Le CSA lance une charte contre les stÃ©rÃ©otypes sexistes dans les pubs tÃ©lÃ©

Des représentants des marques, des agences publicitaires et des régies ont signé mardi une charte d'engagements volontaires, à l'initiative du CSA, visant à lutter contre la persistance de stéréotypes "sexistes, sexuels et sexués" dans les publicités.

La charte a été signée au siège du Conseil supérieur de l'audiovisuel par l'Union des annonceurs (UDA, organisme qui représente les grandes marques), l'Association des agences conseil en communication (AACC), l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, et la filière de la communication.

Cette initiative fait suite à la loi Égalité et citoyenneté de janvier 2017, qui a étendu les missions du CSA au respect de l'image des femmes dans les publicités à la télévision, en plus des programmes des chaînes qu'il contrôlait déjà.

Dans la foulée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait publié à l'automne dernier une étude montrant la persistance de stéréotypes sexistes dans les messages publicitaires, et s'était lancé dans l'élaboration de cette charte en concertation avec les professionnels du secteur et les marques.

"Les stéréotypes de rôle sont encore prégnants", a rappelé lors de cette signature Sylvie Pierre-Brossolette, membre du CSA en charge des droits des femmes, soulignant que trop souvent, les publicités TV montraient des hommes pour parler d'automobile et des femmes pour vendre des produits d'entretien, et que la charte visait à "rééquilibrer les rôles des hommes et des femmes" dans ces messages publicitaires.

La charte ne prévoit pas de sanctions, mais la publication d'un bilan annuel qui devrait encourager les bonnes pratiques et avoir un effet dissuasif sur les "mauvais élèves", a-t-elle ajouté, rappelant que le CSA pouvait en outre sanctionner au cas par cas toute publicité dégradante, avilissante ou "excessivement sexiste".

"Nous veillerons tous, professionnels de la publicité, au travers des différents engagements pris dans cette charte, à franchir une nouvelle étape pour une représentation plus équilibrée encore de la diversité dans notre société", a déclaré de son côté Jean-Luc Chetrit, président de l'UDA.