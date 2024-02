La liberté garantie de l'IVG inscrite dans la Constitution française

L'inscription de l'IVG dans la Constitution française a franchi ce 28 février son étape la plus délicate au Parlement avec le vote favorable du Sénat. Une réforme historique qui sera définitivement adoptée le 4 mars à Versailles.

Malgré les réticences de certains sénateurs de la droite et du centre, majoritaires à la chambre haute, le Sénat s'est prononcé en faveur d'une "liberté garantie" à l'interruption volontaire de grossesse, sans modifier le texte du gouvernement. La révision constitutionnelle, déjà adoptée à la quasi-unanimité par l'Assemblée nationale, a reçu le soutien de 267 voix contre 50 au Palais du Luxembourg, après plus de trois heures de discussions parfois agitées dans cet hémicycle habituellement très apaisé.

Un engagemen en réaction

Le président de la République Emmanuel Macron a immédiatement convoqué le Congrès des deux chambres du Parlement lundi 4 mars, ultime étape du chemin parlementaire de la révision, saluant le vote du Sénat : "Après l'Assemblée nationale, le Sénat fait un pas décisif dont je me félicite." Le président Emmanuel Macron avait pris l'engagement le 8 mars 2023 d'inscrire l'IVG dans la loi fondamentale, répondant aux inquiétudes nées de l'annulation de l'arrêt garantissant aux Etats-Unis le droit d'avorter sur tout le territoire et de la remise en cause du droit à l'avortement dans certains pays d'Europe. L'exécutif avait fait de cette réforme l'une de ses priorités, aboutissant à un texte de compromis malgré son absence de majorité dans les deux chambres.

Le ministre français de la Justice Eric Dupond-Moretti a évoqué en ouvrant les débats au Sénat "une journée historique" pour faire de la France "le premier pays au monde à protéger dans sa Constitution la liberté des femmes à disposer de leur corps". "Les Français attendent que nous soyons tous collectivement à la hauteur de l'attente populaire, à la hauteur des combats passés, à la hauteur de la vocation universelle de la France", a lancé le garde des Sceaux. Et puis, "le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes", a-t-il ajouté une fois le vote annoncé.

"C'est une victoire féministe immense", a réagi la sénatrice écologiste Mélanie Vogel, saluant "une avancée majeure" et "un message envoyé aux féministes du monde entier". De nombreux sénateurs de gauche ont décrit dans l'hémicycle leur "émotion" devant un moment "fort" et "grisant". "Nous écrivons l'Histoire", a renchéri sur X la cheffe de file des députés LFI. "C'est un message magnifique qu'on envoie au monde entier au moment où les réactionnaires gagnent du terrain", confie-t-elle, après avoir laissé échapper quelques larmes et enchaîné les accolades.

Le résultat du vote, 267 voix contre 50, est "au-delà de nos espérances". En France, "on a remporté la bataille culturelle sur ce sujet, il est devenu de plus en plus difficile pour des élus de voter pour détricoter le droit à l'interruption volontaire de grossesse", juge l'écologiste, costume blanc et baskets. "Un exemple pour le monde".

Inscription définitive le 4 mars à Versailles

Le Parlement va se réunir le 4 mars en Congrès à Versailles, près de Paris, pour inscrire définitivement l'IVG dans la Constitution. Ce sera l'aboutissement du long chemin vers la constitutionnalisation, plébiscitée par la gauche, l'opinion publique et les associations de défense des droits des femmes.

A quatre jours du 8 mars, journée internationale du droit des femmes, cette date sera très symbolique. Une majorité des trois cinquièmes sera nécessaire dans la prestigieuse salle du Congrès du château des Yvelines pour une adoption définitive, mais elle ne fait aucun doute au vu des votes successifs des deux Assemblées.

Le Congrès n'a été réuni qu'à deux reprises depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'Etat : en 2017 et 2018, à chaque fois en juillet, le président de la République avait fixé les grandes lignes de sa politique devant la représentation nationale. La dernière révision constitutionnelle, elle, remonte à 2008.

