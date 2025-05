Juliette Binoche : une actrice engagée pour présider le Festival de Cannes

L'une des plus célèbres actrices françaises, Juliette Binoche préside le jury du 78e Festival de Cannes qui s'ouvre ce 13 mai. Elle s'est imposée dans des rôles exigeants et engagée contre les violences sexuelles dans le cinéma.

Cannes, c'est d'abord pour elle le souvenir d'un prix d'interprétation en 2010 pour Copie conforme d'Abbas Kiarostami. "Dirigée par un réalisateur iranien au cœur de la campagne toscane, face à un chanteur d'opéra britannique, Juliette Binoche illumine cette histoire universelle mêlant l'amour et l'art et leurs faux-semblants", rappelle le festival après sa nomination à la présidence du jury.

Cette brune au rire sonore est née le 9 mars 1964 à Paris dans un milieu artistique, d'un père mime, metteur en scène et sculpteur, et d'une mère comédienne. Elle a étudié le théâtre au Conservatoire, avant de faire ses débuts sur grand écran sous la direction de Jean-Luc Godard, Jacques Doillon ou André Téchiné, qui l'a révélée en 1985 avec Rendez-Vous.

Je suis soulagée de voir et d'entendre les témoignages de femmes et d'hommes qui osent exposer les abus qu'elles et qu'ils ont subis. Juliette Binoche

Égérie de Leos Carax, dont elle fut la compagne, elle joue dans Mauvais sang, en 1986, puis Les Amants du Pont-Neuf, en 1991, où elle campe une jeune femme aux prises avec la vie de la rue et son dénuement. Rare Française à avoir reçu un Oscar, elle a travaillé avec ses compatriotes Jean-Luc Godard, Leos Carax, le Polonais Krzysztof Kieslowski, le Canadien David Cronenberg ou l'Autrichien Michael Haneke.

L'envers du décor

Juliette Binoche a témoigné de l'envers du décor devant une commission d'enquête parlementaire française sur les violences dans la culture, dont le cinéma, créée dans les remous de la vague #MeToo.

Tournant sous l'eau, Juliette Binoche échappe "d'un cheveu à la noyade". "J'ai été obligée de batailler de toutes mes forces en apnée, sans qu'aucun secours ne me soit apporté (...) ce jour-là, mes limites encore mal définies jusqu'alors sont devenues brusquement nettes", dira-t-elle.

Elle avait auparavant raconté, dans un long entretien à Libération en avril 2024, les nombreux castings à passer nue, "remarques sexistes" et assauts de réalisateurs ou agents à repousser dans les années 1980-90. "Je suis soulagée de voir et d'entendre les témoignages de femmes et d'hommes qui osent exposer les abus qu'elles et qu'ils ont subis", confiait-elle.

Le 1er mai dernier, Juliette Binoche se livrait aussi à ce sujet au micro de nos confrères de France Inter :

Présence, intensité

A l'écran, sa carrière internationale débute avec L'Insoutenable légèreté de l'être de l'Américain Philip Kaufman, en 1988, et Fatale de Louis Malle, en 1992. Celle qui, pour le Français expatrié aux États-Unis, "a une présence et une intensité stupéfiante" se révèle émouvante dans Trois Couleurs : Bleu de Krzysztof Kieslowski, en 1993.

En 1997, consécration avec l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour Le Patient anglais, avec les Britanniques Ralph Fiennes et Kristin Scott Thomas, qui lui permet de devenir la deuxième actrice française à obtenir la statuette, après Simone Signoret. Juliette Binoche est aussi l'une des très rares actrices ayant remporté un prix d'interprétation dans les trois grands festivals de cinéma, à Cannes, Venise et Berlin.

Des rôles qui collent au corps et à l'âme

Juliette Binoche enchaîne ensuite des films d'époque, comme Les Enfants du siècle aux côtés de son compatriote Benoît Magimel, avec qui elle a une fille. Elle travaille avec Michael Haneke (Code inconnu, Caché), les Français Olivier Assayas (L'Heure d'été, Sils Maria, Doubles vies) et Bruno Dumont (Camille Claudel 1915), le Taïwanais Hou Hsiao Hsien (Le Voyage en ballon)...

En 2022, elle marque les esprits dans Ouistreham d'Emmanuel Carrère, qui lui vaut sa 10e nomination aux César français. Elle incarne une écrivaine reconnue, inspirée de la journaliste Florence Aubenas, qui écrit sur le chômage et la précarité en rejoignant une équipe de femmes de ménage.

Un rôle conforme à ses engagements pour une société plus juste et pour l'environnement. L'actrice a aussi soutenu les cinéastes iraniens dans le viseur des autorités de leur pays.

Devançant quelque peu son destin, en 2017, Juliette Binoche jouait son propre rôle dans un épisode de la série Dix pour cent... en comédienne choisie comme maîtresse de cérémonie du Festival de Cannes. Elle reviendra sur les écrans (le 18 juin en France) avec Le retour d'Ulysse, adaptation de l'Odyssée d'Homère avec Ralph Fiennes, dans laquelle elle incarne Pénélope, celle qui tient tête à tous en attendant le retour de l'être aimé.

