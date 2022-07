La charge mentale ne prend pas de vacances

Retrouvez notre article ►​La charge mentale portée par les femmes, une évidence quotidienne

Et ça commence avant les vacances

Les vacances ! Enfin, voici venu le temps de décrocher, de s'occuper de soi et de mettre nos esprits en pause... Ah oui ? Pas si évident, selon qu'on est un homme ou une femme. C'est ce que révèle, hélas, sans vraiment nous surprendre, cette étude menée par l'institut de sondage IFOP , commandée par le site Voyage avec Nous.La question était donc de savoir si les différentes tâches liées à l’organisation des voyages et au déroulement des vacances étaient réparties équitablement entre les sexes.Pour faire court, la réponse est ... non.Cette étude, la première à se pencher sur la charge mentale relatives aux congés estivaux, a été menée auprès de 1 099 personnes en couple, issues d’un échantillon de 1 503 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Anticiper les vacances, choisir la destination, réserver les lieux d’hébergement… Deux femmes en couple sur trois (66%) disent en avoir fait plus que leur partenaire dans l’organisation des congés de cet été 2022, vacances durant lesquelles elles devraient, comme lors des années précédentes, assumer souvent l’essentiel du ménage, des repas ou de l’attention portée aux enfants.



Parmi elles, 43% estiment même en avoir fait "beaucoup plus". Du point de vue de la gent masculine, le constant est quelque peu différent : si seulement un tiers (34%) des hommes interrogés disent en avoir fait plus que leur conjointe, ils sont 53% à affirmer qu’ils ont pris une part égale dans la préparation de leurs congés.



En revanche, il reste un domaine pré gardé à la gent masculine : la voiture ! Lorsqu’il s’agit de conduire sa petite famille sur le lieu de villégiature, c’est Monsieur qui prend le plus souvent le volant (58% d'hommes contre 18% de femmes). Les vieilles habitudes ont la peau dure...

©Ifop

Les courses, le linge : des "corvées" féminines

Qu'en est-il une fois sur place ? La distribution des tâches domestiques et parentales reste inégale et au détriment des femmes. Dommage, en cette période de l'année synonyme de détente et de repos, les hommes sont censés être plus disponibles.



Elles sont ainsi plus de la moitié (54%) à préparer les repas (24% des hommes disant le faire), 50% à faire les courses (22% des hommes s’en chargeant) ou encore 53% à assurer l’entretien du lieu de villégiature contre seulement 15% des hommes qui s’en acquittent principalement. Les trois quarts (75%) d’entre elles assument le nettoyage du linge (une "corvée"dont seul un homme sur dix indique se charger principalement).

Les marqueurs de l’inégale répartition des tâches sont considérablement plus frappants dès lors qu’il s’agit de s’occuper des enfants. Plus de la moitié des femmes interrogées déclarent assurer le suivi éducatif et organiser les différentes activités auxquelles participe leur progéniture. Moins de 20% des hommes indiquent s’investir plus que leur conjointe dans cette mission.

©Ifop

"Privilège de genre"

Pour François Kraus, directeur du pôle « Genre et sexualités » à l’IFOP, "Cette enquête montre que les vacances, qu’il s’agisse de leur préparation ou de leur déroulement, n’échappent pas au privilège de genre qui veut que les hommes en fassent globalement moins que les femmes dans la plupart des tâches liées à la vie de couple et aux enfants. Même en congés, c’est à elles qu’il revient très majoritairement d’anticiper, de préparer et de gérer, à l’exception de la conduite de la voiture familiale qui demeure une chasse gardée masculine".



Malgré la plus grande disponibilité du conjoint, la trêve estivale ne parvient donc pas à rompre les modèles conjugaux et familiaux inégalitaires.

François Kraus, directeur du pôle "Genre et sexualités" à l’IFOP

Selon l'expert, pendant les congés, les femmes "subissent toujours les inégalités de répartition des tâches déjà vécues au quotidien tout le reste de l’année. Malgré la plus grande disponibilité du conjoint, la trêve estivale ne parvient donc pas à rompre les modèles conjugaux et familiaux inégalitaires."