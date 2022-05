La Cour suprême contre "Roe vs Wade" : un coup fatal au droit à l'avortement aux Etats-Unis ?

Dans un article daté du 2 mai 2022, le média d'information Politico dit s'être procuré l'avant-projet d'une décision adoptée à la majorité des juges de la Cour suprême des Etats-Unis et daté du 10 février. Cette décision scellerait l'annulation de l'arrêt historique Roe vs Wade, par lequel la Cour suprême reconnaissait le droit à l'avortement, il y a près de cinquante ans de cela.

Nous le savons, nos droits ne sont jamais acquis.

L'appropriation du corps des femmes par le patriarcat a la peau dure.



Sans attendre la décision officielle, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le temple du droit américain à Washington, certaines pour protester, d'autres pour manifester leur satisfaction. De part et d'autre du bâtiment de pierre blanche où siègent les sages, à deux pas du Capitole, les deux groupes s'opposent, s'invectivent, comme une illustration vivante d'un sujet qui clive profondément la société américaine.

Face à face : pro-choix et pro-vie

"Roe vs Wade doit disparaître", scandent les uns, en référence à l'arrêt de 1973 qui, depuis, fait jurisprudence dans tout le pays en matière de droit à l'interruption volontaire de grossesse. Dénonçant un recul "50 ans en arrière", les autres font entendre leurs voix en criant "mon corps, mon choix". Les deux groupes se sont retrouvés devant une Cour suprême entourée de barrières interdisant l'accès au pied du bâtiment, avec quelques policiers en uniforme derrière les protections.

Protests have broken out outside the Supreme Court in Washington after a leaked report suggested the constitutional right to abortion might be scrapped.



Selon le media britannique The Telegraph, plusieurs sondages récents montrent qu'une nette majorité des Américains – jusqu'à 70 % - sont opposés à l'annulation de l'arrêt Roe vs Wade. De fait, la majorité à la Cour suprême reflète davantage la sensibilité du président en fonction au moment de la nomination de chaque juge que celle de la majorité de la population.

Je suis une femme et mes droits me sont retirés chaque jour.

Abby Korb, étudiante

Abby Korb, une étudiante de 23 ans et assistante parlementaire originaire du Wisconsin, dans le nord du pays, s'est déclarée "littéralement en état de choc" quand la nouvelle est parue, et s'est dirigée rapidement avec une amie pour manifester devant la Cour suprême. "Je suis une femme et mes droits me sont retirés chaque jour", déclare-t-elle à l'AFP. Les manifestants en faveur du droit des femmes à contrôler leur grossesse appellent désormais à une législation au niveau fédéral pour protéger l'accès à l'avortement. "Rendre l'avortement illégal ne va pas y mettre fin, cela va juste le rendre plus dangereux", affirme-t-elle.

Des chants s'élèvent à tour de rôle de la foule grandissante, lançant des insultes envers un juge de la Cour suprême, ou encore demandant aux démocrates de "faire quelque chose" maintenant. Madeline Hren, 25 ans, se dit "très en colère". Un peu à l'écart du groupe, elle tient une petite pancarte avec le dessin d'un cintre ensanglanté et cette phrase : "Nous ne reviendrons pas en arrière". "Je n'ai pas pleuré. Je suis surtout bouleversée", affirme cette employée de la fondation des Nations unies. Elle a désormais peur qu'une interdiction de l'avortement s'étende à sa Caroline du Nord natale.

Pour les opposants au droit à l'avortement, l'heure est cependant aux célébrations. Claire Rowan, 55 ans, ne cache pas son enthousiasme. "J'espère qu'ils vont annuler" Roe vs. Wade, dit cette mère de sept enfants venue avec quelques uns d'entre eux à la manifestation. Elle espère à présent que les gens "demanderont pardon à Dieu", pour que les Etats-Unis puissent "guérir".



Au lendemain de la fuite sur l'annulation de l'arrêt, dès le petit matin, les manifestants se rassemblent à nouveau devant la Cour suprême, certains scandant "l'avortement, c'est de l'oppression" ou "Roe vs Wade doit disparaître", d'autres "l'avortement est un enjeu de santé publique."

Scandaleux, mais pas définitif

L'organisation Planned Parenthood, qui gère de nombreuses cliniques pratiquant des avortements, souligne que le texte qui a fuité sur le site Politico reste un avant-projet : "Il est scandaleux, sans précédent mais pas final : l'avortement reste votre droit et est encore légal."

Démocrates vs conservateurs

Tout aussi divisée que la société, la classe politique a elle aussi vivement réagi à l'article de Politico. Le président démocrate Joe Biden appelle directement les Américains à défendre l'IVG dans les urnes lors des prochaines élections. "Je crois que le droit des femmes à choisir est fondamental", rappelle-t-il dans un communiqué, exhortant les électeurs à "choisir des candidats favorables" au droit d'avorter lors des élections de mi-mandat en novembre 2022, au cours desquelles le camp au pouvoir est traditionnellement défait.



