La sexualité et les Iraniennes à l'honneur pour le grand retour du festival du film de Sundance

La sexualité et les Iraniennes sont les thèmes à l'affiche du festival de cinéma de Sundance qui débute le mois prochain, ont révélé mercredi les organisateurs.

Situé dans les montagnes de l'Utah dans l'ouest des Etats-Unis, Sundance (19-29 janvier) fait son grand retour en présentiel, après deux ans d'interviews et de conférences par écrans interposés .

Réputé pour avoir mis en lumière un grand nombre de productions indépendantes, le festival américain accueillera des stars d'Hollywood comme Anne Hathaway, Emilia Clarke, Jason Momoa ou encore Emilia Jones, l'actrice de "CODA", remake du film franco-belge "La Famille Bélier" et lauréat de l'Oscar du meilleur film en 2022.

Côté documentaire, "Pretty Baby: Brooke Shields" s'interroge sur la sexualisation des femmes à travers l'histoire de l'actrice Brooke Shields, devenue célèbre à l'âge de 12 ans pour son interprétation d'une enfant prostituée dans le drame "La Petite" (1978).

Les documentaires "Judy Blume Forever" et "The Disappearance of Shere Hite" racontent le harcèlement subi par les autrices Judy Blume et Shere Hite pour avoir discuté dans leur travaux respectifs de la sexualité de la femme.

Des attaques qui ont poussé Shere Hite, dont le livre à succès "Le Rapport Hite" (1976) sur l'orgasme féminin a été une révolution sexuelle, à quitter les Etats-Unis dans les années 1990.

Ces documentaires permettent aux spectateurs "de regarder l'Histoire d'un point de vue différent", a commenté John Nein, responsable de la programmation à Sundance.

Le documentaire "Little Richard: I Am Everything" aborde quant à lui les racines noires et homosexuelles du rock 'n' roll par l'intermédiaire de Little Richard, mythique rockeur des années 1950.

Les films offrent chacun "une chance de s'engager dans l'Histoire d'une manière très différente" par le biais "d'un pionnier", a expliqué John Nein.

La programmation s'inscrit également dans l'actualité avec des films réalisés par et sur des femmes iraniennes.

Le documentaire "Joonam" et les longs-métrages "The Persian Version" et "Shayda" explorent l'histoire des femmes en Iran et dans ses diasporas, au moment où le pays est le théâtre de manifestations dénonçant les violences des autorités exercées contre ces dernières.