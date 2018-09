La pilule contraceptive, symbole de la libération des femmes, rejetée par les plus jeunes

C'était il y a six ans. Dans le bus qui nous transportait une amie aperçoit la manchette du quotidien que tenait entre ses mains un passager assis en face de nous : "le saumon d'élevage est cancérigène." Mon amie se tourne vers moi et me décrète : "J'arrête de manger du saumon". Et je pars d'un fou rire. Cette amie très chère fume un paquet de cigarettes par jour au minimum, ne dédaigne pas la dive bouteille, deux "travers" certainement tout autant, sinon plus, cancérigènes que le saumon, auxquels elle se livre de longue date et qu'elle n'est pas prête à abandonner.



Dans "J'arrête la pilule", un livre à charge et uniquement à charge, contre ce moyen de contraception qui fut conquis au terme d'une rude bataille par les femmes occidentales à la fin des années 1960, Sabrina Debusquat place les lectrices dans la situation de notre passagère face au saumon cancérigène : faisant fi des multiples facteurs possibles, de la génétique à la polution, la pilule, et elle seule, serait fautive des cancers féminins qui se développent. Et pourtant nombre de femmes seront fières de fêter son 50ème anniversaire le 17 décembre 2017.

La pilule rendrait malade, ferait grossir, provoquerait des dépressions, annihilerait la libido, rendrait irritable etc, etc... Et nul ne nie qu'elle peut avoir des effets secondaires sur le corps, comme n'importe quelle chimie. L'essai de Sabrina Debusquat est tissé de chiffres difficiles à vérifier, de sondages spontanés a-scientifiques, d'affirmations assénées sans aucun doute : avec toutes les mêmes données cumulées et énumérées, on pourrait écrire un livre inverse, à la gloire de la pilule, ce qui serait aussi absurde que l'intention de l'auteure. On peut lire par exemple que "les femmes nées en 1950 ont 2,5 fois plus de risques de développer un cancer du sein que celles nées en 1910 et n'ayant pas connu la pilule." Mais entre 1910 et 1950, n'y aurait-il pas eu deux guerres mondiales, une révolution industrielle et des avancées sanitaires, médicales, permettant de détecter et nommer des maux qui ne l'étaient pas auparavant ?

La pilule contraceptive : coupable, forcément coupable

Selon elle, encore, la plupart des gynécologues ou médecins seraient inacessibles, refuseraient toute discussion ou interrogation... Pour ma part, celles que je connais discutent avec leurs patientes et cherchent, avec elles, la contraception la plus adaptée à leur santé, leur mode de vie, leurs aspirations...



Et puis, il y a cette affirmation "miraculeuse" : "Le fait de supprimer l'ovulation (ce que fait la pilule, ndlr) rend également les femmes sous pilule moins attractives aux yeux des hommes." Mais bon sang, mais c'est bien sûr ! Mesdames, veuillez arrêter la pilule, de porter des pantalons et de vous couper les cheveux pour continuer à séduire vos seigneurs et maîtres.



Mais Sabrina Debusquat, qui s'affiche féministe, qui se voit comme une lanceuse d'alerte, et qui ne recule pas devant les contradictions, n'en démord pas : sur le plateau de TV5MONDE elle le redit, la pilule s'avérerait l'une des pires ennemies des femmes : "Nous arrivons à un moment inédit de l'histoire où nous avons des féministes, comme moi, qui sont en train de demander à ce que les droits progressent mais , paradoxalement, qui questionnent des aquis féministes ce qui est inédit dans l'histoire [or] le but est bien de progresser".

Sabrina Debusquat

La thèse de cette jeune journaliste, très hostile au moyen contraceptif le plus répandu en France - ce que nous confirme l'Ined (Institut national des études démographiques) dans une récente étude, voir plus bas -, semble inspirée par l'air du temps, ce culte de la nature provoqué par les catastrophes écologiques, industrielles et sanitaires des 20ème et 21ème siècles. Une démarche a priori légitime, mais qui est sous-tendue par un modèle de société très conservateur : une sexualité réduite au cadre familial, au sein du couple, marquée par la fidélité, très éloignée de "l'amour libre" et des désirs multiples auxquels aspiraient les générations des années 1960 et 1970, avant l'apparition du Sida...



Cette glorification de nature provoque chez les plus jeunes - mais pas seulement -, tout ensemble un rejet des vaccins, des médicaments quels qu'il soient, une suspiscion qui entâche toute contraception hormonale, orale ou locale, comme on peut le voir en Belgique avec ce reportage de la RTBF ci-dessous, où la jeune femme interrogée répond : "La pilule, c'était castrateur pour moi". Informations fausses et effet de mode répondent un médecin et une sociologue.