Le poids des mots

Le Sénat a été difficile à convaincre : les trois chefs de la majorité sénatoriale - le président du Sénat Gérard Larcher, le président du groupe Les Républicains Bruno Retailleau et celui du groupe centriste Hervé Marseille - étaient en effet opposés à la réforme.

"Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires", a regretté la sénatrice LR Muriel Jourda, appelant le Parlement à "ne pas réagir sous le coup de l'émotion". Son collègue Philippe Bas a lui épinglé le "concept étrange de liberté garantie". "Une garantie, c'est une obligation. Notre crainte, c'est qu'une jurisprudence créative puisse créer un droit opposable", a repris le chef de file LR Bruno Retailleau.

Eric Dupond-Moretti a appelé la droite à "ne pas céder à une forme de juridisme qui nous détournerait du principal", réfutant toute création d'un "droit absolu, sans limite". L'amendement de suppression du mot "garantie" a finalement été rejeté à plus de 100 voix d'écart, tout comme une autre proposition visant à inscrire dans la Constitution la clause de conscience des professionnels de santé autorisés à refuser de pratiquer une IVG.

De l'aveu général au Sénat, la mobilisation constante des associations et des parlementaires engagés pour la réforme, comme la pression exercée parfois par l'entourage familial, ont fait basculer certains élus dans le camp du "pour".

Depuis plusieurs semaines, les sénateurs avaient été interpellés à de multiples reprises par des associations et autres collectifs des deux camps, y compris d'opposition à l'IVG. En prévision de ce vote à suspense, plusieurs rassemblements pro- et anti-constitutionnalisation ont eu lieu aux alentours du Sénat le 28 février.

La joie des féministes

"On l'a fait, on a réussi" : des militantes féministes crient leur joie au Sénat après le vote favorable à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, loin de l'image feutrée associée habituellement à la chambre haute. A peine le résultat annoncé par Gérard Larcher, c'est d'abord une clameur puis des embrassades parmi les militantes associatives dans les escaliers du Palais du Luxembourg. "Tu as pleuré toi aussi ?", dit l'une d'elles.

"C'était difficile de ne pas laisser exploser sa joie", confie Floriane Volt, de la Fondation des femmes, en quittant la tribune réservée aux visiteurs. "On a assisté à un vote historique. Le Sénat a su entendre l'appel des Françaises et des Français", se réjouit-elle. Une vingtaine de militantes de la Fondation sont présentes dans les travées. "Stagiaires", "services civiques" ou simples sympathisantes, sourit l'une d'entre elles.

"C'est même étonnant de voir une victoire aussi écrasante, c'est une indication de l'évolution de la société et des idées en faveur de la protection du droit des femmes", abonde Gabriela Belaid d'Ensemble contre le sexisme, un collectif d'associations.

"Un exemple pour le monde"

"C'est un symbole important" pour les associations féministes, qui saluent le vote du Sénat en faveur de l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. "Inscrire l'avortement dans la Constitution c'est envoyer un message d'espoir aux féministes du monde entier. Car en France et à travers le monde, le droit à l'avortement est encore gravement menacé", estime dans un communiqué le Planning Familial.

"C'est un symbole, un pas important", a commenté Danielle Gaudry, membre du collectif "Avortement en Europe, les femmes décident". "Nous saluons" ce vote "même si ce ne sont pas les termes que nous espérions, nous rêvions que l'IVG soit inscrit dans la Constitution en tant que droit, plutôt qu'en tant que liberté garantie".

"Je suis extrêmement soulagée que le Sénat n'ait pas entravé ce projet de constitutionnalisation de l'IVG, qui est soutenu massivement par la population française", a déclaré Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes. "A présent, nous avons hâte d'être au 4 mars".

Le Haut Conseil à l'Egalité s'est ainsi déjà réjoui dans un communiqué de "ce moment historique qui fait de la France un exemple pour le monde".

