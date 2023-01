Laure Calamy et Olivia Côte, duo burlesque et attachant dans "Les Cyclades"

Un duo burlesque et improbable interprété par Laure Calamy et Olivia Côte inaugure la première comédie française de l'année 2023, "Les Cyclades", en salle mercredi.

Dans un genre qui a fait peu recette l'an dernier au box-office, cette comédie signée Marc Fitoussi ("Les apparences") peut se targuer d'embarquer l'une des actrices françaises les plus demandées, Laure Calamy, révélée par la série "Dix pour cent" et César en 2021 pour "Antoinette dans les Cévennes".

Elle campe une journaliste insouciante et extravertie, tandis qu'Olivia Côte joue le rôle d'une banlieusarde introvertie, en plein dépit amoureux.

Adolescentes, les deux étaient inséparables, mais se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se recroisent, elles décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont une approche très différente des vacances, et de la vie.

"Après +Maman a tort+, film plutôt désenchanté, j'avais envie d'une comédie ensoleillée et optimiste, basée sur une histoire de retrouvailles. Le thème de l'amitié n'est pas traité si souvent, d'autant plus au féminin", souligne auprès de l'AFP Marc Fitoussi qui signe son 7e long métrage après "Pauline détective", "La Ritournelle" et récemment "Les Apparences", un thriller avec Karin Viard et Benjamin Biolay.

"Comme je suis un tout petit peu cruel dans ce que j'aime raconter, les retrouvailles virent au naufrage. La comédie permet de dire des choses sans donner de leçon", estime le réalisateur.

Drôle et touchant, ce road movie offre à Olivia Côte, révélée par les séries "Vous les femmes !" et "Scènes de ménages" et également vue dans "Antoinette dans les Cévennes", un premier grand rôle grâce au désistement de plusieurs actrices de renom "qui ont eu peur d'un personnage monotone et triste au départ", selon Marc Fitoussi.

"On connaît surtout Olivia dans des personnages clownesques. On la découvre émouvante et grave. Je suis très heureux de lui avoir proposé cette partition inédite", souligne le réalisateur. Le casting est complété par Kristin Scott Thomas, en grande soeur baba cool chargée d'arrondir les angles.

Marc Fitoussi entamera cet été le tournage d'une nouvelle série sur le quotidien d'un grand cabaret parisien, proposée par Dominique Besnehard, le créateur de "Dix pour cent".