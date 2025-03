"La Femme de ménage", un thriller qui cartonne sur les réseaux

"Je ne la connaissais pas, je n'avais pas entendu parler du buzz autour d'elle aux Etats-Unis, raconte Karine Forestier, traductrice. Et dès que j'ai lu, j'ai pensé : elle a vraiment quelque chose."

La Femme de ménage, publié en version originale en 2022, est arrivé en France en janvier 2023, chez City Éditions. Puis les ventes en poche, chez J'ai lu en octobre de la même année, ont suivi une courbe exponentielle en 2024. D'après ses éditeurs, la série cumule en France 1,9 million d'exemplaires avec quatre romans.

Le succès dépasse ce qu'il a été ailleurs. Karine Forestier, traductrice

"Le succès dépasse ce qu'il a été ailleurs. Je n'ai pas accès aux chiffres, j'attends de savoir quels droits d'auteur vont m'être versés, mais c'est un phénomène. Personne ne s'y attendait, et moi non plus", explique la traductrice.

Les "McFans"

La romancière américaine Freida McFadden, 44 ans, signe sous pseudonyme. Médecin de formation, elle exerce dans la région de Boston, comme spécialiste des lésions cérébrales, "un jour par semaine" maintenant, précisait-elle en septembre au journal canadien The Globe and Mail.

La Femme de ménage fait partie d'une série. Le roman raconte l'histoire de Milly, une jeune femme sortie de prison qui se fait embaucher comme bonne à tout faire dans une famille aisée. Une situation qui se présente tout d'abord comme une chance, avant que sa patronne ne se révèle finalement instable et toxique. La bienveillance de son époux permet à Millie de supporter la situation et de surmonter les rumeurs selon lesquelles sa patronne aurait tenté de noyer sa propre fille, mais son malaise s'accroît lorsqu'elle découvre que la chambre qu'on lui a allouée ne ferme que de l’extérieur...

Dans la suite, Les secrets de la femme de ménage, Millie sera victime d'une agression sexuelle perpétrée par un voisin dans l'immeuble où elle loge à New York. L'homme interrogé par la police est relaxé. La jeune femme reste traumatisée, d'autant que son petit ami, pourtant avocat, ne la soutient que tièdement. Cette agression intervient alors qu'elle vient de trouver un nouvel emploi dans une famille aisée, où l'épouse, vit reclue dans sa chambre...

Du livre auto-édité au best-seller

À l'origine, La femme de ménage est un livre auto-édité sur la plateforme d'Amazon. Puis il a été repéré par un petit éditeur britannique spécialisé dans le livre électronique, Bookouture, qui appartient au numéro un français de l'édition, Louis Hachette Group. City Éditions est une petite société par actions simplifiée. Quant à J'ai lu, il est détenu par Madrigall, le groupe de la famille Gallimard, qui a ramassé jusqu'ici l'essentiel des profits générés par les "McFans".

Les réseaux sociaux, dont TikTok, se sont emparés du livre, multipliant les chroniques et avis de fans, et contribuant largement à son succès. Les critiques plus classiques semblent plus mitigées. Pour L'Express, "Malgré quelques longueurs et redites, La Femme de ménage tient la route. Grâce, notamment, à la gouaille de son héroïne. Pour Libération, "C’est d’une finesse de Stabilo, mais force est de constater que ça se dévore comme un fast-food, au premier ou au second degré".

Une littérature de gare, en mieux

"J'en ai traduit pas mal, des thrillers. Celui-là, beaucoup plus vite que prévu. Je me disais : c'est très bien fichu, elle est maligne, il y a plein d'astuces ! Du point de vue stylistique, c'est de la littérature de gare. Mais beaucoup de gens qui ne lisent pas habituellement sont happés", remarque Karine Forestier.

Elle qui est spécialiste du cerveau doit comprendre comment fonctionnent la frustration, l'impatience, puis la récompense. Karine Forestier, traductrice

"Sa force, c'est de nous emmener vers l'inattendu. Je connais des lecteurs qui ont toujours le chic pour découvrir les twists, et qui n'ont pas vu venir celui-là, ajoute la traductrice. Elle qui est spécialiste du cerveau doit comprendre comment fonctionnent la frustration, l'impatience, puis la récompense."

Suspense plus style "oral" : le cocktail gagnant

L'anglais de Freida McFadden n'est pas spécialement complexe à traduire. Karine Forestier, sans moyen de contacter l'autrice américaine, n'a jamais eu besoin de précisions.

C'est proche de l'oralité, j'aime bien. Tout ce qui est dialogues, j'apprécie de le traduire. Et puis les protagonistes ont tendance chez elle à manier le sarcasme, l'humour noir, ce qui est un exercice intéressant. Karine Forestier

"C'est proche de l'oralité, j'aime bien. Tout ce qui est dialogues, j'apprécie de le traduire. Et puis les protagonistes ont tendance chez elle à manier le sarcasme, l'humour noir, ce qui est un exercice intéressant", explique-t-elle.

Après avoir enseigné l'anglais comme professeure agrégée, Karine Forestier, 55 ans, exerce ce métier de traductrice depuis une quinzaine d'années. Elle s'est lancée sans relations dans le milieu littéraire, ce qui lui fait un point commun avec l'autrice. "Je me suis lancée grâce à un genre qui était la romance. Ça m'a permis de mettre le pied dans la porte. Mais ensuite, on nous donne toujours la même chose à traduire, souligne-t-elle. Je faisais ça sous pseudonyme. Je n'assumais pas, je ne voulais pas me retrouver avec des lectrices qui seraient mes élèves au lycée."

La prof d'anglais peut désormais assumer pleinement le succès de ses traductions des autres bestsellers de Freida McFadden : Les Secrets de la femme de ménage en 2023, La femme de ménage voit tout et La psy en 2024. Et cela ne devrait pas s'arrêter avec, à venir, la traduction de La Prof courant 2025. Vendu à 4,5 millions d'exemplaires dans le monde fin 2024, La Femme de ménage aura son adaptation cinématographique.