Plusieurs élus démocrates estiment qu'il confirme l'urgence de graver le droit à l'avortement dans la loi. "Le Congrès doit protéger l'accès à l'avortement", abonde sur Twitter l'élu démocrate de la Chambre des représentants Jake Auchincloss. "Adoptons la loi pour la protection de la santé des femmes afin d'inscrire le plus vite possible dans la loi les protections de Roe vs Wade", renchérit son collègue du Sénat Tim Kaine. "Nous devons protéger le droit à choisir et inscrire Roe V. Wade dans la loi", tweete la sénatrice Amy Klobuchar.

Roe vs Wade : une jurisprudence, pas une loi Le 22 janvier 1973, la Cour suprême des Etats-Unis décidait, dans son arrêt historique Roe versus Wade, que le droit au respect de la vie privée garanti par la Constitution américaine s'appliquait à l'avortement. L'affaire Roe vs Wade opposait Jane Roe, mère célibataire enceinte pour la troisième fois, à l'Etat du Texas, qui faisait de l'avortement un crime, et dont le procureur s'appelait Henry Wade. La Cour suprême a tranché en faveur de Jane Roe et sa décision stipule que "le droit au respect de la vie privée, présent dans le 14e amendement de la Constitution (...) est suffisamment vaste pour s'appliquer à la décision d'une femme de mettre fin ou non à sa grossesse." Depuis, elle a fait jurisprudence dans une majorité d'Etats américains où des lois similaires à celles du Texas restreignaient le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Or si l'arrêt est annulé, plus de jurisprudence possible.

Une proposition visant à donner force de loi à la jurisprudence Roe vs Wade, adoptée à la Chambre des représentants, reste enlisée au Sénat par la féroce opposition des républicains. Ces derniers ont au contraire salué une victoire très attendue. "C'est la meilleure et la plus importante nouvelle de notre vie", commente la représentante Marjorie Taylor Green, alors que son confère Josh Hawley appelle la Cour à publier "dès maintenant" son arrêt.

Une annulation qui laisserait la main aux Etats

"Nous estimons que Roe vs Wade doit être annulé", écrit le juge conservateur Samuel Alito dans le document, appelé "Avis de la Cour", que Politico publie sur son site Internet. L'arrêt Roe vs Wade qui, en 1973, estimait que la Constitution américaine protégeait le droit des femmes à avorter, est "totalement infondé dès le début", selon ce texte de 98 pages, qui toutefois peut faire l'objet de négociations jusqu'au 30 juin 2022.

Le droit à l'avortement n'est pas profondément enraciné dans l'histoire et les traditions de la Nation. Il n'est protégé par aucune disposition de la Constitution.

Extrait de l'avant-projet publié sur le site Politico

"L'avortement constitue une question morale profonde. La Constitution n'interdit pas aux citoyens de chaque État de réglementer ou d'interdire l'avortement. La conclusion inéluctable est que le droit à l'avortement n'est pas profondément enraciné dans l'histoire et les traditions de la Nation. Il n'est protégé par aucune disposition de la Constitution", estime la Cour suprême dans l'avant-projet de sa décision

Si cette conclusion est bien retenue par la Haute cour, les Etats-Unis reviendront à la situation en vigueur avant 1973, lorsque chaque Etat était libre d'interdire ou d'autoriser les avortements. Compte tenu des importantes fractures géographiques et politiques sur le sujet, une moitié des Etats, surtout dans le sud et le centre, conservateurs et religieux, devraient rapidement bannir le droit à l'IVG sur leur sol.

Inversement des rapports de force

Le revirement de la Cour suprême est lié aux profonds remaniements qui l'ont transformée sous le mandat de l'ancien président républicain Donald Trump : en cinq ans, il y a fait entrer trois magistrats dont la sensibilité faisait écho à la sienne. Désormais, six juges sur les neuf qui composent la Cour sont conservateurs. Depuis, cette nouvelle Cour envoie plusieurs signaux favorables aux opposants à l'avortement.

Elle a d'abord refusé d'empêcher l'entrée en vigueur d'une loi du Texas qui limite le droit à avorter aux six premières semaines de grossesse contre deux trimestres dans le cadre légal actuel. Lors de l'examen d'une loi du Mississippi, qui questionnait aussi le délai légal pour avorter, une majorité de ses magistrats ont clairement laissé entendre qu'ils étaient prêts à grignoter, voire à annuler, Roe vs Wade.

Une fuite rarissime, un sujet brûlant

Le document présenté par Politico porte sur un dossier hypersensible dans la société américaine. Sa publication constitue une fuite rarissime pour la Cour suprême, où le secret des délibérations n'a quasiment jamais été violé. "Je suis presque sûr qu'il n'y a encore jamais eu une telle fuite" à la Cour suprême, commente le juriste Neal Katyal, qui a plaidé à plusieurs reprises pour le gouvernement de Barack Obama devant la haute juridiction. Pour lui, "plusieurs signes" laissent entendre que le document est authentique. Interrogée par l'AFP, la Cour suprême a refusé de commenter.