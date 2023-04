La misogynoire décryptée dans le documentaire "Le mythe de la femme noire"

Il s’agit d’un deuxième long métrage documentaire pour Ayana O’Shun, que l’on a pu voir dans plusieurs productions québécoises, comme 30 vies ou La chute de l’empire américain, ainsi qu’aux États-Unis dans des films comme Le jour d’après (The Day After Tomorrow) ou Sur la route (On the Road).

Après s’être intéressée à l’incendie de Montréal de 1734 et à la figure de l’esclave Marie-Josèphe-Angélique dans Les mains noires, la jeune comédienne a voulu mettre à l’épreuve les stéréotypes envers les femmes noires qu’elle a elle-même observés au fil de sa carrière.

"Ça fait une dizaine d’années que je pense à faire ce film. Souvent, les rôles pour lesquels on me demandait d’auditionner correspondaient à un type de rôles très particuliers, stéréotypés", explique Ayana O’Shun, qui a vite fait de confirmer la tendance auprès de ses collègues comédiennes racisées.

Des stéréotypes immémoriaux

Le stéréotype de Jézabel, le premier abordé dans le documentaire, remonterait au 16e siècle et découlerait directement du colonialisme et de l’esclavage, selon Agnès Berthelot-Raffard, qui est docteure en philosophie, professeure à l’Université de York et l’une des femmes interviewées par Ayana O’Shun.

Le cliché dépeint la femme noire comme étant lascive et ayant un appétit sexuel insatiable – c’est la tigresse, l’effeuilleuse de cabaret ou encore la Foxy Brown de Pam Grier, vedette des films de blaxploitation, qui se fait passer pour une prostituée afin de venger la mort de son copain.



"C’est le stéréotype de la femme noire hypersexuelle. Jézabel est un personnage qui vient de la Bible. C’est une femme dans l’Ancien Testament qui avait détourné le roi d’Israël pour qu’il adore ses propres dieux à elle. Le terme est resté pour décrire une femme qui utilise ses atouts sexuels pour détourner les hommes du droit chemin", explique Ayana O’Shun.

"Les stéréotypes se sont popularisés à cette époque-là pour justifier l’esclavage et la manière de traiter les femmes esclaves. […] C’était une manière de pouvoir les violer sans se sentir mal, parce qu’elles l’ont cherché", précise-t-elle.

Image extraite du documentaire « Le mythe de la femme noire ». ©BEL ANGE MOON

Une grande partie des femmes interviewées ont affirmé avoir eu un jour ou l’autre à faire face au stéréotype de Jézabel. Myrna Lashley, docteure en psychologie à l’Université McGill et sommité en psychologie culturelle, raconte qu’un collègue à l'époque de son premier emploi l’a même invitée à venir chez lui pour apprendre à sa femme comment faire l’amour comme une noire.

Selon la réalisatrice, ce stéréotype a été inventé de toutes pièces pour cadrer avec la vision prédominante blanche de l’époque, tout comme celui de la nounou, aussi connu sous les vocables de la mamie ou de la tante Jemima, dont la fonction principale est de s’occuper des autres.

"C’est une grosse femme noire, qui est toujours souriante, mais c’est inventé, parce qu’à l’époque de l’esclavage, une femme grosse noire, ça n’existait quasiment pas. Les esclaves en général étaient sous-nourris et mouraient très jeunes", illustre Ayana O’Shun.

La réalisatrice Ayana O’Shun en entrevue à «Tout un matin». ©RADIO-CANADA / MARIE-EVE CLOUTIER

Regards croisés

Au moment de faire ses choix d’intervenantes, la réalisatrice a voulu ratisser le plus large possible. Des femmes de tous âges et issues de différents milieux prennent la parole, que ce soit Myrlande Pierre, vice-présidente à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Jade Almeida, docteure et chercheuse en sociologie, ou encore Diane Gistal, commissaire d’expositions et fondatrice de Nigra Iuventa.

"Elles sont toutes à Montréal. Il y en a qui sont là depuis plusieurs générations, d’autres qui viennent d’Europe, de l’Afrique, des Caraïbes ou de l’Amérique du Sud. C’était important pour moi de montrer ces différents visages de la diversité, avec des différents types de cheveux aussi", explique Ayana O’Shun, évoquant au passage une autre vague de clichés associés à la chevelure naturelle des femmes noires.

La réalisatrice affirme que son documentaire s’adresse à tout le monde, et pas seulement aux personnes blanches. Plusieurs femmes rappellent en effet dans le documentaire que certains stéréotypes sont bien ancrés au sein même des communautés noires. C’est vrai qu’il y a toute une réconciliation à faire, entre autres entre les hommes noirs et les femmes noires, affirme-t-elle.



Misogynoire, la double peine



La misogynoire est une double discrimination, à la fois sexiste et raciste, vécue uniquement par les femmes noires. Peu connu, ce terme a été créé en 2008 par l’universitaire américaine Moya Bailey qui, à l'époque, était une étudiante. Le terme « misogynoire » est utilisé sur les réseaux sociaux et par des militants antiracistes, mais il n’apparaît pas encore dans les dictionnaires.



Agnès Berthelot-Raffard a aussi participé au documentaire « Le mythe de la femme noire », réalisé par Ayana O'Shun. ©NELLY ABELHA La professeure Berthelot-Raffard explique que la misogynoire remonte à l’époque coloniale et esclavagiste. Selon l’experte, les femmes noires sont placées au bas de l’échelle de cette société blantriarcale de l'époque. De plus, elles sont victimes d’une exploitation dont certains mécanismes perdurent de nos jours. Selon elle, la femme noire peut aussi vivre la misogynoire au sein de sa propre communauté, car "la misogynoire est aussi le fruit des hommes noirs contre les femmes noires".



Selon la professeure, la misogynoire a un impact négatif dans le domaine médical pour les femmes noires. Concrètement, on va considérer que les femmes noires peuvent davantage supporter la douleur [comparativement aux autres femmes], illustre l’experte. La misogynoire peut avoir des conséquences sur la santé mentale. Ça peut provoquer des arrêts de travail, entre autres, ajoute-t-elle.

La meilleure façon d'enrayer la misogynoire serait d'assurer une meilleure représentation des femmes noires dans les médias et l'industrie du divertissement : "Quand vous voyez une autre narration, ça permet aussi d'éradiquer les préjugés [inconscients] des gens".



Article original de nos partenaires de Radio Canada à retrouver ici ►La misogynoire, une discrimination méconnue qui touche les femmes noires.

Le mythe de la femme en colère

Ayana O’Shun espère aussi que le film viendra à bout d’un autre mythe tenace, le troisième abordé dans le documentaire, celui de la femme noire en colère.

"C’est un stéréotype utilisé pour faire taire la femme noire", explique-t-elle . Dès qu’elle se plaint de quelque chose, on lui dit : "Tais-toi! De toute façon, tu es tout le temps en colère. On le sait bien, les femmes noires sont toujours en train de chialer sur quelque chose." C’est une manière de décrédibiliser les femmes noires.

Le mythe de la femme noire, qui a remporté le prix Magnus-Isacsson aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) en 2022, est présenté dans plusieurs cinémas de la métropole québécoise et des environs.