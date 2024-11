"Kamala" : derrière ce prénom, une autre bataille

Kamala se prononce "KO - ma - la", avec un premier "a" très fermé, tirant sur le o, et une accentuation de la première syllabe.

Mr Trump, je sais que vous avez beaucoup de mal à prononcer son nom. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Après l'élection il vous suffira de dire 'Madame la présidente. Doug Emhoff, mari de Kamala Harris

Mais depuis des semaines, Donald Trump s'évertue à écorcher allègrement le prénom de sa rivale, histoire d'insister sur l'origine indienne de la candidate démocrate, dont la mère a émigré d'Inde. Il prononce souvent "Ka-MA-la" ou même "KUH-ma-la". "Il y a plein de façons de prononcer son nom, on m'explique vous pouvez dire 'Kamala', ou vous pouvez dire 'Kamala' (...) Cela n'a aucune importance pour moi si je le prononce mal", avait lancé l'ancien président républicain fin juillet.

"Mr Trump, je sais que vous avez beaucoup de mal à prononcer son nom. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Après l'élection il vous suffira de dire 'Madame la présidente'" avait contre-attaqué le mari de la candidate, Doug Emhoff.

Appeler des femmes de pouvoir par leur prénom est souvent une manière de diminuer leur autorité. Karrin Vasby Anderson, professeure en communication

"Trump utilise souvent cette mauvaise prononciation pour un effet comique, avec l'idée implicite qu'il est ridicule qu'une femme noire avec des origines d'Asie du Sud brigue la présidence", analyse Karrin Vasby Anderson, professeure en communication à la Colorado State University. "Appeler des femmes de pouvoir par leur prénom est souvent une manière de diminuer leur autorité", relève-t-elle.

Petite leçon de phonétique

Fin août, lors de la Convention démocrate à Chicago, les deux petites-nièces de la vice-présidente de 60 ans sont montées sur scène pour expliquer la bonne prononciation du prénom de leur "tata". "D’abord, vous dites Kama, comme “coma” (virgule en anglais). Ensuite vous dites la, comme la, la, la », avant de s’exclamer en chœur : "Kamala !" Et de faire répéter le public en choeur, comme le rapporte le site du Huffington.post.

L'occasion pour Kerry Washington, la célèbre actrice de la série Scandal, alors maitresse de cérémonie lors de cette soirée, de lancer avec ironie : "Apparemment, beaucoup de personnes ont, ou font semblant d’avoir, du mal à prononcer le prénom de notre future présidente. La confusion est compréhensible, le manque de respect, non".

Une leçon qui se répète : déjà en 2016, alors candidate au Sénat, l'ancienne procureure de Californie avait dû diffuser une vidéo dans laquelle des enfants donnaient une leçon de phonétique.

Un prénom dont l''équipe de campagne de Kamala Harris a décidé de faire un atout, en prenant ces sous-entendus sexistes et racistes à contre-pied. Lorsque Joe Biden s'est retiré de la course en juillet, et que Kamala Harris lui a succédé comme candidate, le compte officiel sur X est passé de "Biden HQ" à "Kamala HQ" ("HQ" pour "headquarters", ou quartier général). Dans les meetings, les pancartes "Kamala" voisinent avec les affiches "Harris Walz" - le nom de son colistier.

Une semaine avant le vote, à Washington, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont scandé ce prénom alors que la candidate prononçait une grande allocution avec la Maison Blanche en arrière-plan, créant un contraste entre la solennité du moment et une note presque affectueuse.

"Momala"

La démocrate est entrée en campagne tardivement et avec un déficit de notoriété. Se faire connaître par son prénom, et pas seulement par un nom de famille très répandu, est une stratégie parmi d'autres pour le combler.

"Momala" ("petite mère") est aussi venu s'ajouter au lexique de campagne pro-Harris. C'est le surnom donné à Kamala Harris par les enfants de son mari. Dans ce contexte de guerre électorale, ce petit nom cherchait à contrer les conservateurs qui tentent de dénigrer le fait que la candidate démocrate n'a pas eu d'enfants et ne pourrait donc pas comprendre les préoccupations et les priorités des familles américaines.

"Nous avons besoin que vous soyez la Momala du pays", lançait dans une vidéo largement partagée sur les réseaux l'actrice Drew Barrymore lors d'un entretien à la télévision avec la vice-présidente.

Avant Kamala Harris, cette mise en avant du prénom ou d'un surnom a aussi été utilisée par des hommes politiques américains pour créer un personnage plus proche du public. A titre d'exemple, celui du sénateur de gauche radicale "Bernie" Sanders, souvent désigné seulement par son prénom. Quant au ministre aux Transports Pete Buttigieg, au patronyme rare, il se fait appeler "Maire Pete", en référence à ses anciennes fonctions municipales.

La carte "fille d'immigrés"

Insister sur "Kamala" est par ailleurs emblématique de la manière dont Kamala Harris sème çà et là des indices qui rappellent son parcours hors normes, sans insister lourdement sur le fait qu'elle est une femme et une enfant d'immigrés.

Dans sa campagne, elle approche son identité d'une manière qui n'a pas besoin d'être explicite, mais qui nourrit néanmoins les messages qu'elle porte. Kelly Dittmar, professeure de sciences politiques

"Dans sa campagne, elle approche son identité d'une manière qui n'a pas besoin d'être explicite, mais qui nourrit néanmoins les messages qu'elle porte", explique Kelly Dittmar, professeure de sciences politiques à l'université Rutgers.

Une femme politique, un prénom ?

Kamala Harris n'est pas la première à se faire désigner par son prénom, volontairement ou pas, au cours d'une campagne pour la présidentielle américaine. Souvenez-vous d'Hillary Clinton, que tout le monde appelait simplement "Hillary". Une manière de jouer sur les deux tableaux, et surtout pour son équipe qui souhaitait ainsi la rapprocher du peuple américain et briser son image élitiste - mais aussi sans doute trop liée à "Bill", son mari et ancien président.

En France, le phénomène se retrouve aussi pour le cas de "Ségolène" - Royal -, elle aussi candidate à la présidence face à "Sarko", Nicolas Sarkozy.

En Allemagne, l'ancienne chancelière Mme Merkel fut aussi durant ses seize longues années passées au pouvoir présentée en Une des médias comme "Angela". Celle qui a été élu plusieurs fois "femme la plus puissante du monde" par le magazine américain Forbes était aussi devenue la "Mutti", la "maman" des Allemands. Comme si en politique, les femmes ne pouvaient se définir qu'à travers leurs prénoms ou leur statut de (bonne) mère de famille...

