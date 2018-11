Kolett, une compagnie de VTC par et pour les femmes : bonne ou mauvaise idée ?

Septembre 2018, petit buzz au salon du VTC Porte Champerret à Paris ... Non pas en raison de l'éternelle guerre entre chauffeurs privés et taxis, mais cette fois parce qu'on nous y annonce le lancement d'une nouvelle plate-forme, uniquement composée de chauffeures. Oui vous avez bien lu, chauffeures, avec un e, car chez Kolett, c'est son nom, il n'y a que des femmes au volant, mais aussi que des passagères.



Si cette nouvelle plate-forme n'est pas totalement la première à arriver sur ce marché en France, elle est la première à assumer complètement le fait d'être 100% faite par et pour les femmes. Les plateformes déjà existantes acceptent la clientèle masculine. Chez Kolett, les clients hommes ne sont acceptés qu'à l'unique condition, qu'ils soient en compagnie d'une femme. Voilà donc la source du buzz évoqué plus haut. Dans les médias, des débats sont organisés pour commenter ce que certain.e.s commentateurs.trices qualifient de discrimination. Les fondateurs de Kolett n'en reviennent pas et se retrouvent alors submergés par les demandes d'interviews et autres invitations sur les plateaux des chaînes d'info. Il faut dire que MeToo est passé par là, et que tout ce qui touche désormais aux questions "féminines" pour ne pas dire "féministes" devient matière à discussion. Effet bénéfique, pervers, ou pas, à vous de voir...

Un service discriminant ?

Au moment de notre reportage dans les locaux de Kolett, un bureau situé au rez-de-chaussée d'un immeubre d'un quartier chic de l'ouest parisien, on rencontre une équipe un peu devenue frileuse face à la presse suite à cette couverture médiatique inattendue. Pourtant, cela pourrait avoir permis un joli "coup médiatique" ? "Oui et non. Oui car nous avons eu d'un coup beaucoup d'inscriptions de conductrices sur notre site, et non car beaucoup de médias n'ont présenté notre projet que dans la caricature, opposant ce service aux autres, le présentant comme un service anti-hommes, mais moi je ne suis pas anti-hommes ! D'ailleurs, nous sommes trois associés, deux hommes et une femme, moi, à l'origine de Kolett. Notre but n'est pas d'exclure les hommes, mais quand un espace n'est pas dévolu aux femmes et bien c'est à nous de nous l'approprier, et c'est ce qui a motivé la création de Kolett", nous dit Valérie Furcajg, l'une des trois fondateur.trices de cette plateforme.



Alors pourquoi lancer une nouvelle plateforme de VTC pour femmes, alors que d'autres existent déjà à Paris ? S'agit-il uniquement d'une question de sécurité ? De nombreux cas d'agression sexuelles et de viol ont fait l'objet de plaintes et de procès chez Uber aux Etats-Unis, le numéro un mondial du VTC. En France, des clientes ont rapporté avoir eu des expériences traumatisantes, les chauffeurs harcelant des jeunes femmes sur leur portable via des SMS sans équivoque sur leurs intentions...

Lire ici notre article Agressions sexuelles chez Uber : des courses à risques pour les clientes

Selon une enquête de CNN, ce sont près de 103 chauffeurs de la compagnie Uber qui ont été poursuivis pour agression sexuelle au cours de ces quatre dernières années.

Valéry Furcajg, 41 ans, vient du secteur de l'audit et rêvait de se lancer dans l'entreprenariat dans un secteur de service, elle a lancé Kolett avec deux amis, hommes. (c)IM

"On ne recrute pas les conductrices ce sont elles qui viennent vers nous, elles s'inscrivent sur notre plateforme. Leur motivation, c'est de pouvoir travailler dans des conditions les plus sereines possibles, dans les créneaux qui leur conviennent, et notamment si elles le désirent le soir et la nuit, car ce sont les créneaux les plus rentables" , ajoute Valérie Furcajg, "Notre envie c'est de valoriser leur travail, ce qu'elles apportent de plus dans cette filière où elles sont peu nombreuses. Cela se traduit très concrètement par une marge moins importante, alors que sur d'autres plate-formes, cette marge est de 25%, chez Kolett on l'a fixée à 15%."