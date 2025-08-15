A la recherche de Berthe Weill, galeriste d'avant-garde

Elle a exposé dans sa galerie parisienne les plus grands peintres du début du 20ème siècle. Picasso, Matisse, Chagall et Modigliani, fauvistes et cubistes, mais aussi plusieurs femmes peintres. Berthe Weill était une figure marquante de l’art. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal lui consacre une exposition. Reportage.

Ce fut un travail ardu d’identifier les tableaux qui ont été exposés dans la galerie de Berthe Weill, de son ouverture en 1901 à sa fermeture en 1941, puis de faire les démarches auprès des musées un peu partout dans le monde pour les récupérer.

"Le grand défi de cette exposition, c’est que les archives de la galerie n’existaient pas. On est sûr à 80% que les œuvres présentées ici sont passées par la galerie. Le plus important pour nous c’était de raconter l’histoire de Berthe Weill, une histoire qui n’aurait pas dû être oubliée et on a tenu à lui rendre hommage", raconte Anne Grace, conservatrice de l’art moderne du MBAM, et cocommissaire de l’exposition.

Berthe Weill et ses amis à l'occasion du 25ème anniversaire de sa Galerie, 1926, Paris. Musée des beaux-arts de Montréal, août 2025. Terriennes (CF)

La conservatrice ne cache pas son admiration pour cette femme née à Paris en 1865 dans une famille juive alsacienne aux origines très modestes, que rien ne prédestinait à cette carrière exceptionnelle de marchande d’art : "Son parcours est étonnant. Elle venait d’une famille très modeste, a été apprentie d’un marchand d’estampes et de livres, Salvator Mayer, et quand il décède, en 1896, elle ouvre à son tour une boutique d’antiquités qu’elle va transformer en galerie d’art en décembre 1901 à Pigalle".

Son parcours est un exemple de pugnacité et d’indépendance particulièrement inspirant. Marianne Le Morvan

Berthe a alors 36 ans. L’espace de la galerie B. Weill est si exigu que la jeune femme tend des cordes à linge sur les murs pour accrocher les œuvres – ce qui deviendra d’ailleurs l’une des caractéristiques de la galerie qui déménagera quatre fois dans Paris au cours de ses quarante ans d’existence.

Nature morte et L'hétaïre, deux tableaux peints par Pablo Picasso en 1901 et exposés par Berthe Weill. Musée des beaux-arts de Montréal, août 2025. Terriennes (CF)

Picasso, Matisse et Modigliani

Berthe Weill a été la première à vendre un Picasso à Paris ; c’était en 1900, un an avant d’ouvrir sa galerie. Elle a rencontré le peintre grâce à un homme d’affaires catalan, Pedro "père" Mañach, qui va d’ailleurs conseiller Berthe les premiers mois de sa galerie.

En 1902, elle accroche des tableaux de Picasso au fil de quatre expositions réunissant plusieurs artistes. Le visiteur de l’exposition montréalaise peut d’ailleurs contempler trois de ces tableaux.

Sa force, c’était son ouverture à différents courants d’art et la volonté d’accueillir sans préjugé des artistes venus du monde entier. Anne Grace

"Elle était la première à ouvrir une galerie dédiée exclusivement aux jeunes artistes. Et ces jeunes artistes, à l’époque, c’était Picasso, Matisse, Delaunay, etc., souligne Anne Grace. Sa force, c’était son ouverture à différents courants d’art et la volonté d’accueillir sans préjugé des artistes venus du monde entier. Il y avait une artiste afro-américaine, des artistes juifs, des artistes qui venaient d’Europe de l’Est. Elle croyait en ces jeunes talents".

Berthe a aussi été la seule galeriste à avoir organisé une exposition de Modigliani de son vivant, en décembre 1917, avec une trentaine de tableaux dont quelques nus qui font scandale, obligeant la jeune femme à les retirer de ses murs et à fermer l’exposition.

Les nus de Modigliani font scandale : affiche et Nu au collier de corail, 1917, au Musée des beaux-arts de Montréal, août 2025. Terriennes (CF)

Une femme qui soutenait les femmes artistes

Parmi les talents promus par Berthe Weill figurent plusieurs jeunes femmes peintres qu'elle avait pris sous son aile : Émilie Charmy, Suzanne Valadon, Jacqueline Marval, Hermine David, Alice Halicka... De Susan Valadon, elle disait qu’elle était une "grande artiste" et les deux femmes resteront en relation pendant plus de trente ans. On peut admirer plusieurs œuvres de ces peintres dans l’exposition, dont le portrait de Berthe peint par son amie Émilie Charmy.

Anne Grace devant le portrait de Berthe Weil peint par Emilie Charly, vers 1920. Musée des beaux-arts de Montréal, août 2025. Terriennes (CF)

"Elle était très proche d’Émilie Charmy. Elle était aussi une grande défenseuse de Suzanne Valadon, précise Anne Grace. Elle avait un point de vue féministe en regardant l’art autrement qu’avec le seul critère financier, elle était présente pour les artistes. Par exemple quand elle a vendu un tableau de Matisse pour 130 francs, elle a donné 110 francs à Matisse. Pour elle, c’était important de remettre l’argent dans les poches de l’artiste pour qu’il puisse continuer à créer".

