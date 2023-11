La journaliste russo-américaine Alsu Kurmasheva toujours en détention

©Claire Bigg/Radio Free Europe/Radio Liberty via AP

Image non datée publiée par Radio Free Europe/Radio Liberty, dont Alsu Kurmasheva, est rédactrice en chef. La journaliste est en détention au Tatarstan, région centrale de la Russie.

L'appel d'Alsu Kurmasheva a été rejeté par la justice russe. La journaliste russo-américaine est accusée de ne pas s'être enregistrée en tant qu'"agent de l'étranger". Arrêtée mi-octobre au Tatarstan, elle reste en détention et risque une peine potentielle de cinq ans de prison.

Alsu Kurmasheva est l'une des deux journalistes américain.e.s à avoir été arrêtés en Russie cette année. Le premier a été le reporter du Wall Street Journal Evan Gershkovich, appréhendé en mars pour "espionnage", une accusation que lui et son employeur rejettent avec véhémence.

Alsu Kurmasheva "et son avocat ont demandé que la mesure de contrainte passe de la détention à l'assignation à résidence. Le tribunal a rejeté l'appel", a déclaré un représentant de la Cour Suprême du Tatarstan, où elle a été interpellée le 18 octobre, selon l'agence de presse Interfax.

La journaliste travaille pour le média Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), financé par les États-Unis, a été arrêtée à Kazan, la capitale de la république du Tatarstan, une région du centre de la Russie.

Alsu Kurmasheva, rédactrice en chef de Radio Free Europe-Radio Liberty, à droite, se tient dans une cage de verre dans une salle d'audience à Kazan, en Russie, le lundi 23 octobre 2023. Elle a comparu à huis clos devant un tribunal de la ville de Kazan, la capitale de la république du Tatarstan. ©Photo AP/Vladislav Mikhnevski

Privée de passeport

La journaliste, qui réside d'ordinaire à Prague avec son mari et ses deux filles adolescentes, s'était rendue en Russie pour une "urgence familiale" le 20 mai mais n'avait pas pu repartir car ses passeports américain et russe lui avaient été confisqués.

Un tribunal russe a décidé la semaine dernière de la maintenir en détention provisoire jusqu'au 5 décembre au moins sous l'accusation de non-enregistrement en tant qu'"agent de l'étranger", une infraction passible d'une peine potentielle de cinq ans de prison.

Alsu Kurmasheva est assise dans une cage de verre dans une salle d'audience à Kazan, en Russie, le lundi 23 octobre 2023. Un tribunal russe a ordonné sa détention jusqu'au début décembre. ©Photo AP/Vladislav Mikhnevski

Répression anti-journaliste

Son employeur a demandé sa libération immédiate.

La persécution d'Alsu Kurmasheva est un exemple de la répression incessante contre le journalisme et le droit à la liberté d'expression en Russie. Marie Struthers, Amnesty International

Des groupes de défense des droits estiment que sa détention constitue un nouveau seuil dans la campagne russe contre les médias indépendants, qui s'est considérablement intensifiée depuis l'offensive déclenchée en février 2022 par la Russie en Ukraine.

"La persécution d'Alsu Kurmasheva est un exemple de la répression incessante contre le journalisme et le droit à la liberté d'expression en Russie", estime Marie Struthers, directrice d'Amnesty International pour l'Europe de l'Est et l'Asie centrale, "Cela marque également une escalade alarmante dans le harcèlement des professionnels des médias, car c'est la première fois que ce délit est utilisé pour cibler directement une journaliste en raison de ses activités professionnelles, l'exposant ainsi au risque d'une peine de cinq ans d'emprisonnement."

