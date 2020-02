Justiciaparatodas, #Niunamenos : colère et indignation au Mexique après deux féminicides, de plus ...

Dans la rue ou sur les réseaux sociaux mexicains, ce sont les mêmes mots que l'on retrouve, des slogans déjà bien trop connus : #Justiciaparatodas (Justice pour toutes) et #Niunamenos (Pas une de plus).



A l'origine de cette nouvelle mobilisation, l'assassinat ce week-end de Fatima, 7 ans. Son corps portait des stigmates de torture et se trouvait dans un sac. Il a été retrouvé dans la ville de Tlahuac, quatre jours après que la fillette a disparu. C'est l'analyse ADN qui a permis de l'identifier. On n'en sait pas plus sur les circonstances exactes de sa mort. Le bureau du procureur local a offert une récompense de deux millions de pesos (environ 100.000 euros) à ceux qui fourniraient des informations sur le ou les assassins.

Portant des vêtements noirs et certaines le visage couvert, des dizaines de femmes se sont rassemblées devant le palais présidentiel, exigeant du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador (AMLO) la levée de l'impunité dont bénéficient les criminels et la fin de la violence sexiste.



"Ils violent des femmes, ils protègent les monuments !", ont scandé les manifestantes qui demandent au gouvernement d'assumer sa responsabilité à l'égard de la sécurité des femmes. "Monsieur, madame, ne soyez pas indifférents, les femmes sont tuées en plein jour !" et "les féminicides sont des crimes d'État !", pouvait-on entendre peu avant la minute de silence qu'elles ont observé, le poing levé, à la mémoire de la fillette assassinée.

Un parquet spécialisé dans les féminicides ?



AMLO, le président mexicain a affirmé que les autorités enquêtaient et que son gouvernement travaille sur les causes de la violence. "Nous nous attaquons aux causes et nous pensons qu'il faut une société plus juste, plus égalitaire, fraternelle, avec des valeurs, où l'individualisme n'est pas ce qui prévaut mais l'amour du prochain", a déclaré le président au cours de sa conférence de presse quotidienne. Interrogé par les journalistes, le président s'est déclaré favorable à la création d'un parquet spécialisé dans les féminicides. "Je le conçois très bien et tout ce qui est fait pour parvenir à la paix et à la tranquillité, nous le voyons très bien et nous continuerons d'aider dans tous les domaines", a-t-il ajouté sans plus de précision.

Féminicides : l'hécatombe

Le meurtre de cette fillette a d'autant plus choqué qu'il intervient quelques jours après un féminicide, lui aussi particulièrement brutal. Celui d'Ingrid Escamilla, 25 ans, assassinée par son partenaire au nord de Mexico. L'homme, identifié par les autorités comme Erick Francisco N., a poignardé la jeune femme, puis l'a dépecée et a arraché de son corps plusieurs organes qu'il a ensuite jetés dans les toilettes de l'appartement. Plusieurs quotidiens ont publié au cours du week-end des photos du corps mutilé de la jeune femme, fournies probablement par des fonctionnaires des services de sécurité ou de la justice. Cette exploitation sordide par une certaine presse n'a fait qu'ajouter à l'indignation générale. Certaines manifestantes s'en s'ont d'ailleurs pris directement aux médias en brulant des voitures devant les bureaux de ces journaux.



Au Mexique, les féministes font cramer des camions d'un journal qui a publié les photos d' Ingrid Escamilla, victime d'un féminicide.

Elles exigent la démission du directeur de la Prensa ainsi que des mesures du gouvernement contre les féminicides. https://t.co/l9eSh06K5H — Women who do stuff (@womenwhodostuff) February 18, 2020

Sur les réseaux sociaux, les internautes expriment leur découragement face au crime et à la violence à l'égard des femmes. Mais aussi pour protester contre la diffusion de ces images, des internautes ont posté des photos d'Ingrid, "pour que l'on se souvienne d'elle, comme ça".



Au #Mexique, une dizaine de #feminicides sont recensés par jour . Le dernier en date, celui de la jeune #IngridEscamila a été particulièrement violent. Massacrée par son petit ami qui a ensuite avoué le crime. #stopfeminicides https://t.co/su58FGw9IK — ISLEOFSKYE (@ISLEOFSKY4) February 16, 2020

"Je suis fatiguée d'avoir peur, de voir une femme marcher seule et de m'inquiéter pour elle et maintenant j'ai même peur pour mes filles", écrit une femme (@samybc) sur Twitter. "Le Mexique est un pays #féminicide. Nous, femmes, nous survivons entre haine, violence et impunité", lit-on sur le fil de @Niunamenos21.



#IngridEscamilla a été assassinée par son mari,elle avait 25 ans

Il l'a poignardée,écorchée,jeté les restes dans la rue et les égoûts comme si elle était un déchet

Le #Mexique est 1 pays #féminicide. Ns,femmes,ns survivons entre haine,violence et impunitéhttps://t.co/oONhbOs7U6 — Ni Una Menos (@NiUnaMenos21) February 17, 2020

Le Mexique a enregistré 1.006 victimes de féminicide en 2019, selon les chiffres officiels. Leur nombre pourrait être plus élevé car il existe des lacunes pour définir ce type de délit comme constituant un crime, selon les experts. Certains estiment qu'il serait trois fois plus important que les chiffres recensés par les autorités. Onze femmes sont assassinées chaque jour dans ce pays. Six Mexicaines sur dix de plus de 15 ans ont subi des agressions physiques ou sexuelles, 88 % d’entre elles ne sont pas allées dénoncer leur agresseur à la police.