Nu à la couverture rayée et Portrait de madame Zamaron Stock, 1922, par Suzanne Valdadon, au Musée des beaux-arts de Montréal, août 2025 Terriennes (CF)

Berthe Weill disait elle-même qu’elle n’avait aucun talent de femme d’affaires – elle vivra d’ailleurs dans la pauvreté ou de façon très modeste durant une grande partie de sa vie. Elle refusait de signer des contrats exclusifs avec les artistes, de manipuler les prix ou de spéculer. Des principes éthiques très forts qui l’ont guidée tout au long de sa carrière de marchande d’art.

Exposition Berthe Weill au Musée des beaux-arts de Montréal, août 2025. Terriennes (CF)

Survivre à la guerre

La galerie B. Weill ferme ses portes en 1941, sous l’occupation allemande. Les origines juives de la galeriste la mettent dans le viseur de l'occupant allemand et du régime de Vichy. Elle va malgré tout échapper à leurs griffes et survivre à la Seconde Guerre mondiale.

En 1946, des galeristes renommés et plusieurs des artistes qu’elle avait pris sous son aile organisent un encan-bénéfice pour venir en aide à Berthe, aux prises à de grosses difficultés financières. La vente de 84 œuvres rapporte 1,5 million de franc de l’époque, ce qui va permettre à Berthe de finir sa vie sans souci d’argent. Elle meurt chez elle en 1951. Au cours des quarante ans d’existence de sa galerie, elle organisé une centaine d’expositions et promu plus de 300 artistes.

Bella in Mourillon, Marc Chagall, 1926, au musée des Beaux-Arts de Montréal, août 2025.

"La petite Mère Weill"

"Cette exposition est l’aboutissement de quinze années de recherche, explique Marianne Le Morvan, commissaire invitée et fondatrice des archives Berthe Weill. La revanche de Berthe Weill advient donc enfin, après un demi-siècle d’oubli, par la présentation d’œuvres exceptionnelles autrefois passées entre ses mains. Outre que son apport majeur aux hautes heures de la période moderne devait être reconnu, il s’agit d’un acte de justice, de faire honneur à son dévouement et à son œil, qui ont contribué au renversement du courant de l’opinion de son temps. Son parcours est un exemple de pugnacité et d’indépendance particulièrement inspirant".

La Tour Eiffel, par Diego Rivera, 1914. Musée des beaux-arts de Montréal, août 2025. Terriennes (CF)

"La petite Mère Weill", comme la surnommaient plusieurs des artistes qu’elle exposait, peut enfin retrouver, grâce à cette exposition, la place qui lui revient dans l’histoire de l’art. Cette femme visionnaire, qui a eu une importance capitale pour ces talents, a fait preuve d’une éthique et d’une intégrité exceptionnelles dans ce milieu où nombreux sont ceux à s’être enrichis aux dépens des artistes.

Cette vie, j’y ai trouvé des déceptions, mais aussi bien des joies et, en dépit de toutes entraves, je me suis créé une occupation qui me plaît infiniment et je dois m’estimer heureuse… Je le suis. Berthe Weil

Berthe Weill les aimait, ces peintres et sculpteurs qu’elle exposait et encourageait, et elle aimait aussi ce qu’elle faisait : "Cette vie, (…) j’y ai trouvé des déceptions, mais aussi bien des joies et, en dépit de toutes entraves, je me suis créé une occupation qui me plaît infiniment et je dois m’estimer heureuse… je le suis", écrit-elle dans ses mémoires publiées en 1933 sous le titre Pan dans l’œil.

‘Pan! dans l'oeil!’



Excited that@UChicagoPress 2022 will pub. the English trans. of Berthe Weill’s memoir. One of the first women gallerists - Galerie B Weill estab 1901 - the earliest dealer of 000s of artists: Picasso, Matisse, Valadon, Rivera.



Since written out of history. pic.twitter.com/puORiGcBW5 — Dr Francesca Berry (she/her) (@FrancescaBerry9) December 22, 2021

Il a fallu plus de six ans pour monter cette exposition, organisée conjointement par le MBAM (Anne Grace), le Grey Art Museum (Lynn Gumpert) et le Musée de l’Orangerie à Paris (Sophie Eloy) avec la contribution de Marianne Le Morvan, la fondatrice des archives Berthe Weill et commissaire invitée.

L’exposition quitte Montréal le 7 septembre pour s’installer au Musée de l’Orangerie, à Paris à partir du 8 octobre 2025.

L’exposition « Berthe Weill, galeriste de l’avant-garde parisienne » au #mbam rend hommage à la marchande de l’art qui a osé représenter des artistes émergents. Mes coups de ❤️de Picasso : La mère, La miséreuse accroupie, La chambre bleue, Nature morte.🎨🖌️@Montreal @Monmontreal pic.twitter.com/XND3CKPYdl — Micheline Wilkie (@MichelineWilkie) May 7, 2025

