateur du féminisme" y compris par Simone de Beauvoir.

Comment ne pas dénoncer l’invincible logique des faits attardant la femme sur la route de la civilisation ou la jetant dans l’ornière du progrès à chaque nouveau pas de l’homme qui marche sans elle, quand ce n’est point sur elle. Julie-Victoire Daubié

Elle donne des conférences, des lectures, fréquente des cercles d’influence et participe à la création ou au développement d’associations d’envergure tournées vers les femmes et vers la paix, dans lesquelles elle se positionne, pragmatique, pour l’émancipation "progressive" des femmes, le droit de vote étant prôné pour les célibataires et les veuves, avant d’accéder à une parfaite égalité face aux droits civiques. "Comment ne pas dénoncer l’invincible logique des faits attardant la femme sur la route de la civilisation ou la jetant dans l’ornière du progrès à chaque nouveau pas de l’homme qui marche sans elle, quand ce n’est point sur elle."

Ridicule témérité ?

Réédité en 1866, son mémoire sur La femme pauvre au XIXème siècle, est primé un an plus tard à l‘Exposition universelle de Paris. Julie-Victoire Daubié correspond aussi avec George Sand et Alexandre Dumas fils dont elle préfacera plus tard "La question de la femme". Fervente militante en faveur du droit de vote des femmes, elle écrit en 1868 au ministre de l’Intérieur : "En réservant le métier de journaliste aux "Français jouissant des droits civils et politiques", la nouvelle loi sur la presse entend-elle écarter les femmes? A moins que la terminologie de "Français" s’applique bien, comme il en est d’usage dans la société de l’époque, aux deux sexes. Auquel cas, il n’y a aucune raison d’empêcher les femmes d’accéder au Suffrage universel !".

L’article avait été jugé téméraire, "propice au ridicule". Il était passé à la trappe. Ce raisonnement sera heureusement repris par Hubertine Auclert, digne héritière de Julie Victoire, pétitionnaire de talent et harceleuse pour la bonne cause, quand elle engagera, en 1880, une grève des impôts pour les femmes dès lors qu’elles n’ont aucune voie au chapitre de l’élaboration des lois. Et quand elle aura marché dans ses pas, dès lors que Julie-Victoire Daubié, en 1870, après la Commune et la proclamation de la République, avait écrit au Maire du VIIIème arrondissement de Paris pour demander son inscription sur les registres électoraux. En vain bien évidemment !

Tombe d’Hubertine Auclert au Cimetière du Père Lachaise

Au-delà de l’instruction, du suffrage universel, de l’accès des femmes aux carrières professionnelles et aux emplois publics Julie Victoire Daubié s’attaquera à des injustices et autres scandales plus intimes. Le Code Napoléon interdit la recherche de paternité, consacrant l’impunité des hommes face à leurs enfants illégitimes. Des enfants soumis à la double peine puisque privés de leurs droits. Une pétition est lancée aussi contre l’irresponsabilité juridique qui couvre les suppôts de la prostitution, autre fléau touchant les femmes sans ressources. L’Association internationale des Femmes, réunie à Genève en mars 1870, en sera saisie.

Dernier fait d'armes, et non des moindres : dix ans après avoir obtenu son baccalauréat, Julie-Victoire Daubié s’est employée à ouvrir les portes de l’université aux femmes. Elle sera la première, en 1871, à réussir les examens lui octroyant une licence en Lettres - sans jamais avoir été autorisée à fréquenter les cours !



Julie-Victoire Daubié est morte en 1874, emportée par la tuberculose à 50 ans. L'empreinte indélébile qu'elle a laissée sur l'histoire du féministe devrait inspirer les futurs locataires qui étudieront dans les murs de la résidence portant son nom.