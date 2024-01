Le droit à l'avortement au coeur de la bataille électorale américaine

Le 22 janvier 1973, l'arrêt Roe v. Wade consacrait un droit constitutionnel à l'IVG, sur tout le territoire américain. Cinquante et un an plus tard, l'avortement, quasi-interdit dans une vingtaine d'Etats, se retrouve au coeur de la bataille électorale pour la Maison Blanche.