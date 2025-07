La metteuse en scène russe Zhenya Berkovitch toujours en détention : l'actrice en exil Yana Irtenyeva se mobilise

Yana Irtenyeva était actrice à Moscou. A l'École-studio du Théâtre d’Art Académique de Moscou (MKhAT), elle a suivi les cours de la metteuse en scène russe Evguenia Berkovitch et de l'artiste Kirill Serebrennikov, aujourd'hui installé à Berlin, en Allemagne.

Au fil du temps, Yana et Evguenia, qui préfère être appelée par le diminutif de son prénom, "Zhenya", deviennent amies. Lorsque Yana sort diplômée du MKhAT, elles continuent à travailler ensemble. "Nous avons monté beaucoup de spectacles toutes les deux, se souvient Yana. Mais avec la guerre contre l'Ukraine, les temps se sont considérablement durcis. Après la fermeture de notre théâtre, le Théâtre Gogol de Moscou, en juin 2022, j'ai quitté la Russie", explique la jeune femme de 34 ans, qui vit en France depuis fin 2024.

Arrêtée pour une pièce de théâtre

Le calvaire d'Evguenia Berkovitch commence le 5 mai 2023, lorsqu'elle est arrêtée pour "apologie du terrorisme". Yana Irtenyeva se souvient de la descente de police ce jour-là, à 7 heures du matin, chez son amie : "Ils l'ont embarquée au comité d'enquête sans qu'on l'autorise à contacter d'avocat ou sa famille. Pendant ce temps, l'autrice Svetlana Petrichiouk, qui partait en vacances, était arrêtée à l'aéroport."

Leur crime ? Evguenia Berkovitch a mis en scène une pièce de théâtre écrite par Svetlana Petriïtchouk, Finist, le clair faucon, qui raconte l'histoire de Russes recrutées sur internet par des islamistes en Syrie et parties les rejoindre pour les épouser. "Apologie du terrorisme et du féminisme radical", estiment les autorités russes, qui inscrivent les deux femmes sur la liste des "terroristes et extrémistes".

Tweet URL

Six ans de colonie pénitentiaire

En juillet 2024, Evguenia est condamnée à six ans de prison. Peine réduite quelque temps plus tard à cinq ans et sept mois de camp. "Zhenya est détenue dans une colonie pénitentiaire pour femmes dans la région de Kostroma, précise Yana. Elle n'est pas dans le même camp que Svetlana, qui est plus proche de Moscou. Elles sont séparées."

Elle a toujours participé aux manifestations, et elle était persuadée qu'elle ne risquait rien. Elle n'avait pas peur. Yana Irtenyeva

Depuis son exil en France, Yana Irtenyeva communique avec Evguenia Berkovitch par écrit : "Je peux lui écrire, mais tout est très contrôlé", dit-elle. Seuls leurs avocats peuvent obtenir un rendez-vous avec les détenues. Il y a aussi quelques exceptions, pour les situations exceptionnelles : "Zhenya a pu appeler sa grand-mère (l'autrice Nina Katerli, militante des droits humains et contre l'antisémitisme, ndlr), très âgée, pour quelques minutes, mais la connexion était très difficile."

Inquiétudes

Son entourage, pourtant, s'inquiétait déjà depuis longtemps pour Zhenya, explique son amie : "Elle a toujours participé aux manifestations, et elle était persuadée qu'elle ne risquait rien. Elle n'avait pas peur." Cependant, le jour même de l'offensive russe, le 24 février 2022, la metteuse en scène est incarcérée dix jours pour avoir manifesté contre l'"opération spéciale" en Ukraine.

Là, le danger se précise, car Evguenia Berkovitch a deux filles adoptives, deux adolescentes à la santé mentale fragile qui, aujourd'hui, dépendent d'elle après être passées de familles d'accueil en orphelinats. "Les services de protection de l'enfance ont menacé Zhenya de lui retirer ses filles", se souvient Yana. En l'absence de leur mère, c'est le mari de Zhenya et ses amis qui s'occupent d'elles.

Tout pour Zhenya

Yana veut désormais remuer ciel et terre pour faire connaître le sort de son amie : "Je dois parler à tout le monde, dans toutes les langues, trouver l'audience la plus large possible. Parler aussi aux Russes qui ont émigré et qui vont parler à d'autres Russes," explique-t-elle.

Après l'arrestation de son amie, Yana a commencé à communiquer sur le canal telegram des avocats de Zhenya "pour témoigner des débats dans la salle de tribunal. Puis je me suis mise à filmer tout ce qui se passait autour de ce procès," raconte-t-elle. Autant de matière pour un documentaire sur Evguenia Berkovitch, que Yana a réalisé et qui est actuellement en cours de montage.

Yana Irtenyeva et Zhenya Berkovitch Archives Yana Irtenyeva

Cassée

Moralement, Zhenya est une "héroïne" aux yeux de son entourage : "Dans ses lettres à ses amis et sa famille, elle tente de rassurer ceux qui craignent pour sa santé. Et pourtant, ses conditions de détention sont terribles," assure Yana. Elle résiste, pourtant, tant qu'elle peut laisser s'exprimer sa créativité dans le carcan très étroit du centre d'incarcération.

