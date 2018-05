Lausanne s'attaque au harcÃ¨lement de rue avec un trÃ¨s sÃ©rieux musÃ©e pour rire

"Le comportement primitif du harcèlement peut prendre diverses formes" : voilà comment commence la vidéo de sensibilisation au harcèlement de rue mandatée par la commune de Lausanne, en Suisse romande. À l'origine du projet, un humoriste helvète, Yann Marguet. L'idée est simple : mettre en scène un musée où serait exposé le harcèlement de rue, sous toutes ses formes.



De la main aux fesses aux insultes en passant par les commentaires Facebook anonymes, tout y est brocardé. Le but est de montrer aux "visteurs" le harcèlement, cette pratique contemporaine, comme appartenant au passé ; et d'encourager celles et ceux qui peuvent être témoins de ces scènes à intervenir.

En plus de cette vidéo, des affiches ont été placardées dans la ville, annonçant l'ouverture "au plus vite" de ce musée :

© Commune de Lausanne

La ville de Lausanne proposera des actions concrètes en 2018 pour lutter contre le harcèlement comme des formations aux policiers, aux agents de securité, aux personnels des bars et des transports publics entre autres. En attendant, elle a déjà mis en place un site internet MdHR.ch pour dispenser des conseils aux témoins et aux victimes de harcèlement.