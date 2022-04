Ketanji Brown Jackson, première juge afro-américaine confirmée à la Cour suprême

Le Sénat américain a procédé jeudi à la confirmation historique de la juge Ketanji Brown Jackson à la Cour suprême, dont elle sera la première magistrate noire.

Tous les élus du parti démocrate et trois sénateurs républicains modérés ont voté pour faire rentrer cette brillante juriste de 51 ans dans le temple américain du droit.

Cette magistrate avait été choisie fin février par le président démocrate Joe Biden, qui avait promis pendant sa campagne de nommer, pour la première fois, une femme noire à la plus haute institution judiciaire du pays, vieille de 233 ans.

Comme pour souligner le caractère symbolique de cette nomination, Kamala Harris, la première femme noire à accéder à la vice-présidence des Etats-Unis, a présidé la séance de vote.

Le président américain Joe Biden a salué jeudi un "jour historique".

- "Qualifications extraordinaires" -

La confirmation, que la juge Jackson a regardée en direct depuis la Maison Blanche aux côtés du chef de l'Etat, a été accueillie par une ovation debout des démocrates dans l'hémicycle.

Joe Biden, pour qui cette nomination est un indéniable succès politique, l'a d'ores et déjà invitée à s'exprimer à ses côtés vendredi.

Sur les 115 juges ayant jusqu'ici siégé à la Cour suprême, il n'y a eu que cinq femmes -- quatre blanches et une hispanique -- et deux hommes noirs, dont l'un, Clarence Thomas, a été nommé par George Bush père et siège toujours.

A la Cour suprême, Ketanji Brown Jackson remplacera le magistrat progressiste Stephen Breyer, 83 ans, qui prendra sa retraite fin juin.

Le président Biden n'a eu cesse de vanter les "qualifications extraordinaires" de cette diplômée d'Harvard, qui possède une expérience dans le privé et le public; et a été avocate et juge fédérale.

Il s'agit pour le dirigeant démocrate de sa première nomination à la haute cour dont la mission est de veiller à la constitutionnalité des lois et de trancher les importants débats de société aux Etats-Unis, comme l'avortement ou le mariage homosexuel.

"Le vote d'aujourd'hui est le résultat de plusieurs siècles de travail, en particulier pour les femmes et les filles noires qui, trop souvent, ne se voient pas représentées dans les plus hautes sphères du gouvernement", a salué Alexis McGill Johnson, la présidente de l'organisation Planned Parenthood, qui gère de nombreuses cliniques pratiquant des IVG dans tous les Etats-Unis.

Ce vote ne changera toutefois pas le rapport de force au sein du prestigieux collège de neuf magistrats.

- "Laxisme" -

Avant M. Biden, Donald Trump a en effet eu l'occasion de nommer trois juges à la Cour suprême, ancrant l'instance dans le conservatisme, possiblement pour plusieurs décennies.

En raison de ce faible enjeu, les élus républicains ont surtout utilisé l'audition de Ketanji Brown Jackson devant le Sénat pour faire résonner leurs thématiques de campagne à sept mois de législatives cruciales, à commencer par la criminalité, qui augmente selon eux à cause du "laxisme" de Joe Biden.

En écho à cette thèse, ils ont attaqué la candidate sur son bilan en tant que juge et l'ont accusé d'avoir prononcé des peines légères dans plusieurs dossiers de pédopornographie, "KBJ" montrant parfois une certaine lassitude.

"Aujourd'hui l'extrême gauche a obtenu la juge de la Cour suprême qu'elle voulait", a fustigé le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, juste avant le vote.

Les démocrates, qui feront sans aucun doute campagne sur le caractère historique de cette nomination à l'heure où Joe Biden est à la peine dans les sondages, ont au contraire loué son expérience et le soutien dont elle dispose auprès de syndicats de policiers et d'anciens procureurs.

"Vous êtes ici parce que vous le méritez" et "personne ne me volera ma joie!" a lancé le sénateur noir Cory Booker lors de l'audition, dans une envolée qui a arraché une larme à la magistrate.

Mère de deux filles, Ketanji Brown Jackson est mariée à un éminent chirurgien.