Ainsi Evguenia Berkovitch a-t-elle écrit un livre qui met en scène des animaux. Une histoire destinée à ses filles, mais aussi une allégorie du centre de détention, dont les protagonistes sont des chats, des chiens, des cafards... "Rien de particulièrement accablant, raconte Yana, mais la publication de ce livre lui a valu cinq jours en cellule d'isolement, une pièce de deux mètres carrés avec un lit qui ne se déplie que la nuit. Pendant la journée, ce lit était rangé, et elle était condamnée à passer ses journées debout ou assise, mais comme elle souffre de violents maux de dos, elle ne pouvait ni s'asseoir, ni se tenir debout. Alors elle a passé son temps allongée sur le sol froid, en béton, avec une grave allergie aux produits toxiques dus à des travaux dans la pièce voisine. Après ces cinq jours, Zhenya était cassée."

Aujourd'hui, Zhenya travaille six jours par semaine dans l'atelier de couture de la colonie pénitentiaire. "Au début, elle a eu la possibilité de participer à la mise en scène de concerts, de spectacles. Elle était très heureuse de pouvoir le faire, parce qu'elle aime ça, se souvient Yana. C'était très important pour elle, mais aussi pour les autres détenues, très utile psychologiquement."

Dans l'une de ses missives, Zhenya raconte à Yana la préparation de l'un de ces spectacles. En voici un extrait, traduit du russe :



“Salut, les amis ! Aujourd'hui, j'ai un jour de congé totalement inattendu, car la moitié de la colonie a attrapé un virus très désagréable, ce qui a perturbé les processus de production, et une partie de l'équipe a été envoyée se reposer. Oh, combien de choses j'ai à faire aujourd'hui ! Je vais passer au dépôt d’habillement pour voir si je suis obligée de porter ces lourdes bottes d'hiver jusqu'à l'été. J’irai aussi à la bibliothèque pour échanger un livre. Et je vais tout laver, trier mes sacs, écrire des lettres, y compris celle-ci. Et le plus important : je vais finir mes poupées – mes marionnettes, des dauphins, et je vais trouver comment fabriquer des oiseaux avec des chiffons ! Bientôt aura lieu la première de mon spectacle. Et je prends tout ça très au sérieux, mes amis. Une des scènes portera sur l'amour et la mer, avec des poissons, des oiseaux (comment les fabriquer, merde ???), des petits cœurs qui volent. Et avec ces deux marionnettes que j'ai cousues moi-même ! Moi-même ! Moi, qui ai deux mains gauches ! Elles ont des bras, des jambes et des têtes qui bougent. Vous devriez voir les filles de notre brigade de prisonnières quand elles commencent à "animer" nos marionnettes Lёnechka et Anjelotchka. Ces meufs censées être ultra-violentes et hyper-brutales deviennent de vrais enfants, ce qu'elles n'ont apparemment jamais eu la chance d'être. Beaucoup d’entre elles ont été condamnées à l’âge de 18, 19, 20 ans, pour des peines de sept à douze ans. Avant d'entrer en prison, elles menaient une vie qui, pour le dire poliment, n'avait rien d'une vie "de poupée". Et bien voilà, on s'amuse.”

Puis tout à coup, les détenues se sont vu privées de spectacle. Une interdiction tombée sans raison particulière. "Une nouvelle mesure de pression pour elle et toutes les prisonnières politiques", suppose Yana.

Espoirs

Révision du procès, réduction de peine, échange de prisonniers... Yana reste convaincue que le calvaire de son amie peut prendre fin avant les cinq années et quelques mois auxquels elle est condamnée. "Je ne sais pas comment, mais je vais faire tout ce que je peux. Et nous avons beaucoup de soutiens, à commencer par celui de Kirill Serebrennikov, mais il faut que tout le monde parle de Zhenya pour faire pression et que quelque chose se passe", dit-elle.

En attendant, Yana essaie de soutenir son amie, de revenir sur des épisodes de leur amitié et de lui parler de leurs amis communs. "Je suis allée en Israël et j'ai vu l'une de nos amies, costumière et décoratrice de théâtre, et sa famille. Zhenya était vraiment très heureuse de pouvoir imaginer cette rencontre en m'entendant la raconter. C'était comme si elle était là, avec nous."

(Re)lire dans Terriennes :

Deux femmes de théâtre condamnées à six ans de prison par la justice russe

Les conditions de vie inhumaines dans les prisons pour femmes en Russie

La journaliste russo-américaine Alsu Kurmasheva : enfin libre !

Libération d'Alexandra Skotchilenko, condamnée pour des messages contre la guerre en Ukraine

La journaliste russe Maria Ponomarenko condamnée à six ans de prison pour un message sur l'Ukraine

Daria Serenko, militante anti-guerre russe: "la résistance doit être féministe"