Kamala Harris : la famille démocrate au grand complet à Chicago

Avant de rejoindre Chicago, la candidate de 59 ans a sillonné en bus la Pennsylvanie, un Etat clé pour la présidentielle de novembre. "Je ne nous vois pas du tout en favoris", a-t-elle dit à la presse.

Nous devons mériter chaque voix et cela veut dire être sur la route, à la rencontre des gens. Kamala Harris

"Nous devons mériter chaque voix et cela veut dire être sur la route, à la rencontre des gens" : des paroles qu'elle a suivi à la lettre en multipliant les contacts avec les habitants des villes qu'elle a visitées, apportant des pâtisseries dans une caserne de pompiers, ou encore allant à la rencontre de l'équipe de football américain d'un lycée ...

Devant un groupe de bénévoles, Kamala Harris a jugé, dans une allusion implicite à la rhétorique agressive de son rival Donald Trump, que "les prétendus dirigeants qui ne pensent qu'à écraser les autres sont des lâches".

Entrée en course après le retrait de la candidature de Joe Biden en juillet, elle est assurée d'être investie dans la liesse lors de la grand-messe démocrate qui se tient durant quatre jours à Chicago. Une convention qu'elle conclura par un discours jeudi 22 août.

Tweet URL

Chips et soda

Toujours en quête de plus de popularité, elle a aussi saisi l'occasion de faire quelques courses dans une supérette pour acheter des chips, confiant au passage que son soda préféré était la "root beer", une boisson gazeuse sucrée typiquement américaine.

La Pennsylvanie est l'un des Etats les plus convoités par la démocrate comme par son rival républicain - qui ne l'avait perdu que d'un cheveu face à Joe Biden en 2020. Donald Trump y était la veille, et il retournera ce lundi dans cet Etat où il avait fait l'objet d'une tentative d'assassinat en juillet.

"Elle est folle", a dit le milliardaire de 78 ans à propos de sa rivale. Privé de son meilleur ennemi depuis le retrait de Joe Biden, Donald Trump multiplie les attaques personnelles contre cette adversaire plus jeune de presque 20 ans. L'équipe du républicain a prévu des événements de campagne dans des Etats clés chaque jour de la convention démocrate.

Kamala Harris dans une supérette, sachet de chips à la main. ©AP Photo/Julia Nikhinson

Relire Kamala Harris veut le bureau ovale

Chicago sous haute tension

Au moins 50.000 personnes - délégués, bénévoles, partisans... - sont attendues à Chicago, troisième ville d'Amérique. Le tout avec un dispositif de sécurité très lourd, mobilisant pas moins de 2.500 policiers locaux, alors que la tentative d'assassinat de Donald Trump reste dans tous les esprits.

Des collectifs de soutien aux Palestiniens ont prévu de grandes manifestations pour chercher à placer la guerre à Gaza au coeur des débats.

Plusieurs centaines d'entre eux ont déjà défilé dans une atmosphère plutôt bon enfant, pour protester contre "le génocide à Gaza", a expliqué l'un des organisateurs, David Finkel, à l'AFP. Cet activiste de 76 ans avait participé en 1968 à une convention démocratique particulièrement houleuse, tenue aussi à Chicago, sur fond de mobilisation contre la guerre du Vietnam.

Des manifestants se sont rassemblés à Chicago pour soutenir le peuple palestinien et dénoncer la guerre à Gaza. ©AP Photo/Alex Brandon

Le couple Obama en soutien

Une nouvelle enquête d'opinion du Washington Post/ABC News/Ipsos place la vice-présidente légèrement en tête dans les intentions de vote à l'échelle nationale.

Tweet URL

[traduction : Alors que les démocrates se réunissent ce week-end à Chicago pour la prochaine convention nationale, Harris se classe à 49 % contre 45 % pour Trump parmi les électeurs inscrits.]

"L'enthousiasme a considérablement augmenté", constate Laurie Beth Hager, une déléguée démocrate représentant le Dakota du nord, prédisant que la convention serait "une grande manifestation de joie".

Sur les bords du lac Michigan, les poids lourds du parti viendront soutenir Kamala Harris, à commencer par l'ancien président Barack Obama et sa femme Michelle, qui sont chez eux à Chicago. L'ancien président Clinton et son épouse Hillary sont également annoncés dans la semaine. Quant à Joe Biden, il prononcera ce qui sera à la fois le premier grand discours de la convention et une sorte de message d'adieu, après un demi-siècle de politique.

Les deux anciens présidents américains Barack Obama et Bill Clinton étaient venus soutenir Joe Biden - alors encore candidat - lors d'un meeting à New York le 28 mars 2024. ©AP Photo/Alex Brandon

Le sort du parti démocrate est désormais entre les mains de Kamala Harris. Une candidate dont la "priorité absolue sera de réduire les coûts et d’accroître la sécurité économique pour tous les Américains", lorsqu'elle "sera élue présidente", comme elle le promet sur son compte X, postant une photo d'elle, petite-fille.

Tweet URL

[J'ai grandi dans une famille de classe moyenne. Pendant la majeure partie de mon enfance, nous étions locataires. Ma mère a économisé pendant plus de dix ans pour acheter une maison. J’étais adolescente quand ce jour est enfin arrivé, et je me souviens encore de son enthousiasme. À l'université, je travaillais chez McDonald's pour gagner de l'argent de poche. Certaines des personnes avec qui je travaillais élevaient des enfants avec ce salaire. Ils avaient un deuxième ou même un troisième emploi pour payer le loyer et acheter de la nourriture. Cela devient encore plus difficile lorsque le coût de la vie augmente. Lorsque je serai élue présidente, ma priorité absolue sera de réduire les coûts et d’accroître la sécurité économique pour tous les Américains.]

Lire aussi dans Terriennes :

Présidentielle américaine : quels programmes économiques pour Kamala Harris et Donald Trump ?

Quel programme économique pour Kamala Harris ?

Présidentielle américaine : "l'establishment démocrate est clairement derrière Kamala Harris"