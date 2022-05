Le clitoris a sa capitale, et elle se trouve en Suisse !

Terriennes : La Chaux-de-Fonds capitale intersidérale du clitoris, ça sonne un peu comme une blague, d’où vous est venue cette idée ?

Virginie Rochat : C’était un peu un gag au départ ! J'ai créé un évènement sur Facebook, il fallait trouver un nom alors j’ai mis la Chaux-de-Fonds capitale intersidérale du clitoris ! C’était un peu comme un clin d’oeil, comme il y a un projet pour que la ville devienne la capitale culturelle suisse en 2025. L’idée m’est venue il y a deux ans mais avec la crise du covid, cela a dû être reporté, mais cette fois c’est la bonne !

Terriennes : Vous avez eu l’impression d’être prise au sérieux ou pas vraiment ?

Virginie Rochat : Je me suis pas vraiment inquiétée de ça, en parlant avec les gens, il y a des évènements qui se sont ajoutés au programme, cela a grandi au fil du temps, à la Chaux-de-Fonds, il y a tout un réseau associatif. Au départ je n’ai même pas pensé à une graphiste, et c’est lors d’une rencontre avec des amis qu'une graphiste, Johanna Castellanos​, s’est proposée de faire le visuel de l’évènement.

Cette année, la ville de Chaux-de-Fonds en Suisse s'autoproclame " capitale intersidérale du clitoris". Virginie Rochat, l'organisatrice de cet évènement, nous en dit plus. #clitoris #JourneeInternationaleDuClitoris pic.twitter.com/yEHwc8pvOy — TERRIENNES (@TERRIENNESTV5) May 19, 2022

Terriennes : Quelles réactions cela a provoqué ?

Virginie Rochat : En majorité, j’ai eu beaucoup de réactions positives, notamment sur les réseaux sociaux. Bon, il y a eu aussi des personnes qui semblaient plus « fâchées ». Leurs raisons ne sont pas très claires... Cela fait un moment maintenant que l’on a mis à jour l’anatomie du clitoris, et dans mon idée, l’objectif n’était pas une occasion de plus de recommencer les mêmes actions militantes, comme en Suisse il y a la démocratie directe, il y a beaucoup de moments où l’on fait signer des référendums, des initiatives aux gens, ce n’était pas du tout mon idée. Mon idée c’était vraiment de faire un évènement culturel.

Helen O'Connell, urologue australienne, qui a permis en 1998 de redessiner le clitoris dans sa totalité. ©wikipedia

Ce que je trouve intéressant, c’est le côté éducation sexuelle. Cette contradiction entre une science qui se veut très scientifique et très objective et le clitoris qui apparait, disparait, réapparait des planches anatomiques, comme ça ! Cette scientifique qui a sorti toute l’anatomie du clitoris en 1998, (Helen O’Conell, urologue australienne, ndlr) finalement moi je m’en rappelle parce que je m’intéresse à ces sujets-là depuis longtemps, mais en 2017 je me rends compte que l’information avait échappée à presque tout le monde en fait ! On a un peu pensé qu’il suffisait de mettre l’info dans quelques médias féminins, et que hop ça allait rester dans les mémoires, mais en fait pas du tout.



Terriennes : Comment expliquer ces résistances ?

Virginie Rochat : Il y a quand même du travail, la sexualité reste taboue moi je vis dans un environnement qui ne l’est pas trop, mais cela a faché des gens qui ont des convictions religieuses ou autres. Il y a un enfermement qui reste, il y a des vagues dans tous les sujets liés à la femme, comme à un moment la femme revient dans l’espace public, puis disparait puis revient. On vit tout de même dans une société paradoxale ou la pornographie est facilement accessible, mais parler de sexualité avec des personnes présentes dans la vie de tous les jours et faire autre chose que des blagues graveleuses ou de la fanfaronnade, ce n’est pas encore très courant.

Pour Virginie Rochat, si l'idée de la journée du clitoris a plutôt été bien accueillie elle a aussi provoqué des réactions moins enthousiastes, pointant du doigt les paradoxes de notre société. #clitoris #JourneeInternationaleDuClitoris pic.twitter.com/qHSaL17mGB — TERRIENNES (@TERRIENNESTV5) May 19, 2022

Terriennes : qui va participer ?

Virginie Rochat : Il y a cinq bistrots qui vont accueillir cet évènement, mais aussi des artistes qui ont créé des oeuvres spécifiquement pour cette date. Pour lancer on va faire une cérémonie d’ouverture pour accueillir des extraterrestres, mais aussi des concerts, de la poésie sonore, j’animerai pour ma part un atelier du Qi gong sur l’énergie sexuelle, il y aura aussi des conférences par exemple sur l’accouchement orgasmique, un cercle de femmes sur le plaisir féminin, un brunch clito avec des gateaux en forme de sexe féminin etc, etc !



"Super Clito, gardienne des clefs", création 3D de Christine Dubois. ©VR

Terriennes : Des femmes mais aussi des hommes ont pris rdv pour le 22 mai ?

Virginie Rochat : Oui, il y aura un mélange assez équilibré, mais c’est vrai que les hommes se sont montrés assez enthousiastes à l’idée de participer ou d’assister à cet évènement !



Le programme de l'évènement à la Chaux-de-Fonds ici.



